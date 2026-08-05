ইয়েমেন উপকূলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ডুবল ভারতীয় জাহাজ, উদ্ধার 13 জন নাবিক; উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্রকের

ইয়েমেন উপকূলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ডুবল ভারতীয় জাহাজ, উদ্ধার 13 জন নাবিক; উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্রকের
কখনও কৃষ্ণ সাগর তো কখনও হরমুজ প্রণালীর বিভিন্ন অংশে হামলার শিকার হয়ে চলেছে জাহাজ ৷ ফের ভারতীয় জাহাজকে টার্গেট করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হল ৷
By ANI
Published : August 5, 2026 at 10:15 AM IST
নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: ফের ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে হামলা ! ইয়েমেন উপকূলে এমএসভি ফৈজ নূর ওলিয়া নামের একটি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হলে সেটি ডুবে যায় ৷ যদিও জাহাজে থাকা 13 জন ভারতীয়-সহ 14 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি জারি করল বিদেশ মন্ত্রক ৷
গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ভারতীয় জাহাজে আক্রমণের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেন ৷ এর সামান্য পরেই বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একটি বিবৃতিতে হামলা নিন্দা করেন এবং বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি জারি করেন ৷
মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল লেখেন, "4 অগস্ট ইয়েমেন উপকূলে লোহিত সাগরে এমএসভি ফৈজ নূর ওলিয়া জাহাজটির উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ জাহাজটিতে ভারতীয় পতাকা ছিল ৷ আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি ৷ 13 জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ রিয়াধে আমাদের দূতাবাস এই পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখছে ৷ ইয়েমেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে ৷ তাদের সমর্থনের জন্য ইয়েমেন কর্তৃপক্ষকে ধন্য়বাদ জানাই ৷"
এই ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নিশানা করে হামলা চালানোর ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে ৷ এই বিষয়ে মুখপাত্র লেখেন, "এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজগুলির উপর লাগাতার আক্রমণের ঘটনা উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই জাহাজগুলিকে নিশানা করার ঘটনা বন্ধ হোক ৷ যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন মেনে এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে মুক্ত এবং বাধাহীন জাহাজ চলাচল পুনর্বহাল হোক ৷"
কেন্দ্রীয় জাহাজ-বন্দর মন্ত্রী লেখেন, "ইয়েমেনের জলসীমায় ভারতীয় এমএসভি ফৈজ নূর ওলিয়ায় একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে ৷ এর ফলে জাহাজটি সমুদ্র ডুবে গিয়েছে ৷ বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র জাহাজে এই ধরনের হামলার কড়া নিন্দা করছে ভারত ৷ নাগরিকদের সুরক্ষা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৷"
তিনি আরও লেখেন, "তবে আমি স্বস্তি পেয়েছি, আমাদের 13 জন ভারতীয়-সহ 14 নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করেছে ইয়েমেনের উপকূল রক্ষী বাহিনী ৷ তাঁদের সবাইকে মোখা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আমি মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছি, যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চলে ভারতীয় নাবিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় সব সাহায্য করতে হবে ৷"
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে এবং ইরান-আমেরিকা সংঘাত শুরুর পর থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপথে জাহাজগুলিকে নিশানা করে হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এনিয়ে বারবার ভারতের তরফে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷