পেট্রল-ডিজেলের জায়গা নেবে হাইড্রোজেন, ভবিষ্যতের জ্বালানি নিয়ে চলছে পরীক্ষা

পেট্রল-ডিজেলের জায়গা নেবে হাইড্রোজেন, ভবিষ্যতের জ্বালানি নিয়ে চলছে পরীক্ষা
140 কোটি জনসংখ্যার দেশে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হবে হাইড্রোজেন ৷ এমন ভাবনা বাস্তবায়নে পাইলট প্রজেক্ট চালু করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
By PTI
Published : July 10, 2026 at 6:54 PM IST
গান্ধিনগর, 10 জুলাই: বিকল্প জ্বালানি হিসাবে ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে হইচই চলছে সারা দেশে ৷ এর মধ্যে হাইড্রোজেনকে ভারতের ভবিষ্যতের জ্বালানি করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার গুজরাতের গান্ধিনগরে প্রবাস 5.0 এবং ভারত প্রবাস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন জাতীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি ৷
তিনি জানিয়েছেন, আপাতত হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে দেশের 10টি রুটে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে ৷ এই রুটগুলি-গ্রেটার নয়ডা-দিল্লি-আগ্রা, ভুবনেশ্বর-কোনারক-পুরী, আমেদাবাদ-বদোদরা-সুরাত, শহিবাবাদ-ফরিদাবাদ-দিল্লি, পুনে-মুম্বই, জামশেদপুর-কলিঙ্গ নগর, তিরুঅনন্তপুরম-কোচি, কোচি-এডাপ্পাল্লি, জামনগর-আমেদাবাদ এবং 16 নম্বর জাতীয় সড়কে বিশাখাপত্তনম-বায়ইয়াভরম রুটে ৷
গড়করি বলেন, "জাতীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে 10টি রুটে পাইলট প্রজেক্ট চালু করেছে ৷ আমি নিশ্চিত, পরিবহণ শিল্পের ভবিষ্যৎ হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনই ভবিষ্যতের জ্বালানি ৷ আমরা এই বিষয়ে কাজ করছি ৷" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংযোজন, বিকল্প জ্বালানি এবং জৈব জ্বালানি নিয়ে খুব ভালো কাজ হচ্ছে ৷ আগামী দিনে ভারত প্রযুক্তি ও ব্যয়ের বিষয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ৷
নীতীন গড়করির কথায়, "অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি নিত্যনতুন বাস তৈরির যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ বাস উৎপাদনকারী এবং পরিবহণ সংস্থাগুলির উচিত প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিষেবা দেওয়ার কথা ভাবা এবং সেটা বিশ্বমানের হওয়া উচিত ৷ কম খরচে আরও আরামদায়ক পরিষেবা দেওয়াই আমাদের উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির দায়িত্ব ৷"
নিরাপদ পরিবহণের উপরেও জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি দেশে পথ দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান- প্রতি বছর 5 লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাতে 1.80 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় ৷ এই মৃতদের মধ্যে 66 শতাংশের বয়স 18-36 বছর ৷
মন্ত্রী বলেন "এই দুর্ঘটনার ফলে জিডিপির তিন শতাংশ ক্ষতি হয় ৷ সড়ক নিরাপত্তা সরকারের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৷ নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দুর্দান্ত কাজ করছে ৷ আর এই কারণে ভারতের দু'চাকা গাড়ি নির্মাতারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের 50 শতাংশ বিদেশে বিক্রি করতে পারছে ।"
নীতীন গড়করি উল্লেখ করেন, তিনি যখন সড়ক-পরিবহণ মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দেশের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ছিল 14 লক্ষ কোটি টাকার ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান ছিল সপ্তম ৷ বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রির লেনদেন বেড়ে 22 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্ববাজারে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ৷
তিনি জানান, সরকারের লক্ষ যত দ্রুত সম্ভব শীর্ষস্থানে পৌঁছানো ৷ এই শিল্প থেকে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ রাজস্ব পায় ৷ এর সঙ্গে সাড়ে 4 কোটি কর্মসংস্থান জড়িয়ে ৷
এদিন, গড়করি দেশে প্রতি বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বার্তা দিয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "ভারতে সমস্যা হল, যেখানে তিন লক্ষ বাসের প্রয়োজন, আমাদের নির্মাতারা মাত্র 70-80 হাজার বাস উৎপাদন করতে পারছে৷ এই উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি করতে হবে ৷"
মন্ত্রী বৈদ্যুতিক বাস নির্মাতাদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির উৎপাদন খরচ কমলে সেই সুফল যেন উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয় ৷ নীতীন বলেন, "লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ করতে 20 টাকার বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশি এবং বাস, ট্রাক ও গাড়ির ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর জন্য আমার মন্ত্রক কাজ করছে ৷"
বাসযাত্রা আরও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বরে সংশোধিত ‘বাস বডি কোড’ চালু করা হয়েছিল। তাঁর পরিবহণ মন্ত্রক বাস বডি নির্মাতাদের (যাদের অধীনে 600-র বেশি ইউনিট ও 75 হাজার কর্মী রয়েছে) জন্য প্রক্রিয়া সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এর আওতায় টেস্টিং বা পরীক্ষার খরচ 50 শতাংশ কমানো হবে এবং প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা ১৬ থেকে কমিয়ে ৬ সপ্তাহে নামিয়ে আনা হবে।
নীতিন আরও জানান , তাঁর মন্ত্রক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ‘বাসপোর্ট’ (বাস টার্মিনাল ও যাত্রীসেবা কেন্দ্র) নির্মাণের জন্যও কাজ করছে। ‘গ্রিন এক্সপ্রেস হাইওয়ে’ ভ্রমণের সময় কমাবে এবং পরিবহণ শিল্পের টার্নওভার ও মুনাফা বাড়াতে সহায়তা করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।