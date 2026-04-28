মেঘালয়ে 'অপারেশন হানিমুন' ! স্বামীকে খুনে অভিযুক্ত সোনমের জামিন

মেঘালয়ে 'অপারেশন হানিমুন' ! স্বামীকে খুনে অভিযুক্ত সোনমের জামিন
মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে যোগসাজশে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে ৷ সেই সোনম রঘুবংশী জামিন পেল ৷
Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST
ইন্দোর, 28 এপ্রিল: দেশের হাইপ্রোফাইল হত্যা মামলায় জামিন পেলেন মূল অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী ৷ মঙ্গলবার মেঘালয়ের একটি আদালত তার জামিন মঞ্জুর করে ৷ গত বছর জুন মাসে বিয়ের পর মেঘালয়ের শিলংয়ে হনিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে ৷ আরও অভিযোগ, এই খুনে তাকে সাহায্য করেছিল তার 'প্রেমিক' রাজ ও তার বন্ধুরা ৷
মধুচন্দ্রিমার জন্য ইন্দোর থেকে মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রঘুবংশী নবদম্পতি ৷ পাহাড়ে ঘেরা মনোরম পরিবেশের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসার মুহূর্ত কাটাবেন ভেবেছিলেন ইন্দোরের রাজা রঘুবংশী ৷ কিন্তু, স্ত্রী সোনমের পরিকল্পনা ছিল অন্য ৷ আর তা 'অপারেশন হানিমুন' চালিয়ে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে মেঘালয় পুলিশ ৷ দীর্ঘ 17 দিনের টানটান উত্তেজনার যবনিকা পতন ঘটেছে ইতিমধ্যেই ৷ সমস্ত প্রমাণ খতিয়ে দেখে মেঘালয় পুলিশের দাবি, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা ও বাকিদের সহযোগিতায় সদ্য বিবাহিত স্বামী রাজা রঘুবংশীকে হত্যায় মূল অভিযুক্ত ইন্দোরের নববধূ সোনম রঘুবংশী ৷
ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের মে মাসে ৷ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা সোনম ও রাজার বিয়ে হয় 11 মে ৷ বিয়ের পর 20 মে নববিবাহিত দম্পতি মধুচন্দ্রিমার জন্যে মেঘালয়ে যান ৷ এরপর 23 মে থেকে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ পরিবারের তরফে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে রাজধানী শিলংয়ে এই দম্পতির সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ৷ বেশ কয়েক দিন ধরে ব্যাপক তল্লাশি চালানোর পর, 2 জুন একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝরনার কাছ থেকে রাজার পচা-গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তখনও পর্যন্ত সোনম নিখোঁজই ছিলেন ৷
VIDEO | Indore, Madhya Pradesh: Sonam Raghuvanshi, the prime accused in the alleged murder of her husband, Raja Raghuvanshi, during their honeymoon in Meghalaya in 2025, has been granted bail.— Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2026
9 জুন উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে রাস্তার ধারের একটি খাবারের দোকানের (ধাবা) কাছে সোনম নিজে থেকে পুলিশকে ফোন করে ধরা দেয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার জন্য স্বামী রাজা রঘুবংশীকে সরাতে চেয়েছিল সোনম ৷ প্রেমিকের সাহায্যে ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল রাজ ও সোনম ৷
প্রেমিক রাজ এবং আরও তিন সহযোগীর সঙ্গে যোগসাজশে রাজার হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল সে ৷ সোনমের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, পুলিশ তার প্রেমিক রাজ-সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করে ৷ সব মিলিয়ে, এই মামলার ঘটনায় পুলিশ মোট আট জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৷ এই হত্যার ঘটনায় সারা দেশে হইচই পড়ে গিয়েছিল ৷