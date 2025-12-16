মনরেগার বদলে 'জিরামজি' বিল, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে কি ? প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

মনরেগার বদলে 'জিরামজি' বিল, শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে কি ? প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার
একশো দিনের প্রকল্প মনরেগার পরিবর্তে নয়া বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ এই বিলে বাদ গিয়েছে মহাত্মা গান্ধির নাম ৷
By PTI
Published : December 16, 2025 at 7:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: গ্রামাঞ্চলে একশো দিনের কাজের নিশ্চয়তার মনরেগা প্রকল্পের পরিবর্তে নয়া 'জিরামজি' বিল পেশ করল কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ 'মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম'-এর (মনরেগা)-র স্থলাভিষিক্ত নতুন বিলে মহাত্মা গান্ধির নামটি রাখা হয়নি ৷ এই নিয়ে ফের উত্তপ্ত হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নাম পরিবর্তনকে সরাসরি মহাত্মা গান্ধির অপমান বলে অভিহিত করেছেন ৷
প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷ মহাত্মা গান্ধির ছবি হাতে তাঁর মূর্তির পাদদেশে জড়ো হন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা, কেসি বেণুগোপাল, ডিএমকে সাংসদ টিআর বালু এবং অন্যরা ৷
VIDEO | Parliament Winter Session: After introducing the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Bill, 2025 in the Lok Sabha, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, “Mahatma Gandhi ji lives in our hearts. It was the resolve of both Gandhi… pic.twitter.com/AIZoQTneFr— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
মঙ্গলবার লোকসভায় মনরেগা-র পরিবর্তে 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জি রাম জি), 2025' বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ এই বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে শোরগোল শুরু করে দেন বিরোধী সাংসদরা ৷
Modi ji has a deep dislike for two things - the ideas of Mahatma Gandhi and the rights of the poor.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
MGNREGA is the living embodiment of Mahatma Gandhi’s vision of Gram Swaraj. It has been a lifeline for millions of rural Indians and proved to be a crucial economic safety net…
মনরেগার পরিবর্তে নয়া বিল
নয়া বিলে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন লোকসভায় বলেন, "মহাত্মা গান্ধি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন ৷ গান্ধিজি ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়- দু'জনেই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ৷ আমরা তাঁদের নীতি অনুসরণ করে চলেছি ৷ সেই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে একাধিক দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছি ৷ এর আগে কংগ্রেস জওহর রোজগার যোজনা'র নাম বদলেছিল ৷ তার মানে কি তারা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অসম্মান করেছিল ?"
#WATCH | Delhi | On MGNREGA to be replaced with VB–G Ram G, BJP MP Dinesh Sharma says, " ...this is an integrated scheme that incorporates all aspects of the previous scheme and is linked to all schemes operating under the 'viksit bharat' initiative... that's why, to avoid any… pic.twitter.com/3AUYYdX7yM— ANI (@ANI) December 16, 2025
ভিবি-জি রাম জি বিল 2025 নিয়ে বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মা সাংবাদিকদের বলেন, "এই বিল 100 দিনের বদলে 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছে ৷ এর মধ্যে 60টি দিন এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে তা কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপনের সময়ে যেন না হয় ৷ এই প্রকল্পে জলের সুরক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবন ধারণ এবং পরিবেশগত দিকগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ৷ 20 বছর ধরে মনরেগা ছিল ৷ এবার সেই বিলটিকে আরও উন্নত করা হচ্ছে ৷"
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " ...they keep talking about my father over and over, saying that the money we send doesn't reach the people fully. the panchayati raj bill was brought in precisely so that government funds could reach villages directly and… pic.twitter.com/lVlsaNEtKw— ANI (@ANI) December 16, 2025
বিরোধীদের বক্তব্য
এদিকে নয়া বিল থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "মোদিজি দু'টি জিনিস একেবারে পছন্দ করেন না- মহাত্মা গান্ধির আদর্শ এবং গরিবদের অধিকার ৷" ৷
দলের সাধারণ সম্পাদক তথা কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সংসদ চত্বরে বলেন, "প্রথমত, প্রকল্পের এই নাম বদলের ফলে প্রচুর অর্থ খরচ হবে ৷ তাই কেন এমনটা করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না ৷ দ্বিতীয়ত, এমজিএনআরইজিএ গরিব-দুঃস্থ শ্রেণির মানুষের 100 দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে ৷ কিন্তু নতুন বিলে সেই অধিকার দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে ৷"
VIDEO | Parliament Winter Session: Speaking in Lok Sabha opposing the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Bill, 2025, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) says, " the bill should not be passed in haste, without taking the… pic.twitter.com/fczt07ReNs— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, "আপাত দৃষ্টিতে এই বিলটি দেখলে মনে হবে কাজের দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু মজুরি কি বৃদ্ধি পেয়েছে ? এতগুলি বছর ধরে তোমরা (কেন্দ্রীয় সরকার) এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছ ৷ যেখানেই যাই, শ্রমিকরা বলেন, টাকা পাইনি ৷" তিনি জানান, এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত কোথায় কী কাজ হবে ৷ নয়া বিলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে ৷ কোথায় কত টাকা বরাদ্দ হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার ৷
ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, " গ্রাম পঞ্চায়েত যে ঠিক করত, কোথায় কত টাকা বরাদ্দ করা হবে, কোন কাজটা করা হবে, সেই ক্ষমতা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ তাই সব দিক দিয়ে বিলটি ভুল ৷" বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজীব-তনয়ার অভিযোগ, কেন্দ্র এই প্রকল্পটিকে শেষ করে দিতে চায় ৷
VIDEO | Parliament Winter Session: “Urge government to send VB–G RAM G bill to Standing Committee,” says NCP MP Supriya Sule in Lok Sabha.— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/0E9QRyDO2T
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ওরা বারবার আমার বাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ৷ আমরা (কংগ্রেস সরকার) যে টাকা পাঠিয়েছি, তা নাকি মানুষের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছয়নি ৷ পঞ্চায়েতি রাজ বিল তো এই কারণেই আনা হয়েছিল, যাতে সরকারের প্রকল্পের টাকা সরাসরি গ্রামে পৌঁছয় ৷ গ্রামবাসীরা ঠিক করবেন, কীভাবে টাকার ব্যবহার হবে ৷ তাহলে দুর্নীতি কীভাবে ? এর আগে এমজিএনআরইজিএ-র 90 শতাংশ বরাদ্দ দিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এখন মাত্র 40 শতাংশ দেয় ৷ আপনি শুধু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চান ৷"
I would like to oppose the introduction of the proposed bill, the VB–G RAM G Bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and for our nation’s commitment to the welfare of its most vulnerable citizens.— Congress (@INCIndia) December 16, 2025
My first objection, as with others, is the… pic.twitter.com/oUKoGulN4L
রাম কা নাম বদনাম না করো
বিরোধী দলগুলি এই বিল নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে ৷ এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে লোকসভায় বলেন, "আমি সরকারের কাছে আর্জি জানাব, ভিবি-জিরামজি বিলটিকে স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হোক ৷" একই দাবি করেছেন প্রিয়াঙ্কাও ৷ প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে তিনি লোকসভায় বলেন, "কারও উৎসাহ ও সংস্কারের কারণে কোনও বিল হুড়োহুড়ি করে পাস করে দেওয়া উচিত নয় ৷" নয়া বিলের প্রতিবাদ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও ৷ লোকসভায় তিনি বলেন, "এটা একটা প্রশাসনিক চালাকি ৷ গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের আত্মা এবং দর্শনের ভিত্তির অপমানও বটে ৷ শৈশবের একটি গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে- দেখো ও দিওয়ানো, ইয়ে কাম মাত করো, রাম কা নাম বদনাম না করো ৷"
VIDEO | On the VB-G RAM G Bill, Congress MP Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) said, “They removed the name of Mahatma Gandhi from the Bill, which is a huge thing. Mahatma Gandhi used to talk about ‘Ramrajya’ and ‘Gramswaraj’…”— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
(Full video available on PTI Videos-… pic.twitter.com/wYl0ILIKlC
তিনি সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের বলেন, "ওরা (বিজেপি সরকার) বিল থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দিয়েছে ৷ এটা ঠিক হয়নি ৷ মহাত্মা গান্ধির কাছে রামরাজ্য ও গ্রামস্বরাজ একই ছিল ৷ তাছাড়া দুটো ভাষার শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে- একদিকে রোজগার, অন্যদিকে গ্য়ারান্টি ৷ এটা সংবিধান বিরোধী ৷ সুকৌশলে জি-রাম-জি করা হয়েছে ৷ তাই আমি বলেছি, রাম কা নাম, বদনাম মাত করো ৷"
কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদ চত্বরে বলেন, "আমরা এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছি ৷ এই সরকার আর কত নীচে নামবে ? আপনি জাতির জনককে অপমান করছেন ৷ এর ফলে সারা দেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হবে ৷"
VIDEO | MGNREGA Name Change Row: TMC MP Mahua Moitra (@MahuaMoitra) says, “We have completely opposed the Bill. How much lower will this government stoop? This will lead to an all-India, anti-government agitation because you are disrespecting the Father of the Nation.”#MGNREGA… pic.twitter.com/fBbnWDcJzA— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
নয়া বিল
ভিবি-জি রাম জি, 2025 বিল অনুযায়ী প্রতি অর্থবর্ষে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে অদক্ষ হলেও 125দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ৷ এই বিল আইন হওয়ার দিন থেকে ছ'মাস সময়কালের মধ্যে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আইনের বিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক ৷ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য- দুই সরকারকেই দিতে হবে ৷ উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় উপত্যকার রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের হার 90:10 ৷ কিন্তু দেশের বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 60 শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করবে ৷ বাকি 40 শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পের জন্য পুরো অর্থ বরাদ্দ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷