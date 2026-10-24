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দেশে প্রথম সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার প্রস্তুতি, 60 হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেবে সেনা

Civil Defence Network: যে কোনও ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় সারা দেশে গড়ে তোলা হবে সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক ৷ এর জন্য প্রশিক্ষণ দেবে ভারতীয় সেনা ৷

build a civil defence network
সারা দেশে সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি (প্রতীকী ছবি (এএনআই))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2026 at 2:36 PM IST

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নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: দেশের 12টি রাজ্য় ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এমন উদ্যোগ ভারতে এই প্রথম ৷ এই নেটওয়ার্ক গড়তে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে 60 হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ নেবে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ার কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনদিনের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷

গত 15 অগস্ট লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিভিল ডিফেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, জরুরি ভিত্তিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকিগুলির মোকাবিলা করতে আধুনিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি এবং সমসাময়িক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷

মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "দমকল পরিষেবা, সিভিল ডিফেন্স ও হোমগার্ড (ডিজিএফএসসিডিএইচজি)-এর ডিজি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে ভারতীয় সেনার সমন্বয়ে প্রথম সিভিল ডিফেন্স পাইলট প্রজেক্টের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ এই পর্বে ভারতীয় সেনা সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবে ৷"

প্রথম পর্যায়ে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ৷ ভারতীয় সেনার প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 50 জন করে সর্বমোট 600 জন সিভিল ডিফেন্স মাস্টার ট্রেনাররা প্রশিক্ষণ নেবেন ৷ এই পাইলট প্রজেক্টে অংশ নিয়েছে- জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত, দিল্লি, মেঘালয়া, সিকিম, অসম, উত্তর প্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু ৷

প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রধান বিষয়:

  • বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা: আধুনিক ও হাইব্রিড যুদ্ধপদ্ধতি, ড্রোন বিষয়ে সচেতনতা এবং বিমান হামলার ঝুঁকি ৷
  • সুরক্ষা ও জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেওয়া: গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সুরক্ষা, অগ্নি নিরাপত্তা, রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয় ও পারমাণবিক (CBRN) ঝুঁকি বিষয়ক সচেতনতা, হতাহত ব্যবস্থাপনা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম ৷
  • যোগাযোগ ও সমন্বয়: জরুরি যোগাযোগ, সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা (সাইবার হাইজিন), ডিজিটাল সক্ষমতা ও সহনশীলতা, অসামরিক-সামরিক সমন্বয় এবং ঘটনা ব্যবস্থাপনা বা ইনসিডেন্ট কমান্ড ৷

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এই উদ্যোগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ‘মাস্টার ট্রেনার’ মডেলের মাধ্যমে এর প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার সক্ষমতা ৷ এই বিশেষ প্রশিক্ষণের পর সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রত্যেক মাস্টার ট্রেনার 100 জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ দেবেন ৷ এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 60 হাজার সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবী বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামলানোর প্রশিক্ষণ পাবেন ৷

নিরাপত্তা ও দুর্যোগের মোকাবিলায় যুক্ত কর্মীদের জন্য ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক

নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়ে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত চেয়েছে মন্ত্রক । এই নেটওয়ার্কটি প্রায় 30 লক্ষ পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় নিয়োজিত কর্মীদের ‘পুশ-টু-টক’ (তাৎক্ষণিক ভয়েস যোগাযোগ), ভিডিয়ো এবং ডেটা সংযোগ সুবিধা প্রদান করবে ৷

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সারা দেশে একটি ‘ব্রডব্যান্ড পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ’ (BB-PPDR) নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (CAPF), ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF), ফায়ার সার্ভিস, চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য জননিরাপত্তা সংস্থাকে ‘মিশন ক্রিটিক্যাল পুশ-টু-টক’ (MCPTT), ‘মিশন ক্রিটিক্যাল ডেটা’ এবং ‘মিশন ক্রিটিক্যাল ভিডিয়ো’ সুবিধা প্রদান করা হবে ৷

মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, প্রস্তাবিত ‘ব্রডব্যান্ড পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ’ (BB-PPDR) যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক-এর কাঠামো কেমন হবে, তা নির্ধারণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারিদের মতামত আহ্বান করছে ৷ মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য 10টি পরীক্ষামূলক স্থান নির্বাচন করেছে—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অমৃতসর, বস্তার, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, লাদাখ, লাক্ষাদ্বীপ, মুম্বই, রুদ্রপ্রয়াগ এবং বিশাখাপত্তনম ৷

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA) জন্য 814-824 মেগাহার্টজ এবং 859-869 মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের স্পেকট্রাম বরাদ্দের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে, যা সাধারণ মোবাইল ব্রডব্যান্ড সীমার বাইরে ৷ এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় রেডিয়ো সরঞ্জাম এবং বাণিজ্যিক যন্ত্র পাওয়া সম্ভব কি না, তা জানতে চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ।

বিবৃতি অনুযায়ী, মন্ত্রণালয় প্রায় 30 লক্ষ হ্যান্ডসেটের পরিকল্পনা করছে ৷ এর মধ্যে 21 লক্ষের মতো মজবুত ‘ফিল্ড হ্যান্ডসেট’ (মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের উপযোগী সেট) থাকবে বিভিন্ন ফিল্ড ইউনিটের জন্য, 6 লক্ষ স্মার্টফোন-মানের ডিভাইস থাকবে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের জন্য এবং 3 লক্ষ ইউনিট থাকবে স্থায়ীভাবে বা যানবাহনে বসানোর উপযোগী ৷ তবে শরীরে পরা যায় এমন ক্যামেরার (body-worn cameras) সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

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