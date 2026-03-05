মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির বলি ভারতীয়, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত মার্চেট নেভি অফিসার

মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির বলি ভারতীয়, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত মার্চেট নেভি অফিসার
ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য়ের পড়শি দেশের উপর পাল্টা হামলা চালায় ইরান ৷ এই হামলাই প্রাণ কাড়ল ভারতীয় যুবকের ৷
Published : March 5, 2026 at 8:58 PM IST
বেতিয়া, 5 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের বলি ভারতের তরুণ ৷ সরকারি সূত্রের খবর, গত 1 মার্চ ওমান উপসাগরের তেলের ট্যাঙ্কার 'স্কাইলাইট'-এ আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র ৷ তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন বিহারের পশ্চিম চম্পারনের বাসিন্দা যুবক আশিস কুমার ৷ তিনি মার্চেট নেভিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন ৷ তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেছে সরকার ৷
গত তিন দিন ক্যাপ্টেনের খবরের আশায় প্রহর গুনেছেন তাঁর পরিবার ৷ বৃহস্পতিবার ই-মেল মারফত তাঁরা আশিস কুমারের মৃত্যুর খবর পান ৷ তেলের ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজটি কাসব উপকূলে নোঙর করা ছিল ৷ সেই সময় এই ট্যাঙ্কারকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় ৷
ওই ট্যাঙ্কার থেকে সবাইকে উদ্ধার করা হয় ৷ জাহাজের ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং অন্য দু'জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ পরদিনই এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও ৷ তার পর থেকে আশিসের পরিবার উদ্বিগ্ন ছিল ৷ এই অবস্থায় ওমানে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করে আশিসের পরিবার ৷ পরে বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর পায় পরিবার ৷
সরকারি সূত্রে খবর, হামলার সময় আশিস ওই জাহাজের ইঞ্জিন রুমে ছিলেন ৷ ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ায় জাহাজে আগুন লেগে যায় এবং তার মাঝে আটকে পড়েন ক্যাপটেন আশিস ৷ বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
ক্যাপ্টেন আশিস কুমারের ছোট ভাই আকাশ কুমারও গত 20 জানুয়ারি মার্চেট নেভির কাজে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "দাদার প্রথম পোস্টিং ছিল দুবাইয়ে ৷ 22 ফেব্রুয়ারি দাদা স্কাইলাইট তেলের ট্যাঙ্কারে যোগ দেন এবং ওমানের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ এই তেলের ট্যাঙ্কারেই ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল ৷" আকাশ জানান, তাঁরা প্রথম সোশাল মিডিয়া মারফৎ খবরটা জানতে পারেন ৷ এরপর দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নিশ্চিত করে যে ওই জাহাজে আশিস ছিল ৷
ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় ওই জাহাজে 20 জন কর্মী ছিলেন ৷ 17 জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আশিসের পরিবারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর দেহ ফিরিয়ে আনার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ গ্রামে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আশিসের ৷ পরিবার সূত্রে খবর, তিন ভাইয়ের মধ্যে আশিস সবচেয়ে বড় ৷ তাঁর বাবা অশোক কুমার পেশায় আইনজীবী ৷ আশিসের স্ত্রী ও পাঁচ বছরের একটি ছেলে আছে ৷