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দফতর পছন্দ নয়, শপথ নিয়েই পদত্যাগ করলেন ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

দফতর বণ্টনের মাত্র দু'দিনের মাথায় পদত্যাগ করলেন মন্ত্রী ৷ শপথ গ্রহণের পরই ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।

KARNATAKA MINISTER RESIGN
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 1:23 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 5 জুন: কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডিকে শিবকুমার ৷ কর্ণাটকের লোকভবনে গত পরশু (বুধবার) শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল ৷ তারপরই ডিকে শিবকুমারের নেতৃত্বে গঠিত হয় কংগ্রেসের সরকারের নয়া মন্ত্রিসভা ৷ তার দু'দিনের মাথায় ইস্তফা দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রামালিঙ্গা রেড্ডি। কারণ জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, দফতর তাঁর পছন্দ নয় ৷

তারপরই রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ কংগ্রেসের এই প্রবীণ বিধায়ক রামলিঙ্গা রেড্ডি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ৷ তাঁকে বরাদ্দ করা দফতর নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন ৷ রেড্ডির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার তাঁকে নিজে থেকে 'বেঙ্গালুরু নগর উন্নয়ন' দফতরটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, পরে তাঁকে 'সেচ' (জলসম্পদ) দফতর দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ আখ্যা দিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। সিদ্দারামাইয়ার মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের হাতে ছিল 'বেঙ্গালুরু নগর উন্নয়ন' ৷

রামালিঙ্গা রেড্ডি তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। রেড্ডি বলেন, "আমি সশরীরে শিবকুমারের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিতে আগ্রহী নই। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।" পাশাপাশি, তাঁকে পছন্দসই পদ (বেঙ্গালুরু নগর উন্নয়ন) নিয়ে জানতে চাওয়া হলে, তা তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "এটা সত্যি নয় ।" 8 বারের এই বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে কাঙ্খিত দফতর দেওয়া হলেও তিনি আর মন্ত্রিত্ব নেবেন না। তবে বিধায়ক হিসেবে কংগ্রেসেই থাকবেন।

তিনি দাবি করেন, 2023 সালে তাঁকে দু'বার বেঙ্গালুরু উন্নয়ন বিভাগ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ৷ কংগ্রেস বিধায়ক রেড্ডির আরও সংযোজন, "শিবকুমার 2023 সালে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আড়াই বছর পর (2026) তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে বেঙ্গালুরু উন্নয়ন দফতরটি আমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু দু'বারই আমাকে সেই দফতর দেওয়া হয়নি। আমাকে বারবার অপমান করা হয়েছে। আমি আর এটা সহ্য করতে পারছি না। তাই মন্ত্রী হিসেবে থেকে যাওয়াটা আমার বিবেকের বিরুদ্ধে ।"

শেষে তিনি বলেন, "তিনি বিধায়ক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং কখনওই কংগ্রেস ছাড়বেন না ৷ কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। সিদ্দারামাইয়া, শিবকুমার কিংবা মল্লিকার্জুন খাড়গের (কংগ্রেস সভাপতি) বিরুদ্ধেও নয়।"

TAGGED:

রামালিঙ্গা রেড্ডি
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KARNATAKA MINISTER RESIGN

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