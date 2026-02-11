জাতীয় সঙ্গীতের আগে গাইতে হবে, বন্দে মাতরম বাজলে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ

জাতীয় সঙ্গীতের আগে গাইতে হবে, বন্দে মাতরম বাজলে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ভারতের জাতীয় স্তোত্র বা বন্দনা 'বন্দে মাতরম'-এর ছয়টি স্তবক প্রথমে গাওয়া হবে । বেঁধে দেওয়া হয়েছে গাওয়ার সময়ও ৷
By PTI
Published : February 11, 2026 at 11:20 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: এবার থেকে সমমর্যাদায় গাইতে হবে দেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় স্তোত্র ৷ শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা, যেখানে জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন' এবং 'বন্দে মাতরম' একসঙ্গে হবে, সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ভারতের জাতীয় স্তোত্র বা বন্দনা 'বন্দে মাতরম'-এর ছয়টি স্তবক প্রথমে গাওয়া হবে । তারপর হবে জাতীয় সঙ্গীত ৷ পাশাপাশি জাতীয় সঙ্গীতের মতো বন্দে মাতরম গাইলে বা বাজালেও উঠে দাঁড়াতে হবে এবার থেকে ৷
গত 28 জানুয়ারি জারি করা এক আদেশে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় বন্দনা বা স্তোস্ত্র গাওয়ার জন্য প্রথম সেট প্রোটোকল দিয়েছে ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বন্দে মাতরমের প্রথম ছয়টি স্তবক গাওয়া হবে 3 মিনিট 10 সেকেন্ডের মধ্যে ৷ রাষ্ট্রপতির আগমন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং রাজ্যপালদের বক্তৃতার মতো সরকারি অনুষ্ঠানে এই নিয়ম মেনেই গাইতে হবে । অর্থাৎ, যেমন জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটোকল আছে সেই মোতাবেকই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্দে মাতরমের ওই ছয়টি স্তবকও গাইতে হবে ৷
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আদেশে বলা হয়েছে, "জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় স্তোত্র গাওয়া বা বাজানো হলে প্রথমে জাতীয় স্তোত্র অর্থাৎ বন্দে মাতরম গাইতে বা বাজাতে হবে ৷" যে সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম গাওয়া বা বাজানো হবে সেখানে অবশ্যই সকলকে উঠে দাঁড়াতে হবে বলেও নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে ৷