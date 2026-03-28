সৌদির যুবরাজের সঙ্গে আলোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির, চর্চায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি

সৌদির যুবরাজের সঙ্গে আলোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির, চর্চায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি
প্রধানমন্ত্রী মোদি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। দুজন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, জ্বালানি পরিকাঠামোর ওপর হামলা এবং সামুদ্রিক পথের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
By PTI
Published : March 28, 2026 at 10:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: 28 ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েলের মধ্যে চলা যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় দেশগুলিতে তীব্র উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আজ এই যুদ্ধের এক মাস পূর্ণ হলেও এর শেষ হওয়ার এখনও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার (28 মার্চ) সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্যটি জানিয়েছেন। কথোপকথনের সময় তিনি জ্বালানি ও অসামরিক পরিকাঠামোর ওপর হামলার নিন্দা করেন। তাঁর পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ফোন আলাপের সময় তিনি পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি পরিকাঠামোর ওপর হামলার বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে নিন্দা করেছেন।
Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure.
We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping…
এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "আমি সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মহামান্য প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে কথা বলেছি এবং পশ্চিম এশিয়ার চলা সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছি। বৈঠকে আমি আঞ্চলিক জ্বালানি পরিকাঠামোর ওপর হামলার বিরুদ্ধে ভারতের নিন্দা করেছি।"
তিনি আরও বলেন, "জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং নৌপথগুলি খোলা ও নিরাপদ রাখা অপরিহার্য— এ বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। সৌদি আরবে বসবাসকারী ভারতীয়দের কল্যাণে তাঁর অব্যাহত সমর্থনের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।"
পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এর প্রভাব পড়ছে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ওপর। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
এর আগেও প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিম এশিয়া সঙ্কট নিয়ে বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। গত 24 মার্চ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেন। এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রনেতা পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, ভারত যত দ্রুত সম্ভব উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তি পুনরুদ্ধারের পক্ষে।