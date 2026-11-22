বিভিন্ন হোটেলে পুরুষদের কাছে পাঠিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ ! গ্রেফতার 10
Rajasthan Kota Minor Rape Case: এক নাবালিকাকে শহরের বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে একাধিক পুরুষ তাকে ধর্ষণ করত বলে অভিযোগ ৷
Published : November 22, 2026 at 3:34 PM IST
কোটা, 22 নভেম্বর: নাবালিকাকে একের পর এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ! ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কোটা শহরে ৷ ওই নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষাতেও ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ ধর্ষণের অভিযুক্তদের পাশাপাশি এই কাজ করতে যারা নানাভাবে সাহায্য করেছে তাদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে ।
পুলিশ এই ঘটনায় দুই মহিলা-সহ মোট 10 জনকে গ্রেফতার করেছে । কোটার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) চঞ্চল মিশ্র জানিয়েছেন, 15 নভেম্বর নাবালিকার বাবা-মা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে ৷ তদন্তে একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷ যে হোটেলগুলিতে এই ঘটনার অভিযোগ উঠেছে, সেগুলিও পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ প্রতিটি হোটেল থেকেই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ হয়েছে ।
থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে 16 ও 17 নভেম্বর পুলিশ দুর্গা, মমতা, মমতার ছেলে নবীন, কালু, রাম লখন, দীপক, বিক্রম, অঙ্কুশ, অভিষেক মালাভ এবং সুনীল সামারিয়াকে গ্রেফতার করেছে । আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের সবাইকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷
এই ঘটনায় শহরের বেশ কয়েকটি হোটেলের নাম সামনে এসেছে এবং হোটেলগুলির নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ গ্রেফতার হওয়া দুই মহিলা নাবালিকাকে বিভিন্ন পুরুষের কাছে পাঠানোর দায়িত্বে ছিল বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ৷ হোটেলের নথিপত্রে নাবালিকাকে মিথ্যাভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখানো হয়েছে ৷
তদন্তের দায়িত্বে থাকা এএসপি চঞ্চল মিশ্র জানান, নথিপত্রে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, এর সপক্ষে কোনও বৈধ প্রমাণ নেই ৷ প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিতা একজন নাবালিকাই ৷ অভিযোগ, তাকে শহরের বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে বেশ কয়েকজন পুরুষ ও যুবক তাকে ধর্ষণ করে ৷
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ: দুর্গা, মমতা ও নবীন নাবালিকাকে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে হোটেলে পাঠানোর দায়িত্বে ছিল ৷ কালু নামে এক ব্যক্তি ওই নাবালিকাকে দুর্গার কাছে নিয়ে এসেছিল ৷ রাম লখন মেয়েটিকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত ৷ দীপক, বিক্রম, অঙ্কুশ, অভিষেক মালাভ এবং সুনীল সামারিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নির্যাতিতাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে ৷