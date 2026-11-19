ঘুমানোর সময় সোফায় আগুন ! বাবা-মায়ের চোখের সামনেই পুড়ে মৃত্যু বালকের
Boy Death in Fire: উত্তর-পূর্ব দিল্লির শিব বিহারের ঘটনা ৷ সোফায় ঘুমানোর সময় আগুন লেগে নয় বছর বয়সি বালকের মৃত্যু হয়েছে ।
Published : November 19, 2026 at 2:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: ঘরের সোফায় আগুন ৷ ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে মৃত্যু 9 বছর বয়সি বালকের ৷ তার বাবা-মায়ের চোখের সামনেই ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ৷ উত্তর-পূর্ব দিল্লির শিব বিহারের ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায় ৷ গোকুলপুরি পুলিশ অবহেলার কারণে মৃত্যুর ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত বালক তার পরিবারের সঙ্গে শিব বিহার এলাকায় থাকত । তার পরিবারে রয়েছেন বাবা জিতেন্দ্র কুমার, মা এবং এক ছোট ভাই । জিতেন্দ্র একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণ চালান । পরিবারের সদস্যদের কথায়, মঙ্গলবার রাত 11টার দিকে ওই বালক তার ঘরের সোফায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল ৷ আর তার বাবা-মা রান্নাঘরের কাছে বসে খাবার খাচ্ছিলেন ।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ডিসিপি রাহুল আলওয়াল বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বালক যে সোফায় ঘুমোচ্ছিল তার ঠিক পাশেই একটি বৈদ্যুতিক সকেট ছিল । হঠাৎ সেই সকেটে শর্ট সার্কিট ঘটে এবং সেখান থেকে স্ফুলিঙ্গ সরাসরি সোফার ওপর গিয়ে পড়ে । সোফায় ফোম থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে । আগুন ও ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত বাবা-মা দ্রুত ঘরের দিকে ছুটে যান । তাঁরা আগুন নেভানোর জন্য জল ঢালেন এবং বালককে বের করে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তাঁরা বালকের কাছে পৌঁছতে পারেননি ।"
পুলিশ জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই ওই বালক মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল । তাকে তড়িঘড়ি আগুন থেকে উদ্ধার করে নিকটস্থ রাজীব গান্ধি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করার পর মৃত ঘোষণা করেন । এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং নিহত বালকের পরিবারের সদস্যরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন । পুলিশ ও একটি ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং শর্ট সার্কিটের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে ।