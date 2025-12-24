নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ
10 বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল ওড়িশার ভদ্রকের বালিগাঁও এলাকায় ৷ দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের ৷
Published : December 24, 2025 at 2:09 PM IST
ভদ্রক, 24 ডিসেম্বর: ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে 10 বছরের নাবালিকাকে ৷ এই অভিযোগে স্থানীয়দের প্রতিবাদে বুধবার অশান্ত হয়ে উঠল ওড়িশার ভদ্রক ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার মূল অভিযুক্তকে জগৎসিংহপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ভদ্রকের এসপি মনোজ রাউত বলেন, "জগৎসিংহপুর জেলা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত চলছে ।"
পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদবালি থানার অন্তর্গত বালিগাঁও এলাকায় ঝোপের মধ্যে এক নাবালিকার রক্তমাখা দেহ উদ্ধার হয় ৷ দেহটি উদ্ধারের পরই বালিগাঁও থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃত নাবালিকার পরিবার ৷ অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ৷
পুলিশ কর্তাদের মতে, মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া নাবালিকার । সন্ধ্যা 7টার দিকে স্থানীয়রা চাঁদবালি থানার অন্তর্গত বালিগাঁওয়ের একটি ঝোপের কাছে তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন । খবর পেয়ে চাঁদবালি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে ।
এর কয়েকঘণ্টা পর মঙ্গলবার রাতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা ৷ দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "মৃত নাবালিকার বাবার অভিযোগ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে তাঁর মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ অভিযোগ, মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ৷ পরে অভিযুক্তরা নাবালিকার দেহ ঝোপে ফেলে রেখে চলে যায় বলে অভিযোগ করেন তার বাবা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তবে, প্রাথমিক তদন্তেও শারীরিক নির্যাতন ও খুনের ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷"
তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন চাঁদবালির এসডিপিও ত্রিলোচন শেঠি এবং চাঁদবালি থানার ইন-চার্জ পরেশ মোহান্তি ৷ ঘটনাস্থলে এক প্লেটুন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক ৷ এসডিপিও জানান, পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷