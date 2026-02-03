ইন্সটাগ্রামে বিদেশি তরুণীর 'প্রেমে' হাবুডুব, পরিণতি ভয়াবহ

ইন্সটাগ্রামে বিদেশি তরুণীর 'প্রেমে' হাবুডুব, পরিণতি ভয়াবহ
কয়েকদিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ইন্দোনেশিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না-পেরে চরম সিদ্ধান্ত নিল বছর পনেরোর এক তরুণ ৷
Published : February 3, 2026 at 9:35 PM IST
কুলু, 3 ফেব্রুয়ারি: বিদেশি তরুণীর 'প্রেমে' হাবুডুব ৷ আর তার পরিণতি হল ভয়াবহ ৷ ইন্সটাগ্রামের সম্পর্কে চিড় ধরায় নিজেকে শেষ করল বছর পনেরোর এক নাবালক ৷ ঘটনাটি হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার শামসি এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, তরুণের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ৷ কয়েকদিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ইন্দোনেশিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না-পেরে চরম সিদ্ধান্ত নেয় এই তরুণ ৷
খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ৷ দেহটি ময়নাতদন্ত করে পরিবারের কাছে পাঠানো হয় । মৃতের পরিবারের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷
কুলু পুলিশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ভুন্টার থানা পুলিশ খবর পায়, 15 বছর বয়সি এক নাবালক নিজেকে শেষ করেছে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে ৷ জানা গিয়েছে কুলুতে একটি ভাড়া বাড়িতে বোনের সঙ্গে থাকত এই তরুণ । পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছে ৷ তাঁদের বক্তব্যও রেকর্ড করেছে । নাবালক পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ ঝালারা বন্দনীর বাসিন্দা । তারঁ বাবা-মা ব্যক্তিগত কাজে পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন ।
কুলুর এসপি মদন লাল কৌশল বলেন, "ময়নাতদন্তের পর পুলিশ দেহটি পরিবারের কাছে দেহটি হস্তান্তর করেছে । তবে মৃতের শরীরে কোনও আঘাত বা আঁচড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি । আজকাল তরুণরা অনলাইন গেম এবং অনলাইন সাইটগুলিতে ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে । আর তার জেরেই এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে ৷ যতদিন যাচ্ছে এই ধরনের প্রবণতা তত বাড়ছে ৷ " তিনি আরও জানান, অভিভাবকদের উচিত সন্তানরা মোবাইল হাতে পেয়ে কী কী করছে সেটার দিকে নজর দেওয়া ৷ বিশেষ করে তাদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল গুলোয় কী ধরনের পোস্ট হচ্ছে সেসব ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার ।"
মৃতের বোন জানিয়েছে, তার ভাই অনলাইন গেম খেলত। সেই সূত্রে ইন্দোনেশিয়ার একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাইয়ের বন্ধুত্ব হয় ৷ তার সঙ্গে সে ইনস্টাগ্রামে চ্যাট করত । বিদেশী মেয়েটির সঙ্গে অনলাইন গেমও খেলত সে । গত কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না-পেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল নাবালক ৷ তারপর সে এই পথ বেছে নেয় ৷