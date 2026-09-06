বিশ্বের মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান কেমন হবে ? বিবৃতি জারি বিদেশ মন্ত্রকের
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বিশ্বের মানচিত্র সংস্কার-সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ সেই মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান নিয়ে বিবৃতি জারি করল বিদেশ মন্ত্রক ৷
By PTI
Published : September 6, 2026 at 2:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের সংশোধিত মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান ভারতের সরকারি মানচিত্র মেনে করতে হবে ৷ গত শুক্রবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বিশ্বের মানচিত্র সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে ভারত ৷ এই সংশোধিত মানচিত্র নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করেছে ৷
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশোধিত বিশ্ব-মানচিত্রে ভারতের সরকারি মানচিত্র মেনে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে একেবারে সঠিক অবস্থানে চিত্রিত করতে হবে ৷ মানচিত্রে এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অবস্থান নির্ভুল না-হলে বা বিভ্রান্তিকর হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না ৷
Our response to media queries regarding a UN General Assembly resolution on equal-area world map ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 6, 2026
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গত 4 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় 'কারেক্ট ম্যাপ: রিব্যালান্সিং গ্লোবাল কার্টোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রোমোটিং ইকুইটেবল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'স রিজিয়নস পার্টিকুলারলি আফ্রিকা' শীর্ষক এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ৷ এই সঙ্কল্পটি পেশ করেছে পশ্চিম আফ্রিকার টোগো দেশ ৷ 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ'-এর সমর্থনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 193টি সদস্য দেশের মধ্যে 164টি দেশ ভোট দিয়েছে ৷ ভোটদানে বিরত থেকেছে এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, মলডোভা, সার্বিয়া এবং ইউক্রেন ৷ মানচিত্র সংশোধনের বিরুদ্ধে একটিই মাত্র ভোট পড়েছে এবং সেই বিরোধিতা করেছে আমেরিকা ৷
সাংবাদিকদের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ভারত উল্লেখ করেছে, এই প্রস্তাবটি কোনও নির্দিষ্ট মানচিত্র, প্রজেকশন বা জাতীয় সীমান্তর কোনও চিত্রকে অনুমোদন করে না ৷ তিনি বলেন, "ভারত এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছে ৷ এছাড়াও, সমান-ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট মানচিত্রীয় প্রতিনিধিত্বকে উৎসাহিত করার অন্তর্নিহিত নীতির উপর জোর দিয়ে এই ভোটের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ এই দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ভারতের অখণ্ড সার্বভৌমত্বকে ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী চিত্রিত করতে হবে ৷ সেখানে কোনও ত্রুটি বা বিভ্রান্তিকর অবস্থান আমরা গ্রহণ করব না ৷ ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার, দৃঢ় এবং এর সঙ্গে কোনও আপস হবে না ৷"
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেন, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য 'এমন সব 'ইকুয়াল-এরিয়া ম্যাপ প্রজেকশন' বা মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, যা মহাদেশীয় ভূখণ্ডের আপেক্ষিক আয়তন অপরিবর্তিত রাখে ৷ এই প্রস্তাবে কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ব মানচিত্র গ্রহণ বা অনুমোদন করা হয়নি ৷ এমনকী আন্তর্জাতিক সীমান্ত, বিতর্কিত অঞ্চল বা স্থানের নাম-সহ রাজনৈতিক মানচিত্র সংক্রান্ত কোনও বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷"