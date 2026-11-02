20 হাজারে নাবালিকাকে বিক্রি, 50 বছরের ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হল বিয়ে

20 হাজারে নাবালিকাকে বিক্রি, 50 বছরের ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হল বিয়ে
Minor Girl of Jharkhand Sold in Rajasthan: অত্যাচার সহ্য করার পর সুযোগ পেতেই সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি ফেরে কিশোরী ৷
Published : November 2, 2026 at 5:15 PM IST
গুমলা (ঝাড়খণ্ড), 2 নভেম্বর: চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাম থেকে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে ৷ ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় মানবপাচারের এমনই ঘটনা সামনে এসেছে ৷
জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বিশুনপুর থানা এলাকায় নিজের গ্রাম থেকে এক কিশোরীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন । সেখান থেকে তাকে রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অভিযোগ উঠেছে যে, সেখানে 20 হাজার টাকায় 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তির কাছে কিশোরীকে বিক্রি করা হয় । এরপর তাকে জোর করে সেই বয়স্ক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় । বিয়ের পর তাকে একটি বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করা হত বলে খবর । বাধা দিলে জুটত মারধর ।
নিজের চেষ্টায় ঘরে ফেরে নির্যাতিতা
তবে, কিশোরীটি হাল ছাড়েনি এবং একদিন সুযোগ পেয়ে বৃদ্ধ লোকটির কবল থেকে পালিয়ে যায় । এরপর রাজস্থান থেকে দিল্লি এবং তারপর রাঁচি হয়ে অবশেষে নিজের বাড়িতে পৌঁছয় । পরিবারের কাছে তার দুর্দশার কথা বলার পর, সে তাদের সঙ্গে বিশুনপুর থানায় গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগ উঠেছে যে, সেখানে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় নির্যাতিতা আহাতু থানায়ও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ।
নির্যাতিতা জানায়, এই বছরের জুলাই মাসে তার গ্রামেরই যাত্রী ওরাওঁ নামের এক মহিলা চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যান । সেখানে পৌঁছনোর পর তাকে সুনিতা লোহারা নামের এক মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় । সুনিতা তাকে একটি বাংলোতে কাজে রাখেন । সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর, তিনি রাজস্থানে নিয়ে যান এবং 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তির সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে দেন ।
নির্যাতিতার মতে, 'মুখ দেখানো' অনুষ্ঠান-সহ বিয়ের জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । পুরো অনুষ্ঠানটি বন্ধ দরজার আড়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই লেনদেনের জন্য সুনিতা 20 হাজার টাকা পেয়েছিলেন । তবে, তাকে মোট কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল তা কিশোরীটি জানে না ।
প্রতিবাদ করলে মারধর করা হত
কিশোরীটির বিয়ে দেওয়ার পর সুনিতা চলে যায় । এরপর বৃদ্ধ লোকটি তাকে তার বাড়িতে বন্দি করে রাখতে শুরু করে । তার একটি মুরগির দোকান ছিল । সে দোকানে যাওয়ার সময় তাকে ভিতরে তালাবন্ধ করে রাখত এবং গভীর রাতে ফিরত । বাড়ি ফিরে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করত । বাধা দিলে জুটত মারধর । এভাবে সারাদিন অবিরাম ভয় ও নির্যাতনের জীবন কাটাতে বাধ্য হয় কিশোরী ।
দু-হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে বাড়ি ফেরা
নির্যাতিতা জানায়, একদিন বৃদ্ধ লোকটি অন্যদিনের চেয়ে আগে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন । এই সময় তিনি দরজা বন্ধ করতে ভুলে যান । কিশোরীটি পালানোর সুযোগ পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । 'মুখ দেখানো' অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে পাওয়া দুই হাজার টাকা তার কাছে ছিল । সেই টাকা দিয়ে সে রাজস্থান থেকে দিল্লি এবং তারপর দিল্লি থেকে রাঁচি যায় । সেখান থেকে কোনওমতে বিশুনপুরে নিজের বাড়িতে পৌঁছয় । বাড়ি ফিরে সে তার পরিবারকে পুরো ঘটনাটি জানায় ।
এই ঘটনাটি মানবপাচার এবং এলাকার নাবালিকা মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে । নির্যাতিতা ও তার পরিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে । এই বিষয়ে এসডিপিও সুরেশ প্রসাদ যাদব বলেন, "বিষয়টি পুলিশের নজরে এসেছে; তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।"