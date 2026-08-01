ভূস্বর্গে জঙ্গি হানায় মৃত বেড়ে 2, নিশানায় পরিযায়ীরা

ভূস্বর্গে জঙ্গি হানায় মৃত বেড়ে 2, নিশানায় পরিযায়ীরা
শুক্রবার রাতে একজনের প্রাণ গিয়েছিল ৷ শনিবার সকালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় 2 ৷ প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে এই দুজনই ছত্তিশগড়ের পরিযায়ী শ্রমিক ৷
By PTI
Published : August 1, 2026 at 8:11 AM IST
শ্রীনগর, 1 অগস্ট: আবারও সন্ত্রাস ফিরল জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ জঙ্গিদের হানায় প্রাণ গেল ছত্তিশগড়ের দুই পরিযায়ী শ্রমিকের ৷ শুক্রবার রাতে কুলগাম জেলায় আঘাত হানে সন্ত্রাসবাদীরা ৷ সেই ঘটনায় প্রথমে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ পরে শনিবার সকালে মৃতের সংখ্যা , প্রাণ গিয়েছে দুই শ্রমিকের ৷ এঁদের মধ্যে একজনের নাম দীপক রাত্রায় ৷ অন্যজনের নাম ভুপিন্দর ৷
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যায় ৷ দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের কেলাম এলাকার একটি ইটের খাদানে হামলা চালায় জঙ্গিরা ৷ তাতে প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েকজন আহত হয় ৷ এর মধ্য়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই দীপকের প্রাণ যায ৷ কিন্তু ভুপিন্দরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সুয়োগ পাওয়া গেলেও শেষরক্ষা হল না ৷ প্রথমে তাঁকে অনন্তনাগের জিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় নিয়ে যাওয়া হয় সৌরার একটি হাসপাতালে ৷ সেখানেই তিনি প্রয়াত হন ৷ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ এই ঘটনার ঠিক দশদিন আগে আরও একবার রক্তে রাঙা হয়েছিল উপত্যকার মাটি ৷ সেই ঘটনাটি ঘটেছিল অনন্তনাগে ৷ জঙ্গিদের হানায় প্রাণ যায় এক পুলিশ কর্মীর ৷ এবার নিশনায় পরিযাযী শ্রমিকরা ৷
কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণ যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম ঘটল তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ এরা আগে 2024 সালে এই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ সে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের 7 তারিখ জম্মুতে হত্যা করা হয় পঞ্জাবের দুই শ্রমিককে ৷ বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশনা করা হয় ৷ জঙ্গিদের একটাই লক্ষ্য যেভোবে সম্ভব উপত্য়কার অর্থনীতিতে আঘাত হানা ৷ সেই কারণেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করা হয় ৷ যাতে প্রাণ ভয়ে তাঁরা কাশ্মীরে আসা বন্ধ করে দেন ৷ আর তার প্রভাব সরাসরি অর্থনীতির উপর পড়ে ৷ অর্থনীতিকে আঘাত হানা গেল কর্মসংস্থান ধাক্কা খাবে ৷ সমাজের মূলস্রোতে রোজগারের সুযোগ সেভাবে না পেলে তাঁদের ভুল বুঝিয়ে দলে টানতে পারবে জঙ্গিরা ৷ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গত কয়েক বছরে আলাদা আলাদা আক্রমণে প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের ৷