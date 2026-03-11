বুকিংয়ের আড়াই দিনে বাড়িতে সিলিন্ডার, জানাল কেন্দ্র

বুকিংয়ের আড়াই দিনে বাড়িতে সিলিন্ডার, জানাল কেন্দ্র
মোদি সরকার জানিয়েছে দেশের রান্নার গ্য়াসের জোগান রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ৷ আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷
By PTI
Published : March 11, 2026 at 6:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: বুকিং করার আড়াই দিনের মধ্যে মিলবে রান্নার গ্যাস ৷ এমনই ঘোষণা করল মোদি সরকার ৷ ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধের জেরে জ্বালানিতে টান পড়েছে ৷ রান্নার গ্যাসের জোগান মিলবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশের বহু মানুষ ৷
এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ দেশের রান্নার গ্য়াসের জোগান রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ৷ সরকার উদ্য়োগ নেওয়ায় 25 শতাংশ বেড়েছে জোগান ৷ তেল মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা জানিয়েছেন, রান্নার গ্য়াসের মতো অপরিশোধিত তেলেরও জোগান রয়েছে ৷ হরমুজ প্রণালী ছাড়া অন্যত্র থেকে জ্বালানি রফতানি করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
তিনি আরও জানান, এলপিজি সিলিন্ডার মিলবে না ভেবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ তাই বুকিং করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকার নেই ৷
তিনি বলেন, " আমরা জানতে পেরেছি, গ্রাহকদের কাছে নানা রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য পৌঁছে গিয়েছে ৷ আর তার জেরে সিলিন্ডার বুক করতে তাঁরা অকারণে তাড়াহুড়ো করছেন ৷ সরকারের তরফে আমি জানাতে চাই, আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷ বুকিং করার আড়াই দিনের মধ্য়েই সিলিন্ডার মিলবে ৷" পাশাপাশি তিনি জানান, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে কালোাজারি করতে না পারে তা সংশ্লিষ্ট রাজ্য় সরকারকে দেখতে হবে ৷
অন্য় একটি প্রসঙ্গে তিনি জানান, চাহিদা অনুযায়ী ভারতের প্রতিদিন 55 লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের প্রয়োজন ৷ সেই হিসেব থেকে স্পষ্ট
ভারতের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আছে ৷ আর তেলের জোগান ঠিক রাখতে হরমুজ প্রণালী বাদ রেখে অন্য জায়গা থেকে রফতানি করা হচ্ছে ৷ ভারত 40টি দেশ থেকে এভাবে অপরিশোধিত তেল আমদানি করে বলেও জানান যুগ্মসচিব ৷