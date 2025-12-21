ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যায় দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে তরজা, ফের তিক্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যায় দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে তরজা, ফের তিক্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক
ফের অশান্ত বাংলাদেশ ৷ ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৷ প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের কার্যালয়ে বিক্ষোভ ৷ তিক্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ৷
Published : December 21, 2025 at 7:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 ডিসেম্বর: সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভে দেখান কয়েকজন ৷ এর ফলে হাইকমিশনের সুরক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে, জানিয়ে খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ ৷ কিন্তু বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে জানায় এই খবরগুলি বিভ্রান্তিকর ৷ এর পাল্টা বিবৃতিতে বাংলাদেশের দাবি, 20 ডিসেম্বর হাইকমিশনের সামনে যা ঘটেছে, তা দুঃখজনক ৷ একে 'বিভ্রান্তিকর প্রচার' বলে চালানো যায় না ৷
পড়শি দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ফের সরব হয়েছে ভারত সরকার ৷ বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন করা হয় ৷ পরে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা ৷ এই নৃশংস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রবিবার দুপুরে বিবৃতি দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি দোষীদের উপযুক্ত সাজার আর্জিও জানিয়েছেন ৷ এর প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে হওয়া বিক্ষোভ নিয়েও ব্যাখ্যা দেন তিনি ৷
Our response to media queries regarding the reported demonstration in front of the Bangladesh High Commission in New Delhi on 20 December 2025 ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 21, 2025
🔗 https://t.co/tQ29y4EMbS pic.twitter.com/CgBqKqBYfp
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লিখেছেন, "এই ঘটনায় বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রচার করছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ ৷ আমরা সেই খবরগুলি দেখেছি ৷ প্রকৃত তথ্য, 20 ডিসেম্বর 20-25 জন তরুণ নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ৷ ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন ৷ এছাড়া বাংলাদেশের বাকি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কথাও বলছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু এই বিক্ষোভের সময় হাইকমিশনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি ৷ কেউ নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি ৷"
Bangladesh's Ministry of Foreign Affairs tweets, " the unjustifiable incident at the bangladesh high commission residence in new delhi on 20 dec 2025 is highly regrettable." pic.twitter.com/vK3Gl00jfE— ANI (@ANI) December 21, 2025
তিনি আরও লেখেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যে হাইকমিশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ওই বিক্ষোভ প্রশমিত করে ৷ জনপরিসরে এই ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেগুলিই এর প্রমাণ ৷ ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারত তার মাটিতে থাকা অন্য কোনও দেশের মিশন বা আধিকারিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"
গত 18 ডিসেম্বর দীপুচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি সোশাল মিডিয়ায় ভিন ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছেন ৷ এই রটনা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর উপর হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা ৷ বেধড়ক মারধরের ফলে তাঁর মৃত্য়ু হয় ৷ পরে তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনায় ফের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসে ৷ পরে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে জানান, "ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার 7 ৷"
ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৭— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 20, 2025
ময়মনসিংহ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫: ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সাত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)
এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, "ভারত বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷ আমাদের আধিকারিকরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন ৷ এই কথা তাঁরা জানিয়েছেন ৷ দীপু দাসের মর্মান্তিক মৃত্যুর নেপথ্যে থাকা দোষীদের যথোপযুক্ত সাজার আর্জিও জানিয়েছি আমরা ৷"