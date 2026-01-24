তুষারপাতের মধ্যেই চলছে সাত পাকে বাঁধা থেকে মালা বদল, বসন্ত পঞ্চমীর 'সেরা বিয়ে'

তুষারপাতের মধ্যেই চলছে সাত পাকে বাঁধা থেকে মালা বদল, বসন্ত পঞ্চমীর 'সেরা বিয়ে'
ছাদনাতলায় পুষ্পবৃষ্টির মতো বরফ পড়ছে ৷ চারপাশের পাহাড়-রাস্তা-ঘরবাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গিয়েছে ৷ মরশুমের সেরা বিয়ের তকমা পেল দীক্ষা-সূরজ জুটি ৷
Published : January 24, 2026 at 7:09 PM IST
গাইরসাইন/তেহরি গাড়োয়াল (উত্তরাখণ্ড), 24 জানুয়ারি: তুষারপাতের মধ্যে বিয়ে ! ভাবছেন কী করে সম্ভব ? পাহাড়ি অঞ্চলে এমনটাই হয়, বলছে নেটপাড়া ৷ কোথাও বিয়ে করতে গিয়ে বরকে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হচ্ছে ৷ আবার কোথাও তুষারপাতের মধ্যেই ছাদনাতলায় বর ও কনে দাঁড়িয়ে ৷ পুষ্পবৃষ্টির মতো হচ্ছে তুষারপাত ৷ পোজ দিয়ে তাঁরা আত্মীয়, পরিজনদের সঙ্গে ছবি তুলছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দৃশ্যগুলি ৷ কারণ উত্তরাখণ্ডের একাধিক জায়গা ও রাস্তা পুরু বরফে ঢাকা ৷
বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল থেকে রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী গাইরসাইন-এর মতো পাহাড়ি জেলাগুলির তুষারপাতে আচ্ছন্ন ৷ চারপাশের পাহাড়, রাস্তা ও ঘরবাড়ি ঘন বরফে ঢেকে গিয়েছে। একেবারে রূপকথার মতো দেখতে লাগছে এলাকাগুলি ৷ জানা গিয়েছে, গতকাল বরযাত্রী-সহ বিয়ে করতে বেরোন ৷ ছাদনাতলায় পৌঁছনোর আগেই রাস্তায় তাঁদের নেমে যেতে হয় ৷ কনের বাড়িতে যাওয়ার পথে বরের গাড়ি বরফে আটকে যায় ৷ বরের গন্তব্য ছিল জঙ্গলচট্টি ৷
তেহরি গাড়োয়ালে রাস্তা বন্ধ থাকায় বিয়ে করতে যেতে গিয়ে আটকে পড়েন বর ৷ কনের বাড়ি পৌঁছনোর জন্য মোরিয়ানা টপ থেকে বিন্দাল কোটিতে হেঁটে যেতে হয়। বরযাত্রীদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায় ৷ গাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটা শুরু করেন ৷ এই পুরো ঘটনাটি দৃশ্যবন্দি করে কোনও নেটাগরিক সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন ৷ তারপরই তা ছড়িয়ে পড়তেই নেটপাড়ার বেশ মনে ধরে ৷
অন্য ঘটনাটি আরও রোমাঞ্চকর ৷ উত্তরাখণ্ডের গাইরসাইন ৷ এটি রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ৷ একদিকে বরফ পড়ছে অন্যদিকে বর-কনের চার হাত এক হওয়ার প্রস্তুত নিচ্ছেন পুরোহিত ৷ গাইরসাইন থেকে কর্ণপ্রয়াগের জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে জঙ্গলচট্টি গ্রাম ৷ বসন্ত পঞ্চমীর দিন সেখানেও একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল ৷ কানোথ গ্রাম থেকে বরযাত্রীরা এসেছিলেন ৷
শুক্রবার ছাদনাতলায় বর সূরজ ও কনে দীক্ষা পৌঁছতেই অঞ্চলের প্রথম তুষারপাত নেমে আসে ৷ দৃশ্য দেখে এক লহমায় যে কেউ মনে করবেন সাদা তুলো ঝরে পড়ছে ৷ কিন্তু এমনটা নয়, পুষ্পবৃষ্টির মতো বরফ পড়ছে ৷ তুষারপাতের মধ্যে চলছিল মালা বদল, সাত পাকে বাঁধা ৷ এই অপরূপ দৃশ্য দেখে বিয়েতে উপস্থিত লোকজনরা বলছেন, এটা প্রকৃতির আশীর্বাদ ৷ বর ও কনে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।
দুই বাড়ির আত্মীয়-পরিজনরা বলছেন, দীক্ষা এবং সূরজের বিয়ে মরশুমের সেরা ৷ অন্যদিকে, উত্তর ভারতের আরও দু'টি রাজ্যের একাধিক জায়গা ছেয়ে গিয়েছে ৷ চোখধাঁধানো দৃশ্য চোখে পড়েছে সিমলা ও মানালিতে । বরফে ঢেকেছে রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ, গাছপালা, যানবাহন-সহ সিমলার সবচেয়ে জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট 'ক্রিস্ট চার্চ' ৷ আবার কাশ্মীরও ঢেকেছে বরফের চাদরে ৷