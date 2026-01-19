বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির চত্বরে নিষিদ্ধ মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা
2025 সালে চারধাম যাত্রার সময়, মন্দির প্রাঙ্গণে ছবি তোলা নিয়ে বেশ কয়েকবার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তা থেকে শিক্ষা নিয়েই এই পদক্ষেপ ৷
Published : January 19, 2026 at 1:55 PM IST
ঋষিকেশ, 19 জানুয়ারি: 2026 সালে চারধাম যাত্রার জন্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আর সেই মর্মে এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির চত্বরে মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা ব্যবহার করা যাবে না ৷ মূলত দর্শনে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না-হয় তার জন্যই মোবাইল ও ক্যামেরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷
গত শনিবার ঋষিকেশের ট্রানজিট ক্যাম্পে চারধাম যাত্রা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গাড়োয়ালের কমিশনার বিনয় শঙ্কর পাণ্ডে এবং গাড়োয়ালের আইজি রাজীব স্বরূপ প্রধান উপস্থিত ছিলেন ৷ আর সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার থেকে এই দুই মন্দির এলাকায় আর ফোন বা ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবেন না দর্শনার্থীরা ৷ বদ্রীনাথ বা কেদারনাথ ধামের সিংহদ্বারের বাইরে কোনও মোবাইল ফোন বা ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দির কমিটি ক্লক রুমের মাধ্যমে এগুলি জমা রাখার ব্যবস্থা করবে। এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে বলেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷
2025 সালে চারধাম যাত্রার সময়, মন্দির প্রাঙ্গণের ছবি তোলা নিয়ে বেশ কয়েকবার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ৷ ছবি তোলা বা রিলস বানানো নিয়ে ভক্তদের মধ্যে হাতাহাতির খবরও মিলেছিল ৷ যার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল । তাই, এবার প্রশাসন বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দির কমপ্লেক্সে মোবাইল ফোন এবং ক্যামেরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।এদিনের বৈঠকে গাড়োয়াল কমিশনার চারধাম যাত্রার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন ৷ ব্যবস্থায় যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন কমিশনার। গাড়োয়াল কমিশনার জানান, চারধাম যাত্রা উত্তরাখণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান ৷ কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রী প্রতি বছর চারধামে আসেন। সুতরাং তাদের নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে এই যাত্রা সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷
গাড়োয়াল কমিশনার বিনয় শঙ্কর পাণ্ডে বলেন, "তীর্থযাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করা সকল আধিকারিকদের প্রাথমিক কর্তব্য ৷ প্রতিটি আধিকারিককে সততার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।" গাড়োয়াল কমিশনার বিনয় পাণ্ডে চারধাম যাত্রার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের অবিলম্বে তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচালয়, পার্কিং, রাস্তা মেরামত, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবহণ পরিষেবা ৷ পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
গাড়োয়ালের কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন, চারধাম যাত্রার প্রথম ধাপ ঋষিকেশের ট্রানজিট ক্যাম্পে রেজিস্ট্রেশন-সহ সকল সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সমস্ত আধিকারিকদের তাঁদের এলাকার সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বর্ডার রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (BRO)-কে বিশেষ করে বর্ষাকালে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।