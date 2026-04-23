দ্রুতগতিতে চারচারটে গাড়িতে ধাক্কা, আগুনে ঝলসে গিয়ে মৃত 11

দ্রুতগতিতে চারচারটে গাড়িতে ধাক্কা, আগুনে ঝলসে গিয়ে মৃত 11
এই দুর্টঘনায় দু'টি গাড়িতে আগুন লেগে যায়। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : April 23, 2026 at 3:41 PM IST
মির্জাপুর, 23 এপ্রিল: দ্রুতগতির গাড়ি দু'টি চারচাকাকে ধাক্কা দিতেই দাউদাউ করে জ্বলে যায় ৷ বুধবার রাতের একাধিক গাড়ির মধ্যে জোরালো সংঘর্ষে আগুন লেগে গিয়ে দগ্ধে মৃত্যু হয় 11 জনের ৷ পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর-রেওয়া মহাসড়কের পথ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি 2 লক্ষ টাকা করে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন ৷
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মির্জাপুরের ড্রামন্ডগঞ্জ থানা এলাকার বারকা ঘুমান মোড়ের কাছে গাড়ির সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল সঙ্গে সঙ্গে দু'টি চারচাকাতে আগুন ধরে যায় ৷ একটি চারচাকা গাড়িতে থাকা মহিলা ও দুই শিশু-সহ মোট আটজন ছিলেন। অন্য চারচাকাটিতে যাত্রী-সহ আরও ক'য়েকজন ছিলেন ৷ সকলেই পুড়ে মারা যান বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষের জেরে ক্ষতিগ্রস্থ একটি ট্রাকের সহকারীরও মৃত্যু হয়েছে। ট্রাকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, যাত্রীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন ৷ কিন্তু, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন তাঁদের সাহায্য করতে পারেননি। ঘটনার খবর পেয়ে ড্রামন্ডগঞ্জ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ দমকল বাহিনীর সহায়তায় অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
পুলিশ সুপার অপর্ণা রজত কৌশিক জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশ থেকে মির্জাপুরের দিকে একটি ট্রেলার ট্রাক যাচ্ছিল, যার পিছনে দু'টি চারচাকা ছিল। তারও পিছন থেকে আসা ছোলাবোঝাই আরেকটি ট্রাক গাড়ি দু'টিকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে চারচাকা দু'টি ট্রেলার আর ট্রাকটির মাঝে পড়ে যায়। এই ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে মাঝের দুটি চারচাকায় আগুন ধরে যায় এবং নিমেষে গাড়িগুলি পুড়ে যায়।
এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 11 জনের প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে তিনি মৃতদের প্রত্যেককে 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার (ex-gratia) ঘোষণা করেন ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি রইল আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷ এই দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে ৷"