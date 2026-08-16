বেনারসি শাড়ি আসল না নকল? এবার জানা যাবে মোবাইল অ্যাপেই

বেনারসি শাড়ি আসল না নকল? এবার জানা যাবে মোবাইল অ্যাপেই
নকল কারবারিদের ঝাঁপ বন্ধ করতে আসছে কিউআর কোড । বারকোডটি স্ক্যান করলেই বেনারসি শাড়িটি আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন গ্রাহকরা ৷
Published : August 16, 2026 at 3:50 PM IST
বারাণসী, 16 অগস্ট: বেনারসি শাড়ি কিনতে গিয়ে ঠকে যাচ্ছেন ? বুঝতে পারছেন না আসল ও নকলের পার্থক্য ? সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে এবার ৷ মোবাইল অ্যাপেই মিলবে সব তথ্য ৷
বারাণসীর তাঁতিরা বেনারসি শাড়ি সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছেন । এই অ্যাপের মাধ্যমে শাড়ির বারকোড স্ক্যান করলেই তাৎক্ষণিকভাবে আসল না নকল সেটা যাচাই করা সম্ভব । বারকোড থেকে শাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া, বুনতে কত সময় লেগেছে, ব্যবহৃত কাপড় এবং এর দামের মতো বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে । অ্যাপটি নকল বেনারসি শাড়ি বিক্রেতাদের ব্যবসায় বড় ধরনের আঘাত হানবে এবং একইসঙ্গে প্রকৃত তাঁতিরা যাতে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও কারুশিল্পের ন্যায্য পারিশ্রমিক পান, তা নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
বিশ্বখ্যাত বেনারসি শাড়ি
দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ বারাণসী আসেন এবং সেখানকার বেনারসি শাড়ির ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে সুরাতের তৈরি শাড়ি বেনারসি শাড়ি হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে । দোকানদারদের একাংশ পর্যটকদের কাছে এই নকল শাড়িগুলোকে আসল বলে চালিয়ে দিয়ে চড়া দাম আদায় করছেন । এর ফলে প্রকৃত বেনারসি শাড়ির কারিগররা বিক্রয়মূল্যের আর্থিক সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । ক্রমশ খারাপ অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের ।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে বারাণসীর তাঁতি সমিতি একটি বারকোড ও একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে । ফলে, কেবল বারকোড বা কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করেই যে কেউ বেনারসি শাড়ির সম্পূর্ণ ইতিহাস বা বৃত্তান্ত জানতে পারবেন । এই কিউআর কোডটি শুধুমাত্র বারাণসীতে তৈরি শাড়িগুলিতেই যুক্ত করা হবে । এছাড়া, কোনও শাড়ি সত্যিই বারাণসীর কি না, নাকি অন্য কোনও জায়গার শাড়ি বেনারসি হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে-এ নিয়ে ক্রেতাদের মনে যে বিভ্রান্তি থাকে, তাও এর মাধ্যমে দূর হবে ।
'বুনা' অ্যাপ
তাঁতি সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত শৈলেশ সিং বলেন, "বারাণসী পর্যটকদের ভিড়ে মুখর থাকলেও তাঁতিরা এই বিপুল সমাগমের কোনও সুফল পাচ্ছেন না । এর সমাধানে আমরা বেনারসের জন্য 'বুনা' (Buna) নামে একটি অ্যাপ তৈরি করেছি, যা বারকোড-ভিত্তিক প্রযুক্তিতে কাজ করে । আমরা তাঁতিদের জন্য এই বারকোড তৈরি ও বিতরণ শুরু করেছি ৷ তবে মনে রাখতে হবে, এগুলি শুধুমাত্র তাঁতি ও শাড়ি ব্যবসায়ীদেরই দেওয়া হবে, কোনও খুচরা বিক্রেতাকে নয় ।"
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল শাড়ি ক্রেতারা পণ্যটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে পারবেন । এতে শাড়িটি কখন ও কোন ব্যবসায়ী তৈরি করেছেন এবং এতে কী ধরনের সুতো ব্যবহার করা হয়েছে-এমন সব বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে । এছাড়া শাড়িটি বেনারস নাকি সুরাতের উল্লেখ থাকবে সেটিরও । পাশাপাশি ট্যাগে প্রস্তুতকারকের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরও দেওয়া থাকবে ।
শাড়ির যথার্থতা যাচাই করার উপায়
তিনি জানান, এই অ্যাপটি ব্যবহার করা খুবই সহজ । প্রথমে, কেউ যদি বেনারসি শাড়ি কেনার জন্য কোনও দোকানে যান, তবে তাঁর উচিত শাড়িতে থাকা বারকোডটি খুঁজে বের করা এবং ফোনের স্ক্যানার দিয়ে সেটি স্ক্যান করা । এর মাধ্যমে শাড়িটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে । তাঁর দাবি, বেনারসি শাড়ি সংক্রান্ত প্রতারণা রোধে এই অ্যাপটি অত্যন্ত সহায়ক হবে ।
এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, কেউ যদি এই ট্যাগটি অন্য কোনও নকল শাড়িতে লাগানোর চেষ্টা করে, তবে তা স্ক্যান করলে আসল শাড়িটির তথ্যই বেরিয়ে আসবে । নকল শাড়িটি সম্পর্কে কোনও তথ্যই দেখা যাবে না ৷ ফলে ক্রেতা সহজেই বুঝতে পারবেন যে ট্যাগটি চুরি করে ভুল কোনও পণ্যে লাগানো হয়েছে । তিনি জানান, এই অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি করতে এক মাস সময় লেগেছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যেই এটি বেনারসের সব তাঁতির কাছে পৌঁছে যাবে ।
তাঁতিদের সুবিধার্থে কিউআর কোড
যে ব্যবসায়ীরা চার প্রজন্ম ধরে শাড়ি তৈরির কাজ করছেন, তাঁদের অন্যতম অমরেশ কুশওয়াহা বলেন, "গত পাঁচ বছরে সুরাতে তৈরি শাড়িকে বেনারসি শাড়ি হিসেবে চালিয়ে বিক্রি করার প্রবণতা দ্রুত বেড়েছে । পর্যটকদের ঠকিয়ে 300 টাকার শাড়ি 8000 থেকে 10000 টাকায় বিক্রি করার মতো বহু ঘটনা সামনে এসেছে । এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই কিউআর-ট্যাগযুক্ত স্ক্যানিং ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছে । আমরা আশা করছি, এর ফলে এই শাড়িকে কেন্দ্র করে চলা প্রতারণা রোধ করা সম্ভব হবে ।"
তিনি জানান, তাঁরা নিশ্চিত করছেন যেন এই অ্যাপটি তাঁতিদের কাছে পৌঁছয় । এখন পর্যন্ত প্রায় 20 থেকে 30 শতাংশ দোকানে এই কিউআর কোড পৌঁছেছে এবং তাঁতিদের মধ্যে এর প্রসার বাড়াতে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন । ইতিমধ্যে এক হাজারেরও বেশি মানুষ এই ট্যাগ ব্যবহার করে শাড়ি কিনেছেন । তাঁর কথায়, এই অ্যাপ্লিকেশনটি কেবল একটি অ্যাপই নয়, বরং বেনারসি পণ্যের বিক্রি পুনরুজ্জীবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ।
ক্রেতাদের বক্তব্য
এদিকে ক্রেতারাও খুশি । তৃপ্তি নামে এক ক্রেতা বলেন, "গ্রাহকদের জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি । বারাণসীর বেনারসি শাড়ি ও স্যুটের ক্ষেত্রে প্রতারণার ঘটনা বন্ধ হবে, এই বিষয়ে আমরা বেশ আশাবাদী । অনেক সময় ক্রেতারা আসল ও নকল পণ্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না । ঠিক এই কারণেই আসল ভেবে নকল শাড়ি কিনতে গিয়ে আমাদের প্রায়ই চড়া দাম দিতে হয় । কিউআর কোডটি শাড়িটির সম্পূর্ণ তথ্য দেবে । এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, কোনও দোকানদার যদি অত্যধিক দাম হাঁকানোর চেষ্টা করেন, তবুও শাড়িটি তৈরিতে ব্যবহৃত কাপড়ের প্রকৃত মূল্য বোঝার ক্ষমতা আমাদের থাকবে ।"