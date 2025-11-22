ভোটে না লড়েই পঞ্চায়েতি রাজের মন্ত্রী সাংসদ-পুত্র, স্বরাষ্ট্র দফতর বিজেপিকে ছাড়লেন নীতীশ

ভোটে না লড়েই পঞ্চায়েতি রাজের মন্ত্রী সাংসদ-পুত্র, স্বরাষ্ট্র দফতর বিজেপিকে ছাড়লেন নীতীশ
কেউ এনডিএ জোটের শরিকের পুত্র হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন ৷ এদিকে স্বরাষ্ট্র দফতর জেডি(ইউ)-র কাছ থেকে বিজেপির কাছে গেল ৷
Published : November 22, 2025 at 8:22 PM IST
পটনা, 22 নভেম্বর: দফতর বণ্টনের পালা কালই মিটেছে ৷ শনিবার সকালে বিহারের বিভিন্ন দফতরের কার্যালয়ে গিয়ে নিজেন নিজের দায়িত্ব বুঝে নিলেন নব-নির্বাচিত মন্ত্রীরা ৷ এদিন সকালে পঞ্চায়েতি রাজ দফতরে যান মন্ত্রী দীপক প্রকাশ ৷ যাঁর মন্ত্রিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ তিনি এনডিএ জোটের সদস্য দল রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার (আরএলএম) প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহার ছেলে ৷
শুধু তাই নয়, বিধানসভা ভোটে না-লড়েই গত 20 নভেম্বর পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে হঠাৎ নাম ঘোষণা হয় দীপক প্রকাশের ৷ তিনি বিধান পরিষদেরও সদস্য নন ৷ বিহারের অনেক নেতা-মন্ত্রীরাও অবাক হয়ে যান এই ঘোষণায় ৷ কারণ, এর আগে কুশওয়াহা-পুত্র যে মন্ত্রী হচ্ছেন তা কেউ জানত না ৷ মন্ত্রীদের দৌড়ে তাঁর নাম ছিল না ৷ কিন্তু মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিহারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন দীপক প্রকাশ ৷ তাঁর পরনে ছিল জিনসের প্যান্ট ৷ এই পোশাকে শপথ নেওয়া নিয়ে তিনি খবরের শিরোনামে জায়গা করে নেন ৷
कल से मैं देख रहा हूं, हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं....उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी..! आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी।— Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) November 21, 2025
स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं,…
স্বভাবত এমন ঘটনায় এনডিএকে আক্রমণ শানাতে ছাড়েনি বিরোধী ইন্ডিয়া শিবির ৷ বিরোধীরা খুশওয়াহার বিরুদ্ধে পরিবারবাদের অভিযোগ তোলে ৷ বিরোধী নেতাদের প্রশ্ন, একজন সাংসদের ছেলে সরাসরি মন্ত্রী হয়ে গেলেন ৷ এটা গণতন্ত্র-বিরোধী ৷ এর জবাবে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেন উপেন্দ্র কুশওয়াহা ৷ তিনি ছেলেকে মন্ত্রী করা নিয়ে লেখেন, "আমার ছেলে স্কুলে ফেল করেনি ৷ কঠিন পরিশ্রম করে কম্পিউটার সায়েন্সে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছে ৷ একটু অপেক্ষা করুন ৷ নিজেকে প্রমাণ করার জন্য ওকে একটু সময় দিন ৷ ও কিছু করে দেখাবে ৷ অবশ্যই দেখাবে ৷"
#WATCH | Patna | Bihar Minister Shreyasi Singh says, " ... this department, which i've assumed charge of today, is a favourite department of pm modi, home minister amit shah, and cm nitish kumar... we will work beyond our 100% capacity and hope that in the future, we can address… https://t.co/HmNEWhHv7q pic.twitter.com/aCblTAVaPa— ANI (@ANI) November 22, 2025
এদিন দীপক পঞ্চায়েতি রাজের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন, "পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাই আসল গণতন্ত্র ৷ একেবারে তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া ৷ আমাকে এই দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ আমার লক্ষ্য মান "
দীপক ছাড়া এদিন বিহারের স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বভার নেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী ৷ নীতীশ কুমারের 20 বছরের শাসনকালে স্বরাষ্ট্র দফতরটি তিনি নিজের কাছেই রেখেছিলেন ৷ এই প্রথম এই দফতর জেডি(ইউ)-র হাত থেকে বিজেপির কাছে গেল ৷ বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের দাপটে কার্যত ফিকে হয়ে গিয়েছে বিরোধী কংগ্রেস-আরজেডি'র মহাগঠবন্ধন জোট ৷ এনডিএ জোটের মধ্যে জেডি(ইউ) ও বিজেপি এই প্রথম বার সমান সমান 101টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে ৷ নীতীশের দল পেয়েছে 85টি আসন এবং বিজেপি তার চেয়ে চারটি বেশি 89টি আসন পেয়েছে ৷ এবার স্বরাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর হাতছাড়া করলেও অর্থনীতি বিজেপির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে জেডি(ইউ) ৷
VIDEO | Patna: After taking charge as Bihar Panchayati Raj Minister, Deepak Prakash says, “The Panchayati Raj system brings real democracy and political participation to the grassroots. I have been entrusted with this department, and under the leadership of the Hon’ble Prime… pic.twitter.com/XqPC87UxzM— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2025
অর্থ দফতরের মন্ত্রী হয়েছে প্রবীণ নেতা বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব ৷ আয়কর দফতরটিও তাঁর অধীনে ৷ অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল শিল্প দফতর এবং জেডি(ইউ)-র অশোক চৌধরী পেয়েছেন রুরাল ওয়ার্ক দফতর ৷ তাঁরা দু'জনেই বিধান পরিষদের সদস্য ৷
বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা মন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল বলেন, "আমার দফতর আগামী দশ দিনের মধ্যে বিহারে বিনিয়োগ নিয়ে একটি সার্বিক রোডম্যাপ তৈরি করে ফেলবে ৷ এনডিএ সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিহারকে সম্পূর্ণ উন্নয়নশীল রাজ্যে পরিণত করতে চায় ৷ তরুণদের জন্য আমরা রাজ্য়ের মধ্যে যতটা সম্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব ৷" এই দফতরই রাজ্যে শ্রমিকদের বাইরে চলে যাওয়ার মোকাবিলায় কাজ করবে বলে জানান তিনি ৷
#WATCH | Patna, Bihar | Ashok Chaudhary takes charge as the minister for Rural Development Works pic.twitter.com/lXLW9WtFoL— ANI (@ANI) November 22, 2025
বিধানস পরিষদের সদস্য অশোক চৌধরী জানান, সরকারের নানা ধরনের প্রকল্প রয়েছে ৷ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের কর্মসূচি রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ সম্পর্ক প্রকল্প আছে ৷ এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে ৷ তিনি বলেন, "আমরা সময়মতো কাজ শেষ করার উপর জোর দিচ্ছি ৷ চলতি বছরের জুলাইয়ে গ্রামীণ দফতরের আওতায় 21,406.36 কোটি টাকার প্রজেক্টের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ এর ফলে 11 হাজার 346 টি রাস্তা এবং 730টি ছোটখাটো সেতু তৈরি হবে ৷" তিনি আশ্বাস দেন, সব প্রজেক্টগুলির কাজই সময়ের মধ্যে শেষ হবে ৷
#WATCH Patna, Bihar: Deputy Chief Minister Samrat Choudhary takes charge of the Home Department— ANI (@ANI) November 22, 2025
He says, " the leadership of the bjp and the guidance of nitish kumar gave me the opportunity to work as the home minister of bihar... nitish kumar has consistently established good… pic.twitter.com/JoTK9LhV9T
এদিকে স্বর্ণপদকজয়ী শুটার শ্রেয়সী সিং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী হয়েছেন ৷ এদিন সকালে তিনি তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ৷ তিনি বলেন, "আমি যে দফতরের দায়িত্ব পেয়েছি, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সবচেয়ে প্রিয় দফতর ৷ আমরা আমাদের যতদূর ক্ষমতা, তার বাইরে গিয়ে কাজ করব ৷ আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা বেকারত্ব এবং পরিযায়ী সমস্যার সমাধান করতে পারব ৷" তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়াও তিনি ক্রীড়া দফতরের দেখভাল করবেন ৷
বিজেপির অরুণ শঙ্কর প্রসাদকে পর্যটনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ গেরুয়া শিবিরের আরেক মন্ত্রী সঞ্জয় টাইগার শ্রম ও রোজগার দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)-এর বিধায়ক সঞ্জয় কুমার পাসোয়ান পেয়েছেন আখের দফতর ৷ দলের আরেক বিধায়ক সঞ্জয় কুমার সিং সামলাবেন জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং দফতর ৷