নতুন শিক্ষাবর্ষে 10 দিন পড়ুয়ারা ‘ব্যাগহীন’, ঘোষণা মেঘালয় সরকারের
10 bagless days in schools: নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য 220 কর্মদিবস এবং 1540 ঘণ্টা পাঠদানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
By PTI
Published : November 29, 2026 at 4:54 PM IST
শিলং, 29 নভেম্বর: মেঘালয় সরকার ঘোষণা করেছে, 2027-28 শিক্ষাবর্ষ 8 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পরিচিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলিতে 10 দিন ‘ব্যাগহীন দিবস’ (bagless days) পালন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রবিবার আধিকারিকরা এমনটাই জানিয়েছেন।
শিক্ষা দফতরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ 2027 সালের 26 নভেম্বর শেষ হবে এবং তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হবে 16 ডিসেম্বর।
এরপরই শুরু হবে শীতকালীন ছুটি। শিক্ষা বিভাগ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য অন্তত 200 কর্মদিবস এবং 1000 ঘণ্টা পাঠদানের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য এই সময়সীমা রাখা হয়েছে 220 কর্মদিবস এবং 1320 ঘণ্টা পাঠদান চলবে।
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য 220 কর্মদিবস এবং 1540 ঘণ্টা পাঠদানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, শিক্ষাবর্ষ চলাকালীন প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত 10 দিন ‘ব্যাগবিহীন দিবস’ পালন করতে হবে। এই দিনগুলিতে শিক্ষার্থীরা এমন সব কার্যক্রমে অংশ নেবে, যা তাদের প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের বাইরে নতুন ধরনের শেখার অভিজ্ঞতা দেবে।
এই কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে—ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ, স্থানীয় কারিগর ও কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময়, ঐতিহাসিক স্থান ও খামার পরিদর্শন, খেলাধুেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকৃতি ভ্রমণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, আর্থিক সাক্ষরতা এবং উদ্যোক্তা বিষয়ক শিক্ষা।
নির্দেশিকায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক পরিচিতি এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা দফতরে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ‘কমিউনিটি-ইন্টিগ্রেটেড স্কিল লার্নিং’ (CISL) বা ‘সম্প্রদায়-সমন্বিত দক্ষতা শিক্ষা’ বাধ্যতামূলক করেছে।
‘স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা’ বিষয়ের অংশ হিসেবে প্রবর্তিত এই CISL-এর জন্য মোট 100 নম্বরের মধ্যে 50 নম্বর বরাদ্দ থাকবে এবং বাকি 50 নম্বর থাকবে মূল ‘স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা’ বিষয়ের জন্য। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষি, পারিবারিক পেশা, খেলাধুলা, শিল্প ও সংস্কৃতি, ডিজিটাল দক্ষতা, উদ্যোক্তা তৈরি এবং সমাজসেবামূলক কাজের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসংগঠিত ও তত্ত্বাবধানাধীন শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেসব শিশুর পড়ার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন, তাদের শনাক্ত করতে বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা যাতে শোনার দক্ষতা, ধ্বনি ও শব্দ চেনার ক্ষমতা, বিষয়বস্তু বোঝার সক্ষমতা এবং পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিক্ষকরা পড়ুয়াদের বয়সের উপযোগী নির্দেশ দেবেন।
সরকারি বিদ্যালয়গুলির জন্য সময়সূচিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণি সকাল ন'টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণি সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে। প্রতি কর্মদিবসে মর্নিং অ্যাসেম্বলিও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এটি মূলত শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সংবাদ পাঠ, বক্তৃতা, গল্প বলা, কুইজ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং নাগরিক দায়িত্ব, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক আলোচনার মতো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।