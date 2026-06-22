দাদা-বৌদি-ভাইপোকে খুন ! নাবালকের কীর্তিতে শিউরে উঠল দেশ
ভোররাতে তিনজনকে খুন করে নাবালক ৷ অভিযুক্তের বয়স 16 বছর ৷ পুলিশি তল্লাশির সময় সে ছাদে লুকিয়ে ছিল ৷ সেখান থেকে আটক করে পুলিশ ৷
Published : June 22, 2026 at 10:56 AM IST
গোরখপুর, 22 জুন: পারিবারিক বিবাদের জেরে দাদা, বৌদি ও ভাইপোকে 'খুন' নাবালকের ৷ সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের বাঁশগাঁও থানা এলাকার বালুয়া বুজুর্গ গ্রামে ৷
খবর পেয়ে বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দক্ষিণাঞ্চলীয় পুলিশ সুপার এসএসপি ৷ অভিযুক্ত নাবালককে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে ৷ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ । তদন্তে উঠে এসেছে, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন ।
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাঁশগাঁও থানা এলাকার বালুয়া বুজুর্গের তিন বাসিন্দা রাতে নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন ৷ তখন নাবালক ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালায় ৷ তিনজনকেই খুন করে । নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অমিত গুপ্ত, তার স্ত্রী রঞ্জনা এবং তাদের তিন বছরের ছেলে শ্রেয়াংশ। অমিতের বাবা হরিলালের অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁশগাঁও পুলিশ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
এই বিষয়ে দক্ষিণাঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) দীনেশ পুরি জানিয়েছেন, সোমবার ভোরে একই পরিবারের তিন সদস্যের হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় । এই তথ্য পাওয়ার পর, ঊর্ধ্বতন আধিকারিক-সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । একটি ফরেনসিক দলকে ডেকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয় । সেই সময়, একটি বন্ধ ঘরে অমিত, রঞ্জনা এবং শ্রেয়াংশের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় । পুলিশ তিনটি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।
প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, নিহত অমিতের ভাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । অভিযুক্তের বয়স 16 বছর ৷ তদন্তের পর, পুলিশ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করেছে । নিহতদের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ চলছে ।
বাঁশগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ সিং জানিয়েছেন, ভোরের দিকে খবর আসে একই পরিবারের তিন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা দেখেন ঘরের ভেতর তিনটি মৃতদেহ। মৃতদেহগুলো অমিত গুপ্ত, তার স্ত্রী রঞ্জনা গুপ্ত এবং ছেলে শ্রেয়াংশ হিসেবে শনাক্ত করা হয় ।
পুলিশ বাড়িটিতে তল্লাশি চালানোর সময় নাবালক অভিযুক্তকে ছাদে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায় । জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সে নিজেকে অবহেলিত মনে করত এবং বাবা তার দিকে মনোযোগ দিতেন না । এই কারণে সে একসঙ্গে তিনজনকে হত্যা করেছে ৷
এই শহরে একটি দোকান ছিল নাবালকের ৷ কিন্তু সম্প্রতি দোকানের রাশ চায় অমিতেরে হাতে । এই কারণেই সে হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় । পুলিশ বর্তমানে ওই নাবালককে আটক করেছে এবং মামলাটির জট খোলার চেষ্টা করছে ।