লালফিতের ফাঁসে আটকে যাত্রী সুরক্ষা ! 26/11-র 18 বছর পরেও অরক্ষিত মুম্বই লোকাল
Mumbai Local Trains Remain Unsafe: মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনের নিরাপত্তায় খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 2500 কোটি টাকা। কিন্তু রেল বোর্ডের অনুমোদন না মেলায় পরিকল্পনা বিশবাঁও জলে।
Published : November 26, 2026 at 4:52 PM IST
মুম্বই, 26 নভেম্বর: 2008 সালের 26 নভেম্বর । পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে ভারতে ঢুকে মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা । ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস বা সিএসএমটি রেলস্টেশনে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল আজমল কাসব এবং আবু ইসমাইল । প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু নিরীহ মানুষ । আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ ।
2026 সালের 26 নভেম্বর সেই ভয়াবহ হামলার 18 বছর পূর্ণ হচ্ছে । কিন্তু মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এখনও কাটেনি । প্রতিদিন প্রায় 75 লক্ষ যাত্রী এই শহরের উপনগরীয় রেল পরিষেবার উপর নির্ভর করেন । অথচ এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে আধুনিক পরিকাঠামো প্রয়োজন, তার বড় অংশ এখনও প্রস্তাবের স্তরে !
মুম্বইয়ের মধ্য ও পশ্চিম রেল মিলিয়ে মোট 150টি স্টেশনের নিরাপত্তা অডিট শেষ হয়েছে । চিহ্নিত করা হয়েছে 38টি স্পর্শকাতর জায়গা । নিরাপত্তা জোরদার করতে 14 ধরনের আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে । সব মিলিয়ে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 2500 কোটি টাকা । কিন্তু রেল বোর্ডের অনুমোদন না মেলায় সেই পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ।
নতুন করে প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা
মুম্বই লোকালের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয় চলতি বছরের 23 জুন । চার্চগেট-নালাসোপারা লোকালে দরজা বন্ধ করা নিয়ে সামান্য বচসা থেকে ভয়াবহ পরিণতি হয় । 22 বছরের ময়ঙ্ক লোহারকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ।
এই ঘটনা ফের সামনে নিয়ে আসে লোকালের ভিতরে যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন । শুধু জঙ্গি হামলা নয়, সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে সামান্য বিবাদ থেকেও যে প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে 2 জুলাই মহারাষ্ট্রের পুলিশ মহাপরিচালক সদানন্দ দাতে মুম্বই উপনগরীয় রেলের সমস্ত 150টি স্টেশনের নিরাপত্তা অডিটের নির্দেশ দেন ।
534টি প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষা
রেলওয়ে পুলিশের উদ্যোগে মধ্য ও পশ্চিম রেলের মোট 150টি স্টেশনে বিস্তারিত পরিদর্শন করা হয় । এর মধ্যে মধ্য রেলের 108টি এবং পশ্চিম রেলের 42টি স্টেশন রয়েছে । অডিটের আওতায় আসে মোট 534 টি প্ল্যাটফর্ম । মধ্য রেলের 350টির বেশি এবং পশ্চিম রেলের 184টি প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষা করা হয় ।
এই কাজে রেলওয়ে পুলিশ বা জিআরপি-র পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বা আরপিএফ এবং পুরসভার সহযোগিতা নেওয়া হয় । কোন স্টেশনে কত যাত্রী যাতায়াত করেন, কোথায় অপরাধের ঘটনা বেশি, কোথায় আলো কম, কোথায় বেআইনি প্রবেশপথ রয়েছে, কোথায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই- সব দিক খতিয়ে দেখা হয় ।
যাত্রীসংখ্যা, অপরাধের পরিসংখ্যান এবং নিরাপত্তার পরিকাঠামোর ভিত্তিতে স্টেশনগুলিকে এ-প্লাস, এ এবং বি - এই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে । অডিটে মোট 38টি জায়গাকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । অর্থাৎ, এই জায়গাগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন আধিকারিকেরা ।
14 ধরনের আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম
নিরাপত্তা অডিটের পর 14 ধরনের আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুপারিশ করেছে রেলওয়ে পুলিশ । এর মধ্যে রয়েছে ড্রোন, বোমা শনাক্তকরণ যন্ত্র, মেটাল ডিটেক্টর, ব্যাগেজ স্ক্যানার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর সিসিটিভি । ড্রোনের সাহায্যে স্টেশনের ভিড়, প্রবেশদ্বার, ফুটব্রিজ এবং প্ল্যাটফর্মের উপর নজর রাখা সম্ভব হবে । কোনও জায়গায় অস্বাভাবিক ভিড় বা সন্দেহজনক গতিবিধি দেখা গেলে দ্রুত নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করা যাবে ।
অন্যদিকে, স্টেশনে পড়ে থাকা সন্দেহজনক ব্যাগ বা বস্তু পরীক্ষা করার জন্য বোমা শনাক্তকরণ যন্ত্র ব্যবহারের প্রস্তাব রয়েছে । প্রবেশদ্বারে ব্যাগেজ স্ক্যানার ও মেটাল ডিটেক্টর বসানোর পরিকল্পনাও করা হয়েছে । এর ফলে বিপজ্জনক বস্তু নিয়ে স্টেশনে প্রবেশের ঘটনা আটকানো সহজ হতে পারে ।
এছাড়া রয়েছে বডি স্ক্যানার, ব্রেথ অ্যানালাইজার এবং এআই-নির্ভর সিসিটিভি ক্যামেরা । এই ক্যামেরার মাধ্যমে অস্বাভাবিক গতিবিধি শনাক্ত করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো সম্ভব হবে । স্টেশনের অন্ধকার জায়গায় আলোর ব্যবস্থা উন্নত করা, বেআইনি প্রবেশপথ বন্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় ব্যারিকেড বসানোর কথাও বলা হয়েছে ।
700 নতুন নিরাপত্তাকর্মী, কবে মিলবে বাহিনী ?
শুধু প্রযুক্তি নয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে । মোট 700 জন নতুন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করার কথা । এর মধ্যে 200 জন জিআরপি কর্মী প্রশিক্ষণ শেষ করে 2026 সালের শেষের দিকে কাজে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিক ।
বাকি 500 জন মহারাষ্ট্র সিকিউরিটি ফোর্স বা এমএসএফের কর্মী । তাঁদের 2027 সালের মার্চের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে ।
এই অতিরিক্ত বাহিনী স্টেশনে নজরদারি, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং স্পর্শকাতর জায়গায় নিরাপত্তা বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হবে । তবে আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষিত কর্মী, দুইয়ের সমন্বয় না হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা ।
2500 কোটি টাকার প্রস্তাব
এই বিশাল নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ । প্রস্তাব অনুযায়ী, মধ্য রেলের 108টি স্টেশনের নিরাপত্তা উন্নয়নে খরচ হবে প্রায় 1800 কোটি টাকা । পশ্চিম রেলের 42টি স্টেশনের জন্য প্রয়োজন আরও 700 কোটি টাকা । অর্থাৎ, মোট প্রস্তাবিত ব্যয় 2500 কোটি টাকা ।
2026 সালের অক্টোবর মাসে নিরাপত্তা অডিটের বিস্তারিত রিপোর্ট মধ্য ও পশ্চিম রেল প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রেল বোর্ডের অনুমোদনের জন্য । কিন্তু এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি। ফলে সরঞ্জাম কেনা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না । এখানেই প্রশ্ন উঠছে, 150টি স্টেশনের নিরাপত্তা অডিট শেষ হওয়ার পরেও কেন এত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ?
রেলের বক্তব্য, নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
পশ্চিম রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার মীনা জানিয়েছেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা রেলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । স্টেশনগুলিতে সিসিটিভি ব্যবস্থা চালু রয়েছে । পাশাপাশি স্টেশনকর্মী, আরপিএফ এবং জিআরপি বাহিনীর সদস্যরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন । তবে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন 14 ধরনের সরঞ্জাম কবে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি ।
অডিটের পরেও ছুরিকাণ্ড
নিরাপত্তা অডিট শেষ হলেও হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ হয়নি । গত 15 নভেম্বর আন্ধেরি স্টেশনে এক বিবাদের সময় ছুরি ছোড়ার ঘটনায় সুনীল শর্মার বুকে আঘাত লাগে । এই ঘটনা ফের বুঝিয়ে দিয়েছে, শুধু অডিট বা পরিকল্পনা করলেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না । স্টেশনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী, দ্রুত পুলিশি হস্তক্ষেপ এবং কার্যকর নজরদারি জরুরি ।
মুম্বই লোকালের সমস্যা এখন আর শুধু জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় সীমাবদ্ধ নেই । যাত্রীদের মধ্যে হিংসা, ছুরিকাঘাত, সন্দেহজনক বস্তু এবং ভিড়ের মধ্যে অপরাধ- সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ ।
18 বছর পরেও একই প্রশ্ন
26/11-র ভয়াবহ হামলার 18 বছর পরেও মুম্বইয়ের রেল নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে । এক দিকে 150টি স্টেশনের অডিট, 38টি স্পর্শকাতর জায়গা চিহ্নিতকরণ, 14 ধরনের আধুনিক সরঞ্জামের সুপারিশ এবং 700 নতুন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা । অন্যদিকে 2500 কোটি টাকার প্রকল্প এখনও রেলবোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতিদিন প্রায় 75 লক্ষ মানুষ যে পরিষেবার উপর নির্ভর করেন, সেখানে নিরাপত্তা কোনও বিলাসিতা নয়, মৌলিক প্রয়োজন । 26/11-র শহিদদের স্মরণ করার পাশাপাশি তাই প্রশ্ন উঠছে, মুম্বই লোকালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ? পরিকল্পনা ও অডিটের পর এবার বাস্তবায়নের পালা । আর সেই কাজ যত দেরি হবে, ততই বাড়বে সাধারণ যাত্রীদের উদ্বেগ ।