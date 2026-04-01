সৎ বাবার যৌন অত্যাচার থেকে পালিয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা

সৎ বাবার যৌন অত্যাচার থেকে পালিয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা
বাবার মৃত্যুর পর মা ফের বিয়ে করে ৷ কিন্তু সৎ বাবা নাবালিকার উপর যৌন অত্যাচার করত বলে অভিযোগ ৷ সমীর কুমার আচার্যের রিপোর্ট ৷
Published : April 1, 2026 at 2:23 PM IST
বেহরমপুর, 1 এপ্রিল: সৎ বাবার যৌন অত্যাচার থেকে বাঁচতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হল এক নাবালিকা ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার বেহরমপুর রেলস্টেশন এলাকায় ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাদের মধ্যে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তরা তাকে খাবারের সঙ্গে মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে খাইয়ে গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ ৷
বেহরমপুরের আরাক্ষী সুপারিনটেনডেন্ট শ্রাবণ বিবেক এম বলেন, "তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে এক নাবালক রয়েছে ৷ তাকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়েছে ৷"
নাবালিকা আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপা জেলার বাসিন্দা ৷ বাবার মৃত্যু পর তার মা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে এবং মা নাবালিকার কোনও দেখাশোনা করত না ৷ এদিকে সৎ বাবা তার উপর যৌন অত্যাচার করত বলে অভিযোগ ৷ এই অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ওই নাবালিকা ৷
গত 25 মার্চ নাবালিকা প্রশান্তি এক্সপ্রেসে করে ওড়িশার বেহরমপুর স্টেশনে নামে ৷ এরপর স্টেশনের 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটি চায়ের দোকানে কাজ জোগাড় করে ৷ ওই দোকানে সে কাজ করত এবং এক দম্পতির সঙ্গে থাকছিল ওই নাবালিকা ৷
এর মধ্যে 15 বছর বয়সি এক স্থানীয় দীপ সাহি নাবালিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে ৷ এরপর 29 মার্চ রাত 10টা নাগাদ মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় দীপ ৷ এরপর সেখানে পৌঁছয় দীপের আরও দুই বন্ধু ৷ তারা নাবালিকাকে হাঁটতে বেরনোর জন্য জোর দিতে থাকে এবং কাছাকাছি চন্দন নগরে একটি নিরিবিলি এলাকায় নিয়ে যায় ৷
অভিযোগ, সেখানে নাবালিকাকে খাবারের সঙ্গে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে গণধর্ষণ করে তিন জন ৷ তাকে ওই অবস্থায় ঘটনাস্থলে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা ৷ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে ৷ নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে গোসানি নুয়াগাঁও থানার পুলিশ আধিকারিক ওই নির্যাতিতার তরফে নিজে মামলা দায়ের করেন ৷ কারণ, মেয়েটির পরিবারের কেউ নেই ৷ 30 তারিখ দায়ের হওয়া এই মামলার ভিত্তিতে একটি টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এখন এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্বভার বর্তেছে ডিএসপি স্মৃতিপ্রভা প্রধানের উপর ৷ নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ৷