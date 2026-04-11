বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার নিখোঁজ শিশু, যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার এক

বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার নিখোঁজ শিশু, যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার এক
দোকানে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি শিশুটি ৷ খোঁজ করতে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় বস্তায় বাঁধা অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় ৷
Published : April 11, 2026 at 4:05 PM IST
দুর্গ (মধ্যপ্রদেশ), 11 এপ্রিল: যৌন নিগ্রহের পর বস্তায় বেঁধে নাবালিকাকে কুয়োর পাশে ফেলে দিয়ে গিয়েছে অভিযুক্ত ৷ এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভিলাইয়ের দুর্গের উতাই থানা এলাকার অন্তর্গত বানজারি পাড়ায় ৷ নির্যাতিতার বয়স মাত্র 5 বছর ৷ সে দোকানে গিয়ে আর ফেরেনি ৷ এরপর তাকে বস্তায় বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ দুর্গ লোকসভার সাংসদ বিজয় বাঘেলও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন ৷
এই ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা উতাই থানা ঘেরাও করে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি তোলে ৷ পুলিশ জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছে, অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ৷ এসডিওপি (SDOP), অনুপ লাকরা বলেন, "উতাই থানায় খবর আসে, একটি বস্তার ভিতর একটি শিশু রয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এখন তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা উতাই থানায় বিক্ষোভ দেখান এবং অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে দাবি জানান ৷"
এসডিওপি (SDOP) অনুপ লাকরা আরও জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি শিশু অপহরণ এবং যৌন নিপীড়নের চেষ্টার বলে মনে হচ্ছে ৷ সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ৷ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গতকাল সকাল 11টা নাগাদ স্কুল থেকে ফিরে আসে সে ৷ এরপর তার ঠাকুমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে পাশের একটি দোকানে যায় ৷ কিন্তু দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সে আর বাড়ি ফেরেনি ৷
তখন পরিবারের লোকজন শিশুটিকে খুঁজতে বেরয় ৷ চারদিকে কোথাও শিশুটির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ পুরো গ্রামের বাসিন্দারা নিখোঁজ শিশুটির সন্ধানে নেমে পড়ে ৷ দীর্ঘ সন্ধানে পর, দু'জন যুবক একটি কুয়োর পাশে সন্দেহজনক অবস্থায় একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন ৷ কাছে গিয়ে তাঁরা খেয়াল করেন, বস্তাটি সামান্য নড়াচড়া করছে ৷
বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তাটি খোলে ৷ তখন উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান ৷ বস্তার ভিতর থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুটিকে উদ্ধার করা হয় ৷ তার মুখ একটি কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল ৷ প্রায় অচৈতন্য় অবস্থায় ছিল সে ৷ সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে ৷
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন শিশুটি মানসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত ৷ তার সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে তার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে ৷
শিশুটির ঠাকুমা বলেন, "নাতনি পাঁচ টাকা নিয়ে দোকানে গিয়েছিল৷ কিন্তু, বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও সে আর বাড়ি ফেরেনি ৷ অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজির পর আমরা জানতে পারি যে, তাকে বস্তাবন্দি করে হাত-পা বেঁধে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছিল ৷ তখন তার জ্ঞান ছিল না ৷"
পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । ইতিমধ্যে 40 বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ ফরেনসিকের একটি দল অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বেশ কিছু জিনিস সংগ্রহ করেছে, যার সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ । এদিকে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গত রাতে উতাই থানায় বিক্ষোভ দেখান এবং থানা ঘেরাও অভিযানে নামেন ৷ তারা অবিলম্বে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের দাবি তোলেন ৷ পুলিশ আশ্বস্ত করেছে যে, এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে ৷