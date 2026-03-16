কঠোরভাবে মানতে হবে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি, জারি একগুচ্ছ নির্দেশিকা

নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলি ECINET-এর অন্তর্গত 'C-Vigil' অ্যাপ ব্যবহার করেও আর্দশ নির্বাচনী আচরণবিধি (MCC) লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন ৷

ECI Directs Strict Implementation Of Model Code
কমিশনের ফুল বেঞ্চ (ছবি-পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 4:55 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: রবিবার বিকেলে চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনে দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তারপর থেকেই কার্যকর হয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ৷ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে আর্দশ আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার কথা জানিয়েছে কমিশন ৷

কমিশনের পরিষ্কার নির্দেশ, মন্ত্রীরা সরকারি কাজকর্ম ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচারে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ নির্বাচনী প্রচারে অন্য কোনও সরকারি সুযোগ ও সুবিধা নিতে পারবেন না ৷ কমিশনের তরফে আরও বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি অফিস, দফতর থেকে বিজ্ঞাপন, নির্বাচনী হোর্ডিং এবং পোস্টার সরিয়ে ফেলতে হবে। তাছাড়াও কমিশনের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি কোষাগারের টাকায় কোনও রকম নির্বাচনী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না।

একই সঙ্গে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া কোনও বাড়ির সামনে কোনও সভা করা যাবে না ৷ এমনকি দেওয়াল লিখন বা দলীয় পতাকাও লাগানোর ক্ষেত্রেও ওই বাড়ির গৃহকর্তার অনুমতি নিতে হবে ৷ অর্থাৎ কমিশনের তরফের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাগরিকদের ইচ্ছেকে সম্মান জানাতে হবে ৷

নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে যে, অভিযোগ তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে—যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 1950 নম্বরের কল সেন্টার। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ বা যে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিক (DEO) কিংবা রিটার্নিং অফিসারের (RO) কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন ৷

নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলি ECINET-এর অন্তর্গত 'C-Vigil' অ্যাপ ব্যবহার করেও আর্দশ নির্বাচনী আচরণবিধি (MCC) লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন ৷ প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলজুড়ে 5,173টির বেশি 'ফ্লায়িং স্কোয়াড' মোতায়েন করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, 5,200টিরও বেশি 'স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম' (SST) মোতায়েন করা হয়েছে ৷

রবিবার চার রাজ্য-সহ পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিন ঘোষণা করেছে কমিশন ৷ এবার রাজ্যে বিধানসভা ভোট হবে দু'দফায় ৷ 23 এপ্রিল প্রথম দফা- দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের 152টি আসনে ভোট ৷ আর 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়ার 142টি আসনে ভোট ৷

MODEL CODE OF CONDUCT
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
GUIDELINES FOR POLITICAL PARTIES
বিধানসভা ভোট 2026
WB ASSEMBLY ELECTIONS 2026

