দেশে প্রথম সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার প্রস্তুতি, 60 হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেবে সেনা

দেশে প্রথম সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার প্রস্তুতি, 60 হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেবে সেনা
Civil Defence Network: যে কোনও ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় সারা দেশে গড়ে তোলা হবে সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক ৷ এর জন্য প্রশিক্ষণ দেবে ভারতীয় সেনা ৷
Published : October 24, 2026 at 2:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: দেশের 12টি রাজ্য় ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এমন উদ্যোগ ভারতে এই প্রথম ৷ এই নেটওয়ার্ক গড়তে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে 60 হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ নেবে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনদিনের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷
গত 15 অগস্ট লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, জরুরি ভিত্তিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির মোকাবিলা করতে আধুনিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি এবং সমসাময়িক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷
মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "দমকল পরিষেবা, সিভিল ডিফেন্স ও হোমগার্ড (ডিজিএফএসসিডিএইচজি)-এর ডিজি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে ভারতীয় সেনার সমন্বয়ে প্রথম সিভিল ডিফেন্স পাইলট প্রজেক্টের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ এই পর্বে ভারতীয় সেনা সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবে ৷"
প্রথম পর্যায়ে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ৷ ভারতীয় সেনার প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 50 জন করে সর্বমোট 600 জন সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনাররা প্রশিক্ষণ নেবেন ৷ এই পাইলট প্রজেক্টে অংশ নিয়েছে- জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত, দিল্লি, মেঘালয়া, সিকিম, অসম, উত্তর প্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু ৷
প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রধান বিষয়:
- বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা: আধুনিক ও হাইব্রিড যুদ্ধপদ্ধতি, ড্রোন বিষয়ে সচেতনতা এবং বিমান হামলার ঝুঁকি ৷
- সুরক্ষা ও জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেওয়া: গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সুরক্ষা, অগ্নি নিরাপত্তা, রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয় ও পারমাণবিক (CBRN) ঝুঁকি বিষয়ক সচেতনতা, হতাহত ব্যবস্থাপনা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম ৷
- যোগাযোগ ও সমন্বয়: জরুরি যোগাযোগ, সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা (সাইবার হাইজিন), ডিজিটাল সক্ষমতা ও সহনশীলতা, অসামরিক-সামরিক সমন্বয় এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা বা ইনসিডেন্ট কমান্ড ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এই উদ্যোগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ‘মাস্টার ট্রেনার’ মডেলের মাধ্যমে এর প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার সক্ষমতা ৷ এই বিশেষ প্রশিক্ষণের পর সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রত্যেক মাস্টার ট্রেনার 100 জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেবেন ৷ এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 60 হাজার সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবী বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামলানোর প্রশিক্ষণ পাবেন ৷
নিরাপত্তা ও দুর্যোগের মোকাবিলায় যুক্ত কর্মীদের জন্য ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক
নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়ে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত চেয়েছে মন্ত্রক । এই নেটওয়ার্কটি প্রায় 30 লক্ষ পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় নিয়োজিত কর্মীদের ‘পুশ-টু-টক’ (তাৎক্ষণিক ভয়েস যোগাযোগ), ভিডিয়ো এবং ডেটা সংযোগ সুবিধা প্রদান করবে ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সারা দেশে একটি ‘ব্রডব্যান্ড পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ’ (BB-PPDR) নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (CAPF), ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF), ফায়ার সার্ভিস, চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য জননিরাপত্তা সংস্থাকে ‘মিশন ক্রিটিক্যাল পুশ-টু-টক’ (MCPTT), ‘মিশন ক্রিটিক্যাল ডেটা’ এবং ‘মিশন ক্রিটিক্যাল ভিডিয়ো’ সুবিধা প্রদান করা হবে ৷
মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ‘ব্রডব্যান্ড পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ’ (BB-PPDR) যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক-এর কাঠামো কেমন হবে, তা নির্ধারণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারিদের মতামত আহ্বান করছে ৷ মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য 10টি পরীক্ষামূলক স্থান নির্বাচন করেছে—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অমৃতসর, বস্তার, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, লাদাখ, লাক্ষাদ্বীপ, মুম্বই, রুদ্রপ্রয়াগ এবং বিশাখাপত্তনম ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA) জন্য 814-824 মেগাহার্টজ এবং 859-869 মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের স্পেকট্রাম বরাদ্দের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা সাধারণ মোবাইল ব্রডব্যান্ড সীমার বাইরে ৷ এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় রেডিয়ো সরঞ্জাম এবং বাণিজ্যিক যন্ত্র পাওয়া সম্ভব কি না, তা জানতে চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ।
বিবৃতি অনুযায়ী, মন্ত্রণালয় প্রায় 30 লক্ষ হ্যান্ডসেটের পরিকল্পনা করছে ৷ এর মধ্যে 21 লক্ষের মতো মজবুত ‘ফিল্ড হ্যান্ডসেট’ (মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের উপযোগী সেট) থাকবে বিভিন্ন ফিল্ড ইউনিটের জন্য, 6 লক্ষ স্মার্টফোন-মানের ডিভাইস থাকবে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের জন্য এবং 3 লক্ষ ইউনিট থাকবে স্থায়ীভাবে বা যানবাহনে বসানোর উপযোগী ৷ তবে শরীরে পরা যায় এমন ক্যামেরার (body-worn cameras) সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷