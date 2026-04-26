বাবার যৌন নির্যাতনে গর্ভবতী মেয়ে, সন্তানের জন্ম দিল নাবালিকা

বাবার যৌন নির্যাতনে গর্ভবতী মেয়ে, সন্তানের জন্ম দিল নাবালিকা
বাবার যৌন লালসার শিকার নাবালিকা মেয়ে ৷ দিনের পর দিন মেয়েকে যৌন নির্যাতন করেছে বাবা ৷ নাবালিকাটির সন্তান প্রসবের পর প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি ৷
Published : April 26, 2026 at 8:19 PM IST
ধরমশালা, 26 এপ্রিল: নিজেরই মেয়ে ৷ তাকেই দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন করেছে বাবা ৷ কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কিছু। লাগাতার যৌন নির্যাতনের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে। হাসপাতালে নাবালিকাটির সন্তান প্রসবের পর প্রকাশ্যে আসে নারকীয় এই ঘটনার কথা। লজ্জাজনক ঘটনাটি হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার পালামপুর মহকুমার ভাওয়ারনা থানা এলাকায়। নাবালিকা মেয়েটি এক সন্তানের জন্মও দিয়েছে সে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পালমপুরের ডিএসপি সুনীল রানা বলেন, "অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে ৷ যেখানে তাকে আগামী 29 এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।"
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত 23 এপ্রিল নির্যাতিতা শারীরিক সমস্যা নিয়ে সিভিল হাসপাতালে গেলে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। একজন চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে জানতে পারেন সে গর্ভবতী। খানিক পর থেকেই নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷ মেয়েটিকে তড়িঘড়ি প্রসবের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে সে একটি সন্তানের জন্ম দেয়। এদিকে ডাক্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং পুলিশকে খবর দেন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে এবং নির্যাতিতার জবানবন্দি নেয়।
নাবালিকা তার বাবার বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ করে। ওই নাবালিকার জবানবন্দির ভিত্তিতে পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় এবং অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করলে আদালত তাকে আগামী বুধবার পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।
এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, মানবিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছে এই ঘটনা। পরিবারের ভেতরেই এমন অপরাধ কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে চাপা থেকে যায়, প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।