অজান্তেই একাধিক সিম ! অন্যের জালিয়াতির দায়ও নিতে হবে আপনাকে

অজান্তেই একাধিক সিম ! অন্যের জালিয়াতির দায়ও নিতে হবে আপনাকে
সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার উপায় জানাল ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম ৷ সামান্য কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করলেই বিপদ থেকে মুক্তি মিলবে বলে মনে করে সংস্থা ৷
Published : November 24, 2025 at 6:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: সাইবার অপরাধ রুখতে বড় পদক্ষেপ করল ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম বা ডট ৷ স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হল এখন থেকে সিম ব্যবহার করে যে কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজ হলে যাঁর নামে সিম নথিভুক্ত, তাঁকেই তার দায় নিতে হবে ৷ তাঁর অজান্তে অপরাধ হয়েছে- এই যুক্তিতে রেহাই পাবেন না সিমের মালিক ৷
সোমবার জারি করা এক বিবৃতিতে ডট জানিয়েছে, এমতাবস্থায় মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগের থেকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে ৷ আর ইএমআই নম্বর বিকৃত করা হয়েছে, এমন ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার ৷
মোবাইলের গ্রাহকরা কী করবেন ?
এমতাবস্থায় সাইবার অপরাধের হাত থেকে কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যাবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷ কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চললে বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে বলে মনে করেছেন সংস্থার কর্তারা ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কীভাবে সতর্ক থাকা দরকার, বিবৃতিতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ৷
ঠিক কী কী নির্দেশ দিয়েছে ডট
- ইএমআই নম্বর বিকৃত করা হয়েছে এমন মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ৷ কোনও নতুন ফোন ব্যবহারের আগে সঞ্চার সাথী অ্যাপের সাহায্য ইএমআই নম্বরটি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিতে হবে ৷ সম্পূর্ণভাবে ভরসাযোগ্য মনে না-হলে সংশ্লিষ্ট মোবাইলটি ব্যবহারের আশা ছাড়তে হবে ৷
- বেআইনি পথে সিম কিনলে বিপদের আশঙ্কা অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে ডট ৷
- নিজের সিম অন্য কাউকে দেওয়া বা অন্য কারও নামে থাকা সিমের ব্যবহারও সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার ৷
বিবৃতির একটি অংশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যদি দেখা যায় কোনও এক ব্যক্তির নামে থাকা সিম কাজে লাগিয়ে অন্য কেউ অপরাধ সংগঠিত করে সেক্ষেত্রেও আসল মালিককেই অপরাধের দায় নিতে হবে ৷ শুধু ফোনের জন্য নয়, মডেমের ক্ষেত্রেও সিম ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে ৷ অনেক সময় ফোনে থাকা মোবাইল কলিং লাইন আইডেন্টিটি বা এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করলেও জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ডট ৷
এ প্রসঙ্গে 2023 সালের দ্য টেলিকমিউনিকেশনস অ্য়াক্টের কয়েকটি ধারার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ এই আইনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ইএমআই নম্বর বিকৃত করলে তিন বছর পর্যন্ত জেলের পাশাপাশি 50 হাজার টাকার জরিমানাও হতে পারে ৷ এছাড়া 2024 সালে তৈরি টেলিকম সাইবার সিকিউরিটি রুলের প্রসঙ্গও এসেছে বিবৃতিতে ৷ এই নিয়ম অনুসারে ইএমআই নম্বর বিকৃত করা যায় এমন কোনও ডিভাইস তৈরিও বেআইনি ৷