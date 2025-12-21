ETV Bharat / bharat

ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যায় দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে তরজা, ফের তিক্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

ফের অশান্ত বাংলাদেশ ৷ ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ৷ প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের কার্যালয়ে বিক্ষোভ ৷ তিক্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ৷

Bangladesh Unrest
নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কার্যালয় (ফাইল ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 21 ডিসেম্বর: সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভে দেখান কয়েকজন ৷ এর ফলে হাইকমিশনের সুরক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে, জানিয়ে খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ ৷ কিন্তু বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে জানায় এই খবরগুলি বিভ্রান্তিকর ৷ এর পাল্টা বিবৃতিতে বাংলাদেশের দাবি, 20 ডিসেম্বর হাইকমিশনের সামনে যা ঘটেছে, তা দুঃখজনক ৷ একে 'বিভ্রান্তিকর প্রচার' বলে চালানো যায় না ৷

পড়শি দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ফের সরব হয়েছে ভারত সরকার ৷ বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে প্রথমে পিটিয়ে খুন করা হয় ৷ পরে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা ৷ এই নৃশংস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রবিবার দুপুরে বিবৃতি দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি দোষীদের উপযুক্ত সাজার আর্জিও জানিয়েছেন ৷ এর প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে হওয়া বিক্ষোভ নিয়েও ব্যাখ্যা দেন তিনি ৷

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লিখেছেন, "এই ঘটনায় বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রচার করছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ ৷ আমরা সেই খবরগুলি দেখেছি ৷ প্রকৃত তথ্য, 20 ডিসেম্বর 20-25 জন তরুণ নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ৷ ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন ৷ এছাড়া বাংলাদেশের বাকি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কথাও বলছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু এই বিক্ষোভের সময় হাইকমিশনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি ৷ কেউ নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি ৷"

তিনি আরও লেখেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যে হাইকমিশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ওই বিক্ষোভ প্রশমিত করে ৷ জনপরিসরে এই ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেগুলিই এর প্রমাণ ৷ ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারত তার মাটিতে থাকা অন্য কোনও দেশের মিশন বা আধিকারিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"

গত 18 ডিসেম্বর দীপুচন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি সোশাল মিডিয়ায় ভিন ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছেন ৷ এই রটনা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর উপর হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা ৷ বেধড়ক মারধরের ফলে তাঁর মৃত্য়ু হয় ৷ পরে তাঁর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনায় ফের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসে ৷ পরে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে জানান, "ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার 7 ৷"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, "ভারত বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷ আমাদের আধিকারিকরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন ৷ এই কথা তাঁরা জানিয়েছেন ৷ দীপু দাসের মর্মান্তিক মৃত্যুর নেপথ্যে থাকা দোষীদের যথোপযুক্ত সাজার আর্জিও জানিয়েছি আমরা ৷"

TAGGED:

RANDHIR JAISWAL ON DHAKA
BANGLADESH UNREST
HINDU MAN LYNCHED IN BANGLADESH
BANGLADESH MINORITY VIOLENCE
INDIA BANGLADESH RELATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.