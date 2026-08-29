মাছে মিলল মাইক্রো প্লাস্টিক ! গবেষণায় উঠে এল উদ্বেগজনক তথ্য

মাছে মিলল মাইক্রো প্লাস্টিক ! গবেষণায় উঠে এল উদ্বেগজনক তথ্য
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষণায় উঠে এসেছে এই ভয়াবহ তথ্য ৷ বিশাখাপত্তনম বন্দরে আনা ইল ও রিবন মাছ নিয়ে গবেষণা হয়েছে ।
Published : August 29, 2026 at 9:34 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 29 অগস্ট: মাছে-ভাতে বাঙালি ! ঝাল, ঝোল কিংবা টক, মাছের যে কোনও পদ খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে না, এমন বাঙালিকে কার্যত দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হয় ৷ কিন্তু জানেন কি মাছের প্রতি এই লোভ বিপদ ডেকে আনতে পারে আপনার জীবনে ! করতে পারে শারীরিক ক্ষতিও ৷ সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় তেমনই আশঙ্কার কথা উঠে এসেছে ৷
ওই গবেষণায় উঠে আসা তথ্য বলছে, মাছ কোনও কারণে প্লাস্টিক খেয়ে ফেললে, তা মাইক্রো অবস্থায় থেকে যাচ্ছে মাছের মধ্যে ৷ খাওয়ার সময় ওই মাইক্রো প্লাস্টিক চলে যেতে পারে যে কারও শরীরে ৷ যার প্রভাব হতে পারে মারাত্মক ৷
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মঞ্জুলতা ৷ তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষক জি চন্দ্রিকা একটি গবেষণা করেন ৷ সেখানে তিনি সমুদ্র থেকে ধরা এবং বিশাখাপত্তনম বন্দরে আনা ইল (eel) ও রিবন মাছের (ribbon fish) উপর গবেষণা চালান । সেই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, মাছের মধ্যে রয়েছে মাইক্রো প্লাস্টিক ৷
গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, প্লাস্টিকের কণাগুলোর অধিকাংশই মাছের পরিপাকতন্ত্রে পাওয়া গিয়েছে ৷ পরবর্তীতে সেগুলোর ফুলকা ও টিস্যু বা কলায়ও প্লাস্টিকের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। সাধারণত তাজা মাছের ক্ষেত্রে ফুলকা ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু অনেকে আবার শুকনো ইল মাছ খেয়ে থাকেন, যার ফলে ওই প্লাস্টিক তাদের শরীরে প্রবেশ করে।
এই মাছগুলোর টিস্যুতে 0.5 মিমি থেকে 4.5 মিমি আকারের মাইক্রোপ্লাস্টিক সনাক্ত করা হয়েছে । এই নিয়ে গবেষক জি চন্দ্রিকার ব্যাখ্যা, ‘‘আমরা একটি মরসুমের বিভিন্ন দিনে ধরা 120টি ইল এবং 20টি রিবন মাছ পরীক্ষা করেছি । প্রতিটি মাছ আমরা তিনবার করে পরীক্ষা করেছি এবং প্রতিবারই প্লাস্টিকের নমুনা পাওয়া গিয়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ইল মাছ সাধারণত সমুদ্রের ছোট ছোট জীব খেয়ে বেঁচে থাকে ৷ কিন্তু বর্তমানে তারা ভাসমান প্লাস্টিকও খাচ্ছে, যা তাদের স্বাভাবিক খাবারের আকারের মতোই । সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমেই এই মাইক্রোপ্লাস্টিক তাদের শরীরে প্রবেশ করছে ।’’ প্রসঙ্গত, বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্রের বাইরে মাছের শরীরের অন্যান্য অংশে মাইক্রোপ্লাস্টিকের এই ছড়িয়ে পড়া সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতাকেই নির্দেশ করে ।
গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে যে এই মাইক্রো প্লাস্টিকের পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রায় নেই ৷ তবুও মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি উদ্বেগজনক । উল্লেখ্য, এই গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি ‘ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস’-এ প্রকাশিত হয়েছে ।