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বিচারাধীন মামলা নিয়ে বৈঠক অনুচিত ! রাহুল-খাড়গেকে জানালেন প্রধান বিচারপতি

Judicial propriety as matter sub judice: প্রধান বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, বিরোধী নেতারা যে সমস্যাগুলির কথা তুলেছেন, সেগুলি প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের নেই।

Chief Justice Surya Kant
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (এএনআই)
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By PTI

Published : October 12, 2026 at 5:15 PM IST

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নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: বিচারাধীন বিষয় নিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা 'প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও বিচারের শিষ্টাচারের পরিপন্থী' । কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত । সোমবার তাঁদের সঙ্গে বৈঠকের আর্জি খারিজ করে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, যে বিষয়গুলি নিয়ে বিরোধীরা আলোচনা করতে চান, সেগুলি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন । তাই এ নিয়ে বৈঠক করা হলে সংবিধানের ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হতে পারে ।

চিঠিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে প্রধান বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, বিরোধী নেতারা যে সমস্যাগুলির কথা তুলেছেন, সেগুলি প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের নেই । বরং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে তাঁরা সংবিধানের 32 অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন । সে ক্ষেত্রে সরাসরি আদালতে গিয়ে অথবা অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।

10 অক্টোবর রাহুল ও খাড়গে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে 12 অক্টোবর বিকেল 4টে থেকে 5টার মধ্যে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন । তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে অভিযোগ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া । সেই তালিকায় ছিল কয়েক জন পড়ুয়ার 'বেআইনি গ্রেফতারি', মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া এবং ট্রেন বাতিলের মতো অভিযোগও ।

চিঠির জবাবে প্রধান বিচারপতি লিখেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন । এই পরিস্থিতিতে মামলাগুলি নিয়ে বৈঠক করা ক্ষমতার পৃথকীকরণের সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী হবে । ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্যতম ভিত্তি এই নীতি । বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থেই বিচারাধীন বিষয় নিয়ে এ ধরনের বৈঠক অনুচিত বলে জানিয়েছেন তিনি ।

একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি মনে করিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতায় বিরোধীদের চিঠিতে উত্থাপিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয় । তবে সংবিধানের 32 অনুচ্ছেদ এবং বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা-সহ আদালতের অন্যান্য সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ বিচার করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে । তাই প্রশাসনিক স্তরে স্মারকলিপি দেওয়ার পরিবর্তে বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যথাযথ আবেদন জমা দেওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মত প্রধান বিচারপতির ।

চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট দায়বদ্ধ । আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নাগরিকেরা যে কোনও সময় সেই অধিকার কার্যকর করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন ।

এ দিকে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র অভিযোগ তুলে তাঁর ইস্তফার দাবিতে সোমবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করে গিয়ে আবেদন জমা দেওয়ার কথা বিরোধী নেতাদের ।

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RAHUL GANDHI
MALLIKARJUN KHARGE
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
বিচারাধীন মামলা নিয়ে বৈঠক অনুচিত
CHIEF JUSTICE SURYA KANT

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