ETV Bharat / bharat

20 হাজারে নাবালিকাকে বিক্রি, 50 বছরের ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হল বিয়ে

Minor Girl of Jharkhand Sold in Rajasthan: অত্যাচার সহ্য করার পর সুযোগ পেতেই সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি ফেরে কিশোরী ৷

Jharkhand Minor Girl Marriage
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুমলা (ঝাড়খণ্ড), 2 নভেম্বর: চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাম থেকে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় মানবপাচারের এমনই ঘটনা সামনে এসেছে ৷

জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বিশুনপুর থানা এলাকায় নিজের গ্রাম থেকে এক কিশোরীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন । সেখান থেকে তাকে রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অভিযোগ উঠেছে যে, সেখানে 20 হাজার টাকায় 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তির কাছে কিশোরীকে বিক্রি করা হয় । এরপর তাকে জোর করে সেই বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় । বিয়ের পর তাকে একটি বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করা হত বলে খবর । বাধা দিলে জুটত মারধর ।

নিজের চেষ্টায় ঘরে ফেরে নির্যাতিতা

তবে, কিশোরীটি হাল ছাড়েনি এবং একদিন সুযোগ পেয়ে বৃদ্ধ লোকটির কবল থেকে পালিয়ে যায় । এরপর রাজস্থান থেকে দিল্লি এবং তারপর রাঁচি হয়ে অবশেষে নিজের বাড়িতে পৌঁছয় । পরিবারের কাছে তার দুর্দশার কথা বলার পর, সে তাদের সঙ্গে বিশুনপুর থানায় গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগ উঠেছে যে, সেখানে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় নির্যাতিতা আহাতু থানায়ও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ।

Bishunpur Police station
গুমলা জেলায় বিশুনপুর থানা এলাকার একটি গ্রামে বাড়ি কিশোরীর (ইটিভি ভারত)

নির্যাতিতা জানায়, এই বছরের জুলাই মাসে তার গ্রামেরই যাত্রী ওরাওঁ নামের এক মহিলা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যান । সেখানে পৌঁছনোর পর তাকে সুনিতা লোহারা নামের এক মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় । সুনিতা তাকে একটি বাংলোতে কাজে রাখেন । সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর, তিনি রাজস্থানে নিয়ে যান এবং 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তির সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে দেন ।

নির্যাতিতার মতে, 'মুখ দেখানো' অনুষ্ঠান-সহ বিয়ের জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । পুরো অনুষ্ঠানটি বন্ধ দরজার আড়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই লেনদেনের জন্য সুনিতা 20 হাজার টাকা পেয়েছিলেন । তবে, তাকে মোট কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল তা কিশোরীটি জানে না ।

প্রতিবাদ করলে মারধর করা হত

কিশোরীটির বিয়ে দেওয়ার পর সুনিতা চলে যায় । এরপর বৃদ্ধ লোকটি তাকে তার বাড়িতে বন্দি করে রাখতে শুরু করে । তার একটি মুরগির দোকান ছিল । সে দোকানে যাওয়ার সময় তাকে ভিতরে তালাবন্ধ করে রাখত এবং গভীর রাতে ফিরত । বাড়ি ফিরে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করত । বাধা দিলে জুটত মারধর । এভাবে সারাদিন অবিরাম ভয় ও নির্যাতনের জীবন কাটাতে বাধ্য হয় কিশোরী ।

দু-হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে বাড়ি ফেরা

নির্যাতিতা জানায়, একদিন বৃদ্ধ লোকটি অন্যদিনের চেয়ে আগে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন । এই সময় তিনি দরজা বন্ধ করতে ভুলে যান । কিশোরীটি পালানোর সুযোগ পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । 'মুখ দেখানো' অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে পাওয়া দুই হাজার টাকা তার কাছে ছিল । সেই টাকা দিয়ে সে রাজস্থান থেকে দিল্লি এবং তারপর দিল্লি থেকে রাঁচি যায় । সেখান থেকে কোনওমতে বিশুনপুরে নিজের বাড়িতে পৌঁছয় । বাড়ি ফিরে সে তার পরিবারকে পুরো ঘটনাটি জানায় ।

এই ঘটনাটি মানবপাচার এবং এলাকার নাবালিকা মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । নির্যাতিতা ও তার পরিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে । এই বিষয়ে এসডিপিও সুরেশ প্রসাদ যাদব বলেন, "বিষয়টি পুলিশের নজরে এসেছে; তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।"

TAGGED:

MINOR GIRL SOLD IN RAJASTHAN
রাজস্থানে বিক্রি ঝাড়খণ্ডের মেয়ে
চাকরির নামে নাবালিকাকে বিক্রি
CHILD MARRIAGE IN RAJASTHAN
SHOCKING HUMAN TRAFFICKING CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.