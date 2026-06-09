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গ্যাসের দামবৃদ্ধির পর ফের ধাক্কা ! ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা কমাল কেন্দ্র

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার নিয়মে বড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় সরকার। কী কাটছাঁট করা হল ?

UJJWALA YOJNA LPG CYLINDER
এলপিজি সিলিন্ডার ওঠাচ্ছেন এক কর্মী (ফাইল ছবি- এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 2:35 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 জুন: প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় (PMUY) বড়সড় কাটছাঁট করল নরেন্দ্র মোদি সরকার ৷ দেশের গরিব ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপভোক্তারা বছরে মাত্র 4টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে সরকারি ভর্তুকি পাবেন। এতদিন উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকেরা বছরে সর্বাধিক 9টি ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার পাওয়ার সুযোগ পেতেন ৷ এবার থেকে তা বদলে গেল ৷

নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে লক্ষ লক্ষ পরিবারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গত পরশু অর্থাৎ রবিবার 14.2 কেজির LPG সিলিন্ডারের দাম 29 টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়। সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলকাতায় গৃহস্থালির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে 968 টাকা। গত কয়েক মাসে এটি দ্বিতীয় দফার মূল্যবৃদ্ধি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় ভারত এখনও তুলনামূলক কম দামে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করছে ৷

তার ঠিক একদিন পর সোমবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব প্রবীণ মাল খানুজা আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় থাকা প্রায় 10.5 কোটি দরিদ্র পরিবার এখন বছরে প্রথম চারটি রিফিলেই 300 টাকা করে ভর্তুকি পাবেন। উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকেরা বর্তমানে ভর্তুকি-সহ 14.2 কেজির সিলিন্ডার প্রায় 642 টাকায় পাচ্ছেন। সরকারের মতে, ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা সীমিত করলে এই ধরনের অপব্যবহার অনেকটাই আটকানো যাবে ৷ একই সঙ্গে প্রকৃত উপভোক্তার কাছে যাতে সরকারি সহায়তা পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

তবে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা 9 থেকে কমিয়ে 4 করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ সমালোচকদের দাবি, মূল্যবৃদ্ধির আবহে এই সিদ্ধান্ত গরিব পরিবারের রান্নাঘরের খরচ আরও বাড়িয়ে তুলবে।

উল্লেখ্য, 2016 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে উজ্জ্বলা যোজনার সূচনা হয়েছিল। গ্রামীণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মহিলাদের ধোঁয়ামুক্ত রান্নার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। শুরুতে প্রকল্পের উপভোক্তারা বছরে 12টি ভর্তুকিযুক্ত 14.2 কেজির সিলিন্ডার পেতেন। পরে সেই সংখ্যা কমিয়ে 9 করা হয়। এবার তা আরও কমিয়ে বছরে মাত্র 4টি সিলিন্ডারে সীমাবদ্ধ করা হল।

এদিকে, ভর্তুকি কমানো ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধী তথা কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে নিশানা করতে শুরু করেছে ৷ তাঁদের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের উপর আরও আর্থিক চাপ বাড়াবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "মোদি সরকার ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে ৷ প্রথমে এমজিএনআরইজিএ (MGNREGA)-র অধীনে গরিব মানুষের কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং এখন তাদের মুখের গ্রাসও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷"

সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে খাড়গে আরও উল্লেখ করেন, "মোদিজি দাবি করেছিলেন যে উজ্জ্বলা যোজনায় মহিলাদের রান্নার সময় ধোঁয়া থেকে মুক্তি দেবে ৷ বছরে 12টি ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু গতবছর (2025) সেই সংখ্যা 12 থেকে কমিয়ে 9 করা হয়। এখন ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা 9 থেকে কমিয়ে মাত্র 4-এ নামিয়ে আনা হয়েছে ৷ সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রতিশ্রুতি ছিল 12টির, কিন্তু দেওয়ার উদ্দেশ্য মাত্র 4টি ৷"

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