দুই মন্ত্রীর মেয়াদ শেষ, মোদি সরকারে বড়সড় রদবদল সময়ের অপেক্ষা !

দুই মন্ত্রীর মেয়াদ শেষ, মোদি সরকারে বড়সড় রদবদল সময়ের অপেক্ষা !
রাজ্যসভায় মেয়াদ শেষে ইস্তফা দিয়েছেন এক মন্ত্রী ৷ এদিকে আগামী বছর পরপর কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে বড় পদক্ষেপ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
By PTI
Published : June 28, 2026 at 2:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুন: মোদি মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল এখন বোধহয় সময়ের অপেক্ষা ! সম্প্রতি রাজ্যসভায় মেয়াদ শেষ হওয়ায় ইস্তফা দিয়েছেন জর্জ কুরিয়ান ৷ আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত বিট্টু সিংয়ের রাজ্য়সভায় মেয়াদ ফুরিয়েছে ৷ তিনি এখনও মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ৷
এর মধ্যে গত 23 জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্মপুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে একান্তে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন ৷ পরে 25 জুন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল যে কোনও সময় ঘোষণা হতে পারে ৷ তা-ও সংসদের বাদল অধিবেশনের আগে ৷ চলতি বছরে বাদল অধিবেশন শুরু হবে 21 জুলাই ৷
সূত্রের খবর, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের নেতৃত্বে সংগঠনেও বেশ কিছু রদবদল হতে পারে ৷ এই তালিকায় তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে বলে খবর বিজেপি সূত্রে ৷ গত সপ্তাহে এই নিয়ে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন নিতিন নবীন ৷
আগামী বছর গোয়া, মণিপুর, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গুজরাত এবং হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে জোর জল্পনা, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সরকার থেকে সরিয়ে সাংগঠনিক কাজে নিয়োগ করা হবে ৷ ক্যাবিনেটে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আঞ্চল রাজ্য, জাতিগত সমীকরণের পাশাপাশি আনুগত্যও বিচার্য হতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র বলছে, মন্ত্রিসভায় রদবদলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরের কোনও এক ফাঁকে ৷ এখন তিনি সেশলস সফরে রয়েছেন ৷ আগামিকাল দেশে ফিরবেন ৷ এরপর 6 থেকে 11 জুলাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন ৷ এর মধ্যে 1-3 জুলাই ভারত সফরে আসছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ৷
অন্যদিকে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের সংসদীয় রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন ঘটেছে ৷ তৃণমূলের 20 জন লোকসভা সাংসদ ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দিয়েছেন ৷ মহারাষ্ট্রেরও উদ্ধব শিবিরের 6 জন লোকসভা সাংসদ একনাথ শিন্ডের শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন ৷ আপের রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা ও তাঁর নেতৃত্বে কয়েকজন আম আদমি পার্টির সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ এই দলবদলু সাংসদদের মধ্যে কেউ কেউ নয়া মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেতে পারেন বলে খবর ৷