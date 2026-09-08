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চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করে মৃত নাবালিকা

বাড়িতেই তিন দিন ধরে কিশোরীটি ওই ওষুধ সেবন করে বলে জানা গিয়েছে । তৃতীয় দিন রাতে তার তীব্র পেটে ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তপাত শুরু হয়।

Minor girl dies after using abortion kit
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করে মৃত নাবালিকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 1:31 PM IST

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চিলাকালুরি পেট (অন্ধ্রপ্রদেশ), 8 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসকের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়াই গর্ভপাতের কিট (abortion kit) ব্যবহার করার পর মৃত্যু হল 17 বছরের এক কিশোরীর । সে অসমের বাসিন্দা হলেও তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডু জেলার চিলাকালুরি পেট এলাকায় । এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷

পালনাডু জেলার মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ অফিসার (DMHO) সিএইচ. রত্ন মনমোহন জানিয়েছেন, অসমের বাসিন্দা ওই কিশোরী স্থানীয় বয়াপালেম এলাকার একটি স্পিনিং মিলে কাজ করত এবং সেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে সে বসবাস করত । এই সময়ে সে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে । গর্ভাবস্থা অবসানের জন্য সে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই একটি ওষুধের দোকান থেকে গর্ভপাতের কিট কেনে সে ।

এরপর বাড়িতেই তিন দিন ধরে কিশোরীটি ওই ওষুধ সেবন করে বলে জানা গিয়েছে । তৃতীয় দিন রাতে তার তীব্র পেটে ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তপাত শুরু হয় । এরপর দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ তখনই তাকে দ্রুত স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পরই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

চিকিৎসা কর্মকর্তারা এই ঘটনায় একটি 'মেডিকো-লিগাল' (আইনি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত) মামলা নথিভুক্ত করেছেন এবং মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করানো হয়েছে । ডিএমএইচও (DMHO) জানিয়েছেন, প্রেসক্রিপশন ছাড়া গর্ভপাতের কিট বিক্রি করা ওষুধের দোকান এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরএমপি (RMP) ও পিএমপি (PMP)-দের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তিনি আরও জানান যে, এই ঘটনার বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে ।

TAGGED:

ABORTION KIT
DOCTOR PRESCRIPTION
নাবালিকার মৃত্যু
গর্ভপাত
MINOR GIRL DIES

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