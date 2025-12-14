চার বছর ধরে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে ধর্ষণ, কাঠগড়ায় গৃহশিক্ষকের নাবালক ভাই

চার বছর ধরে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে ধর্ষণ, কাঠগড়ায় গৃহশিক্ষকের নাবালক ভাই
গৃহশিক্ষকের বাড়িতে পড়তে গেলে তাঁর 17 বছরের ভাই নির্যাতিতা নাবালিকা ছাত্রীকে ঘরে নিয়ে যেত ৷ মুখ খুললে পরিবারের লোককে মেরে ফেলবে বলে হুমকিও দিত ৷
Published : December 14, 2025 at 7:13 PM IST
জয়পুর, 14 ডিসেম্বর: রাজস্থানের নাবালিকাকে 4 বছর ধরে ধর্ষণ ! ভয়ে বাড়িতে কিছুই বলতে পারত না নির্যাতিতা ৷ কারণ, প্রতিদিনই অভিযুক্ত বলত, মুখ খুললেই মেয়েটির বাড়ির লোককে মেরে ফেলবে ৷ অভিযোগের তির নাবালিকার গৃহশিক্ষকের নাবালক ভাইয়ের বিরুদ্ধে ৷
নির্যাতিতার অভিযোগ, টিউশনে গেলেই তাঁর নাবালিকা ভাই ঘরে জোর করে ডেকে নিয়ে যেত ৷ মাঝে মাঝে কিছুর প্রলোভনও দেখাত ৷ এভাবে দিনের পর দিন চলছিল অকথ্য নির্যাতন ৷ গত 8 তারিখ ওই অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াটি বাড়িতে এসে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে ৷ মা জোর করায় তার সঙ্গে গত 4 বছর ধরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার কথা জানায় সে ৷
জয়পুরের আমের এলাকায় বাড়ি নির্যাতিতার ৷ 14 বছর বয়সি ওই নাবালিকা এলাকারই এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ত ৷ ক্লাস ফাইভ থেকেই তাঁর কাছে পড়ত মেয়েটি ৷ প্রাইভেট টিউটারের যখনই পড়তে যেত তখনই তাঁর 17 বছর বয়সি ভাই তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যেত বলে অভিযোগ ৷ আর দিনের পর দিন এমন কাণ্ড ঘটাত ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, গত 9 তারিখ নির্যাতিতা ও তার মা থানায় আসে ৷ মেয়েটির সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার কথা জানিয়ে এফআইআর দায়ের করে তারা ৷
আমের থানার আধিকারিক গৌতম দোতাসারা বলেন, "অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ তারপরই তদন্ত শুরু হয়। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। মেয়েটির ও তার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" পুলিশ সূত্রে আরও খবর, মেয়েটি আমের এলাকার একটি কলোনিতে টিউশন ক্লাসে পড়তেন। তাঁর গৃহশিক্ষকের নাবালক ভাই নির্যাতিতাকে প্রলোভন দেখিয়ে তার ঘরে নিয়ে যেত ৷ সেখানেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করত বলে অভিযোগ।
মেয়েটির মা পুলিশকে দেওয়া বয়ানে বলেন, "আমার মেয়েকে অভিযুক্ত সবসময় ভয় দেখাত ৷ কাউকে এই ঘটনার কথা বললে আমাদেরকে মেরে ফেলার হুমকিও দিত। তাই ভয় মেয়ে মেয়ে আমার এতদিন ধরে কিছু বলেনি ৷ গত 9 তারিখ টিউশন থেকে ফিরে আসার পর মেয়ে কাঁদতে শুরু করে ৷ সেদিনও ওর সঙ্গে এমন কাণ্ড ঘটায় অভিযুক্ত নাবালক ৷ আমরা বারবার জিজ্ঞাসা করলে পরে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত কথা খুলে বলে ৷ আমরা অবাক হয়ে যায় ৷" সেদিনই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলাম ৷" পুলিশ আধিকারিক গৌতম দোতাসারা পরে আরও বলেন, "আপাতত পকসো আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ও তদন্ত চলছে।"