মোদিকে কটাক্ষের অভিযোগ ! মেটার ভারতীয় প্রধানের বিরুদ্ধেও মামলা
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস আন্দোলনের পোস্ট ঘিরে হায়দরাবাদ সাইবার পুলিশের এফআইআর, তদন্তের আওতায় একাধিক ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ৷
Published : July 31, 2026 at 2:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 জুলাই: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক পোস্ট ও রিলকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্ক । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে আপত্তিকর ও বিকৃত (মর্ফড) ছবি এবং ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে এবার মেটার ভারতীয় প্রধান-সহ একাধিক ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম পুলিশ । ঘটনাকে ঘিরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফের জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 29 জুলাই সন্ধ্যা 7 টা 40 মিনিট নাগাদ বিজেপির তেলেঙ্গানা শাখার সোশাল মিডিয়া সেলের সদস্য টি সাইকিরণ গৌড় হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি জানান, ওই দিন দুপুরে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে একাধিক রিল ও পোস্ট তাঁর নজরে আসে । তাঁর দাবি, সেই সব পোস্টে বিকৃত ছবি ও আপত্তিকর মন্তব্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং এমন কনটেন্ট দেশের ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ।
অভিযোগপত্রে 20টি ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এবং রিলের লিঙ্ক পুলিশকে দেওয়া হয়েছে । অভিযোগকারীর দাবি, এই কনটেন্টগুলি ঘৃণা ছড়ানো, ভুয়ো তথ্য প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সমাজে বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম । একই সঙ্গে তিনি মেটা প্ল্যাটফর্মের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন । তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের পোস্ট প্ল্যাটফর্মে থেকে যাওয়া এবং তা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে মেটারও দায় রয়েছে ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতেই হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম থানার এএসআই কে. হরি রাম ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর 353(2) ও 336(4) ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 66(c) ও 67 ধারায় মামলা রুজু করেন । তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সাইবার ক্রাইম শাখার ইনস্পেক্টর পি. জয়শঙ্করের হাতে ।
তদন্তকারী সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির প্রকৃত পরিচালকদের পরিচয় জানার জন্য ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । পাশাপাশি, মেটার কাছ থেকেও সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির তথ্য ও প্রযুক্তিগত বিবরণ চাওয়া হতে পারে । তদন্তে প্রয়োজনীয় তথ্য মিললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।
সাম্প্রতিক সময়ে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সামাজিক মাধ্যমে তীব্র প্রচার অভিযান চলেছে । সেই আবহেই 'Cockroach Janta Party (CJP)'-এর ব্যানারে হওয়া প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে ছড়িয়ে পড়া কিছু পোস্ট নিয়ে এই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে ।
এখনও পর্যন্ত মেটার তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি । সংস্থার ভারতীয় প্রধানও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি । অভিযুক্ত সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির পরিচালকদের পক্ষ থেকেও কিছু সামনে আসেনি ।
আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই মামলার তদন্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসতে পারে- আপত্তিকর কনটেন্ট প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট পরিচালকদের দায় কতটা এবং সেই কনটেন্ট প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ থাকলে প্রযুক্তি সংস্থার আইনি দায়বদ্ধতার সীমা কোথায় । ফলে এই তদন্ত শুধু একটি ফৌজদারি মামলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সামাজিক মাধ্যমের জবাবদিহি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দায়িত্ব নিয়েও বৃহত্তর বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলেই মত ৷