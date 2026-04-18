হরমুজ প্রণালীতে দু'টি ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি ইরানের, রাষ্ট্রদূতকে তলব বিদেশ মন্ত্রকের

হরমুজ প্রণালীতে দু'টি ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি ইরানের, রাষ্ট্রদূতকে তলব বিদেশ মন্ত্রকের
'মিত্র দেশ' ভারতের জাহাজকে নিশানা করে গুলি চালাল ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ ঘটনায় ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ভারতের উদ্বেগের কথা জানাল বিদেশ মন্ত্রক ৷
By PTI
Published : April 18, 2026 at 9:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল ইরান ৷ শনিবার এই খবর জানিয়েছে, ইরানের সংবাদসংস্থা আইআরআইবি ৷ ওই জাহাজ দু'টি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিল ৷ ইরানের সংবাদসংস্থা ইরান ব্রডকাস্টিং জানিয়েছে, ইরানের নৌসেনা দু'টি ভারতীয় জাহাজকে গুলি করে হরমুজ প্রণালী থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছে ৷ একটি জাহাজ ইরাক থেকে 2 মিলিয়ন (20 লক্ষ) ব্যারেল তেল নিয়ে ভারতে আসছিল ৷ সেটির নাম ভিএলসিসি সুপারট্যাঙ্কার ৷
গুলি চলার কথা জানতে পেরেই ভারতে কর্মরত ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. মহম্মদ ফাথালিকে তলব করেছিল বিদেশ মন্ত্রক । এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, বিদেশ মন্ত্রক ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছিল ৷ বৈঠকে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয় জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনায় উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন ৷ ইরানের রাষ্ট্রদূত ভারতের এই উদ্বেগের কথা ইরানের কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন ৷
Two Indian vessels were forced back west out of the Strait of Hormuz by Iran's Navy. Firing was involved.
One of the vessels is an Indian-flagged VLCC supertanker carrying 2 million barrels of Iraqi oil. pic.twitter.com/Gb87u1AkP5
সূত্রের খবর, শুধু দু'টি নয়, অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস নিয়ে সব মিলিয়ে 14টি জাহাজ হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের দিকে আসছিল ৷ সেই সময় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস (আইআরজিসি) দু'টি জাহাজকে নিশানা করে ৷ এর ফলে 13টি জাহাজ ইরান উপসাগরের বিভিন্ন জায়গায় ফিরে যেতে বাধ্য হয় ৷ একটি জাহাজ অবশ্য সফলভাবে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতে আসছে বলে খবর ৷ এই জাহাজটিতে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর জন্য অপরিশোধিত তেল রয়েছে ৷
একটি ভারতীয় জাহাজ রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ জাহাজটিতে অপরিশোধিত তেল ছিল ৷ জাহাজটির সামনের কাচে গুলি লাগে এবং সেটি ভেঙে যায় ৷ ফলে জাহাজটি বাধ্য হয়ে ফিরে যায় ৷ দ্বিতীয় জাহাজটির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি ৷ এই জাহাজটিও অন্যত্র ফিরে গিয়েছে ৷ ইরানের দু'টি গানবোট এই জাহাজগুলির দিকে এগিয়ে এসে কোনও সতর্কবার্তা না-দিয়েই গুলি চালাতে থাকে বলে খবর ৷
India lodged a protest with the Ambassador of Iran to India, Dr. Mohammad Fathali over the incident of firing on an Indian vessel at Strait of Hormuz. https://t.co/berBzGAtk4— ANI (@ANI) April 18, 2026
ঘটনাটি ঘটেছে ওমানের 37 কিমি উত্তর-পূর্বে কোশেম এবং লারাক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৷ ভারত অভিমুখে 14টি জাহাজের মধ্যে সাতটিতে ভারতীয় পতাকা ছিল ৷ চারটিতে লাইবেরিয়া এবং দু'টিটে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের এবং একটিতে ভিয়েতনামের পতাকা লাগানো ছিল ৷ এই জাহাজগুলির মধ্যে ছ'টিতে অপরিশোধিত তেল, তিনটিতে এলপিজি এবং চারটিতে সার রয়েছে ৷ পাঁচটি জাহাজ বাল্ক কেরিয়ার শ্রণির ৷ 14টি জাহাজ দলবদ্ধভাবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিল ৷
এর মধ্যে 13টি জাহাজকে থামিয়ে দেয় ইরানের নৌসেনা এবং তাদের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয় ৷ এই জাহাজগুলির মধ্যে সাতটি আপাতত লারাক দ্বীপে ভেসে বেড়াচ্ছে ৷ ইরানের নৌসেনার থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ৷ এদিকে ভারত সরকার ইরানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে ৷