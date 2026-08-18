সুটকেসের ভেতর নাবালিকার দেহ উদ্ধার, হত্যার পর দেহ লোপাটের চেষ্টা !
ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷
Published : August 18, 2026 at 12:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: দিল্লিতে হাড়হিম করা ঘটনা ৷ সুটকেসের ভেতর থেকে উদ্ধার হল নাবালিকার দেহ ৷ তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেহ লোপাটের চেষ্টা করা হয় বলে সন্দেহ পুলিশের ৷ অভিযুক্ত অবিনাশকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির বুরারি এলাকায় ৷ ঘটনায় পুরো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ।
দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত একটি গোপন খবর পাওয়ার পরই পুরো বিষয়টি সামনে আসে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশের একটি দল বিশেষ ফাঁদ পাতে এবং প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে । জেরার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের । অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অজিত বিহার এলাকা থেকে ওই সুটকেসটি উদ্ধার করে, যা নাবালিকার দেহ লুকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল ।
পুলিশ পরিদর্শক বিশ্বেন্দ্র চৌধুরী জানান, নিহত নাবালিকা সম্প্রতি বিহার থেকে দিল্লিতে এসেছিল । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই নৃশংস অপরাধের মূলচক্রী আর কেউ নন, বরং নিহতের এক আত্মীয় । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার জন্য তাকে বারেবারে জেরা করা হচ্ছে ।
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে । পুলিশ নাবালিকার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠিয়েছে । পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ ও সময় নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন । এছাড়া, নিহত নাবালিকা কোনও ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল কি না, তাও মেডিক্যাল রিপোর্ট আসার পর স্পষ্ট হবে ।
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহতের পরিবারে গভীর ক্ষোভ বিরাজ করছে । নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।