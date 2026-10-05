35 বছর পর নিখোঁজ মায়ের প্রত্যাবর্তন ! হাতের ট্যাটু বদলে দিল ভাগ্য

35 বছর পর নিখোঁজ মায়ের প্রত্যাবর্তন ! হাতের ট্যাটু বদলে দিল ভাগ্য
Woman Returns Home after 35 Years: 35 বছর নিখোঁজ থাকার পর পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন ৷ হিমাচল থেকে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়ায় নিজের বাড়িতে ফিরলেন প্রমিলা ৷
Published : October 5, 2026 at 8:37 AM IST
কেন্দ্রাপাড়া (ওড়িশা), 5 অক্টোবর: আশা, প্রতীক্ষা ও বেদনার এক দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তি । 35 বছর ধরে নিখোঁজ থাকা প্রমিলা মল্লিক অবশেষে তাঁর ঘর ও পরিবারের কাছে ফিরে এলেন । যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রপাড়া জেলার পাটামুন্ডাই ব্লকের আলাপুয়া পঞ্চায়েতের নন্দলালপাটনা গ্রামে এখন আনন্দের জোয়ার বইছে । মায়ের ফিরে আসায় তাঁর ছেলে অত্যন্ত আনন্দিত ।
ওড়িশা থেকে নিখোঁজ হওয়া এই মহিলার খোঁজ মেলে হিমাচল প্রদেশে । পরিবারের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ছোটবেলায় করা একটি ট্যাটু ।
বিয়ের পাঁচ বছর পর কোথায় চলে গিয়েছিলেন প্রমিলা ?
চল্লিশ বছর আগে আলাপুয়া গ্রামের দীনবন্ধু মল্লিকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রমিলার । দু'বছর পর তাঁর একটি কন্যাসন্তান এবং তারও দু'বছর পর পুত্রসন্তান হয় । কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছর পর প্রমিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যান । দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরেও হদিশ না মেলায় পরিবার তাঁকে খুঁজে পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল ।
ট্যাটুর সুবাদে হিমাচল থেকে প্রত্যাবর্তন
এরই মধ্যে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার বাহা মহকুমার ধারাশিলা তহসিল এলাকায় থাকার সময় প্রমিলার হাতে থাকা একটি 'ওড়িয়া' ট্যাটু দেখে তাঁকে শনাক্ত করা হয় । এরপর উভয় রাজ্যের প্রশাসন, 'ইন্ডিয়া কেয়ারস' এবং পাটামুন্ডাই পুলিশের সহায়তায় প্রমিলা আজ বাড়ি ফিরে এসেছেন ।
বাকি জীবন মায়ের ভালো যত্ন নেব
প্রমিলা বাড়ি ফেরার পর পরিবারে খুশির আমেজ । মাকে পাশে পেয়ে প্রমিলার ছেলে ও মেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত । তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাকি জীবন ভালো করে মায়ের দেখাশোনা করবেন । মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলনে ছেলের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় ।
নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ছেলে ধ্রুব চরণ মল্লিক বলেন, "মা হিমাচলে ছিলেন ৷ বছরের পর বছর তাঁকে খুঁজলেও পাইনি । ওড়িশা পুলিশ আমাকে জানায় মা হিমাচলে আছেন । সবাই আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে, এখন তাঁর দেখাশোনা করব । সকালে তাঁর জন্য ইডলি ও তরকারি নিয়ে এসেছিলাম । কিন্তু মা কাউকে চিনতে পারছেন না এবং বারবার চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন । আমি তাঁকে বললাম, ভাত রান্না হচ্ছে; খেয়ে তারপর যেও ।' এখন যেহেতু খুঁজে পেয়েছি, তাঁর পাশে থাকব এবং যত্ন নেব ।"
প্রমীলার বক্তব্য
একইভাবে, এখানে পৌঁছনোর পর নিজের অনুভূতি জানিয়ে প্রমীলা বলেন, "কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনও স্মৃতি নেই । এখানকার সবাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও মানিয়ে নিতে পারছি না ৷ আমি শুধু বাড়ি ফিরতে চাই । আমার বাবা, ভাই-বোন ও মেয়ে সেখানে আছে । আমি তাদের খুব মিস করছি ৷ তাদের দেখা এবং নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে ।"
প্রমীলার দেওরের প্রতিক্রিয়া
প্রমীলাকে ফিরিয়ে আনতে হিমাচল প্রদেশে যাওয়া তাঁর দেওর ভীমসেন মল্লিক বলেন, "পাট্টামুনডাই থানা থেকে ফোন পাওয়ার পর আমরা সেখানে গিয়েছিলাম । পুলিশ কর্মীরাই আমাদের হিমাচল প্রদেশে নিয়ে যান । সেখানে পৌঁছে আমরা বৌদিকে খুঁজে পাই এবং পুলিশ তাঁকে শনাক্ত করতে বলে । দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চিনতে পারি । শুরুতে তিনি আমাদের অস্পষ্টভাবে চিনছিলেন ৷ কিছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারেন । এখন তিনি বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গেই থাকছেন ৷ আমার হাত ধরে আছেন এবং ছাড়তে চাইছেন না । তাঁর শারীরিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য আগের চেয়ে কিছুটা ভালো ।"
কেন্দ্রাপাড়ার এসপি সিদ্ধার্থ কাটারিয়া বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত জানান ৷ প্রমীলাকে উদ্ধারের কাজে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷