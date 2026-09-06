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বিশ্বের মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান কেমন হবে ? বিবৃতি জারি বিদেশ মন্ত্রকের

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বিশ্বের মানচিত্র সংস্কার-সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ সেই মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান নিয়ে বিবৃতি জারি করল বিদেশ মন্ত্রক ৷

Tourists enjoy Shikara rides on Dal Lake after the rainfall as the scenic surroundings come alive with breathtaking beauty in Srinagar on Sunday, August 2, 2026. (IANS)
জম্মু কাশ্মীরের ডাল লেকের সৌন্দর্য (ছবি: আইএএনএস)
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By PTI

Published : September 6, 2026 at 2:52 PM IST

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নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের সংশোধিত মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের অবস্থান ভারতের সরকারি মানচিত্র মেনে করতে হবে ৷ গত শুক্রবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বিশ্বের মানচিত্র সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে ভারত ৷ এই সংশোধিত মানচিত্র নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করেছে ৷

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশোধিত বিশ্ব-মানচিত্রে ভারতের সরকারি মানচিত্র মেনে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে একেবারে সঠিক অবস্থানে চিত্রিত করতে হবে ৷ মানচিত্রে এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অবস্থান নির্ভুল না-হলে বা বিভ্রান্তিকর হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না ৷

গত 4 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় 'কারেক্ট ম্যাপ: রিব্যালান্সিং গ্লোবাল কার্টোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রোমোটিং ইকুইটেবল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'স রিজিয়নস পার্টিকুলারলি আফ্রিকা' শীর্ষক এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ৷ এই সঙ্কল্পটি পেশ করেছে পশ্চিম আফ্রিকার টোগো দেশ ৷ 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ'-এর সমর্থনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 193টি সদস্য দেশের মধ্যে 164টি দেশ ভোট দিয়েছে ৷ ভোটদানে বিরত থেকেছে এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, মলডোভা, সার্বিয়া এবং ইউক্রেন ৷ মানচিত্র সংশোধনের বিরুদ্ধে একটিই মাত্র ভোট পড়েছে এবং সেই বিরোধিতা করেছে আমেরিকা ৷

সাংবাদিকদের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ভারত উল্লেখ করেছে, এই প্রস্তাবটি কোনও নির্দিষ্ট মানচিত্র, প্রজেকশন বা জাতীয় সীমান্তর কোনও চিত্রকে অনুমোদন করে না ৷ তিনি বলেন, "ভারত এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছে ৷ এছাড়াও, সমান-ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট মানচিত্রীয় প্রতিনিধিত্বকে উৎসাহিত করার অন্তর্নিহিত নীতির উপর জোর দিয়ে এই ভোটের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল ৷"

তিনি আরও বলেন, "জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ এই দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ভারতের অখণ্ড সার্বভৌমত্বকে ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী চিত্রিত করতে হবে ৷ সেখানে কোনও ত্রুটি বা বিভ্রান্তিকর অবস্থান আমরা গ্রহণ করব না ৷ ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার, দৃঢ় এবং এর সঙ্গে কোনও আপস হবে না ৷"

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেন, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য 'এমন সব 'ইকুয়াল-এরিয়া ম্যাপ প্রজেকশন' বা মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, যা মহাদেশীয় ভূখণ্ডের আপেক্ষিক আয়তন অপরিবর্তিত রাখে ৷ এই প্রস্তাবে কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ব মানচিত্র গ্রহণ বা অনুমোদন করা হয়নি ৷ এমনকী আন্তর্জাতিক সীমান্ত, বিতর্কিত অঞ্চল বা স্থানের নাম-সহ রাজনৈতিক মানচিত্র সংক্রান্ত কোনও বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷"

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