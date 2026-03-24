অস্থির মধ্যপ্রাচ্য, প্রভাব মোকাবিলায় কতটা তৈরি ভারত? বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্র

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায়, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে চলা নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি সঙ্কট উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে।

Modi Govt calls all party meeting
মধ্যপ্রাচ্যে চলা যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্র (আইএএনএস)
By PTI

Published : March 24, 2026 at 4:21 PM IST

নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: সোমবার লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের একদিন পর সরকারের এই সিদ্ধান্তটি এসেছে। ভাষণে তিনি সতর্ক করে বলেন যে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত থেকে উদ্ভূত কঠিন বৈশ্বিক পরিস্থিতি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে। মোদি দেশগুলিকে প্রস্তুত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান, ঠিক যেমনটি তারা কোভিড-19 মহামারির সময় ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক! এই সংঘাত তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলছে, যা বিশ্ব অর্থনীতি ও মানুষের জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে, বিশ্ব এর দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছে।"

বর্তমানে চলা সংঘাত ও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় মোদি একটি বিবৃতি দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং, জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি এবং ডিআরডিও চেয়ারম্যান সমীর কামাতের মতো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের মিলিত বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর এই সংঘাত শুরু হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে ইরান মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকা উপসাগরীয় দেশগুলিকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়।

ইরান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহ পথ, হরমুজ প্রণালীও কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং বহু দেশে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এলপিজি ঘাটতির কারণে হোটেল ও রেস্তোরাঁ-সহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতও এই চাপ অনুভব করছে।

সামুদ্রিক চলাচলে তৈরি হওয়া বাধা কাটাতে কেন্দ্রীয় সরকার ইরানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে কিছু ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের চলাচল নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। জানা গিয়েছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে দুটি এলপিজি বহনকারী জাহাজ এবং সৌদি আরব থেকে একটি অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাঙ্কার হরমুজ প্রণালী হয়ে ভারতের বন্দরগুলির দিকে আসছে।

বুধবার, ভারতীয় পতাকাবাহী অপরিশোধিত তেল ট্যাঙ্কার ‘জাগ লাডকি’ গুজরাটের মুন্দ্রার আদানি বন্দরে সফলভাবে নোঙর করেছে। এর আগে, দুটি ভারতীয় পতাকাবাহী এলপিজি বাহক, এমটি শিবালিক এবং এমটি নন্দা দেবী, যথাক্রমে 16 ও 17 মার্চ নিরাপদে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে ভারতে এসে পৌঁছায়। জাহাজ দুটি একত্রে প্রায় 92,712 মেট্রিক টন এলপিজি নিয়ে এসেছে।

এলপিজি সঙ্কটে আরও একটি স্বস্তির খবর হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বহনকারী একটি পণ্যবাহী জাহাজ রবিবার নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরে এসে পৌঁছেছে। লোকসভায় দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, পশ্চিম এশিয়া ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রায় এক কোটি ভারতীয় উপসাগরীয় দেশগুলিতে বসবাস ও কাজ করেন। তিনি ভারতে জ্বালানি, সার ও জাতীয় নিরাপত্তা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কিত উদ্বেগের কথাও বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, আলোচনা ও কূটনীতিই সমাধানের একমাত্র পথ। মোদি আরও বলেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ একটি গুরুতর জ্বালানি সঙ্কট তৈরি করেছে এবং এটি ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ। তিনি রাজ্যসভায় বলেন, "আমাদের লক্ষ্য উত্তেজনা প্রশমন করা; হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া... ভারত পশ্চিম এশিয়ায় আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে শান্তি চায়।"

