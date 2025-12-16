ETV Bharat / bharat

মনরেগার বদলে 'জিরামজি' বিল, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে কি ? প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

একশো দিনের প্রকল্প মনরেগার পরিবর্তে নয়া বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ এই বিলে বাদ গিয়েছে মহাত্মা গান্ধির নাম ৷

সংসদ চত্বরে ভিবি-জি রাম জি বিলের প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদরা
নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: গ্রামাঞ্চলে একশো দিনের কাজের নিশ্চয়তার মনরেগা প্রকল্পের পরিবর্তে নয়া 'জিরামজি' বিল পেশ করল কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ 'মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম'-এর (মনরেগা)-র স্থলাভিষিক্ত নতুন বিলে মহাত্মা গান্ধির নামটি রাখা হয়নি ৷ এই নিয়ে ফের উত্তপ্ত হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নাম পরিবর্তনকে সরাসরি মহাত্মা গান্ধির অপমান বলে অভিহিত করেছেন ৷

প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷ মহাত্মা গান্ধির ছবি হাতে তাঁর মূর্তির পাদদেশে জড়ো হন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা, কেসি বেণুগোপাল, ডিএমকে সাংসদ টিআর বালু এবং অন্যরা ৷

মঙ্গলবার লোকসভায় মনরেগা-র পরিবর্তে 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জি রাম জি), 2025' বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ এই বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে শোরগোল শুরু করে দেন বিরোধী সাংসদরা ৷

মনরেগার পরিবর্তে নয়া বিল

নয়া বিলে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন লোকসভায় বলেন, "মহাত্মা গান্ধি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন ৷ গান্ধিজি ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়- দু'জনেই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ৷ আমরা তাঁদের নীতি অনুসরণ করে চলেছি ৷ সেই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে একাধিক দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছি ৷ এর আগে কংগ্রেস জওহর রোজগার যোজনা'র নাম বদলেছিল ৷ তার মানে কি তারা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অসম্মান করেছিল ?"

ভিবি-জি রাম জি বিল 2025 নিয়ে বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মা সাংবাদিকদের বলেন, "এই বিল 100 দিনের বদলে 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছে ৷ এর মধ্যে 60টি দিন এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে তা কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপনের সময়ে যেন না হয় ৷ এই প্রকল্পে জলের সুরক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবন ধারণ এবং পরিবেশগত দিকগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৷ 20 বছর ধরে মনরেগা ছিল ৷ এবার সেই বিলটিকে আরও উন্নত করা হচ্ছে ৷"

বিরোধীদের বক্তব্য

এদিকে নয়া বিল থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "মোদিজি দু'টি জিনিস একেবারে পছন্দ করেন না- মহাত্মা গান্ধির আদর্শ এবং গরিবদের অধিকার ৷" ৷

দলের সাধারণ সম্পাদক তথা কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সংসদ চত্বরে বলেন, "প্রথমত, প্রকল্পের এই নাম বদলের ফলে প্রচুর অর্থ খরচ হবে ৷ তাই কেন এমনটা করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না ৷ দ্বিতীয়ত, এমজিএনআরইজিএ গরিব-দুঃস্থ শ্রেণির মানুষের 100 দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে ৷ কিন্তু নতুন বিলে সেই অধিকার দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে ৷"

প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, "আপাত দৃষ্টিতে এই বিলটি দেখলে মনে হবে কাজের দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু মজুরি কি বৃদ্ধি পেয়েছে ? এতগুলি বছর ধরে তোমরা (কেন্দ্রীয় সরকার) এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছ ৷ যেখানেই যাই, শ্রমিকরা বলেন, টাকা পাইনি ৷" তিনি জানান, এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত কোথায় কী কাজ হবে ৷ নয়া বিলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে ৷ কোথায় কত টাকা বরাদ্দ হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার ৷

ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, " গ্রাম পঞ্চায়েত যে ঠিক করত, কোথায় কত টাকা বরাদ্দ করা হবে, কোন কাজটা করা হবে, সেই ক্ষমতা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ তাই সব দিক দিয়ে বিলটি ভুল ৷" বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজীব-তনয়ার অভিযোগ, কেন্দ্র এই প্রকল্পটিকে শেষ করে দিতে চায় ৷

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ওরা বারবার আমার বাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ৷ আমরা (কংগ্রেস সরকার) যে টাকা পাঠিয়েছি, তা নাকি মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছয়নি ৷ পঞ্চায়েতি রাজ বিল তো এই কারণেই আনা হয়েছিল, যাতে সরকারের প্রকল্পের টাকা সরাসরি গ্রামে পৌঁছয় ৷ গ্রামবাসীরা ঠিক করবেন, কীভাবে টাকার ব্যবহার হবে ৷ তাহলে দুর্নীতি কীভাবে ? এর আগে এমজিএনআরইজিএ-র 90 শতাংশ বরাদ্দ দিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এখন মাত্র 40 শতাংশ দেয় ৷ আপনি শুধু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চান ৷"

রাম কা নাম বদনাম না করো

বিরোধী দলগুলি এই বিল নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে ৷ এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে লোকসভায় বলেন, "আমি সরকারের কাছে আর্জি জানাব, ভিবি-জিরামজি বিলটিকে স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হোক ৷" একই দাবি করেছেন প্রিয়াঙ্কাও ৷ প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে তিনি লোকসভায় বলেন, "কারও উৎসাহ ও সংস্কারের কারণে কোনও বিল হুড়োহুড়ি করে পাস করে দেওয়া উচিত নয় ৷" নয়া বিলের প্রতিবাদ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও ৷ লোকসভায় তিনি বলেন, "এটা একটা প্রশাসনিক চালাকি ৷ গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের আত্মা এবং দর্শনের ভিত্তির অপমানও বটে ৷ শৈশবের একটি গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে- দেখো ও দিওয়ানো, ইয়ে কাম মাত করো, রাম কা নাম বদনাম না করো ৷"

তিনি সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের বলেন, "ওরা (বিজেপি সরকার) বিল থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দিয়েছে ৷ এটা ঠিক হয়নি ৷ মহাত্মা গান্ধির কাছে রামরাজ্য ও গ্রামস্বরাজ একই ছিল ৷ তাছাড়া দুটো ভাষার শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে- একদিকে রোজগার, অন্যদিকে গ্য়ারান্টি ৷ এটা সংবিধান বিরোধী ৷ সুকৌশলে জি-রাম-জি করা হয়েছে ৷ তাই আমি বলেছি, রাম কা নাম, বদনাম মাত করো ৷"

কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদ চত্বরে বলেন, "আমরা এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছি ৷ এই সরকার আর কত নীচে নামবে ? আপনি জাতির জনককে অপমান করছেন ৷ এর ফলে সারা দেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হবে ৷"

নয়া বিল

ভিবি-জি রাম জি, 2025 বিল অনুযায়ী প্রতি অর্থবর্ষে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে অদক্ষ হলেও 125দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ৷ এই বিল আইন হওয়ার দিন থেকে ছ'মাস সময়কালের মধ্যে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আইনের বিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক ৷ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য- দুই সরকারকেই দিতে হবে ৷ উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় উপত্যকার রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের হার 90:10 ৷ কিন্তু দেশের বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 60 শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করবে ৷ বাকি 40 শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পের জন্য পুরো অর্থ বরাদ্দ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

