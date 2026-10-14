15 টুকরো করে দেহ নীল ড্রামে, স্বামীকে হত্যাকাণ্ডে মুসকান-প্রেমিক সাহিলের ফাঁসির সাজা

15 টুকরো করে দেহ নীল ড্রামে, স্বামীকে হত্যাকাণ্ডে মুসকান-প্রেমিক সাহিলের ফাঁসির সাজা
Meerut Blue Drum Case: উত্তরপ্রদেশের মেরঠে স্বামীকে খুন করে নীল ড্রামে লুকিয়ে রাখার ঘটনায় ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত ৷
Published : October 14, 2026 at 4:59 PM IST
মেরঠ, 14 অক্টোবর: স্বামীকে মেরে নীল ড্রামে ভরে রাখার ঘটনা হয়তো আজও দেশবাসী ভোলেনি ৷ গত বছরের মার্চ মাসে মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে খুন করে একটি নীল ড্রামে ভরে রাখার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর স্ত্রী মুসকান ও তাঁর প্রেমিক সাহিলের বিরুদ্ধে ৷ এই হত্যাকাণ্ডে সাহিল ও মুসকানকে ফাঁসির সাজা শোনাল উত্তরপ্রদেশের মেরঠের জেলা আদালত ৷
10 বছর আগে মুসকান রাস্তোগিকে ভালোবেসে বিয়ে করেন সৌরভ রাজপুত ৷ তাঁদের 5 বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে ৷ কিন্তু এই বিয়েতে দুই পরিবারের মত ছিল না ৷ এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মুসকান ও সাহিল স্কুলজীবন থেকেই একে অপরকে চিনত ৷ 2019 সালে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে ফের তাদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয় ৷ তারপরই পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷
গত বছর 25 ফেব্রুয়ারি মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে লন্ডন থেকে উত্তরপ্রদেশের মেরঠের বাড়িতে এসেছিলেন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত ৷ সেই সময়ই কৌশলে প্রেমিক সাহিলকে সঙ্গে নিয়ে সৌরভকে খুন করে স্ত্রী মুসকান ৷ পাশাপাশি দেহ লোপাট করতে দেহ 15 টুকরো করে নীল ড্রামে ভরে সেই ড্রামে ভরে সিমেন্ট ঢেলে দেয় দু'জন ৷ তারা নিশ্চিত ছিল, কেউ এই খুনের খবর জানতে পারবে না ৷
সৌরভ রাজপুতকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 4 মার্চ ৷ এদিকে মুসকান তাদের পাঁচ বছরের মেয়ে পিহুকে মায়ের কাছে রেখে সাহিলের সঙ্গে মানালিতে ঘুরতে চলে যায় ৷ যাওয়ার সময় সে বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়িতে বলে যায়, সৌরভের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে যাচ্ছে ৷ স্বামী কর্মসূত্রে লন্ডনে থাকত তাই একসঙ্গে সময় কাটানো সম্ভব হয় না ৷
মানালিতে গিয়ে বিয়েও সেরে ফেলে ধৃত সাহিল ও মুসকান ৷ পরিবার এবং পুলিশকে চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো এবং ছবি আপলোড করতে থাকে সৌরভের ফোন থেকে ৷ মুসকান ও সাহিল যখন মানালিতে 'হানিমুনে' ব্যস্ত, তখন 15 দিন ধরে নিখোঁজ সৌরভের কোনও খবর না পেয়ে উতলা হয়ে ওঠে তাঁর পরিবার ৷
18 মার্চ সৌরভের ছোট ভাই রাহুল দাদাকে খুঁজতে খুঁজতে মেরঠের বাড়িতে পৌঁছয় ৷ তখন তাঁর সন্দেহ হয়, দাদাকে খুন করা হয়েছে ৷ দাদা, বউদির সঙ্গে ঘুরতে গেলেও সৌরভের সঙ্গে কোনও কথোপকথন না-হওয়ায় ইন্দিরা নগরের বাড়িতে হাজির হন ভাই ৷ দেখেন বাড়িতে তালা ঝুলছে ৷
প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি বউদি মুসকানকে সাহিলের সঙ্গে ফিরতে দেখেন ৷ মানালি থেকে বাড়ি ফিরছিল তারা ৷ বউদির সঙ্গে বাড়ি ঢুকেই সৌরভের ভাইয়ের নজরে আসে একটি নীল রঙের বড় ড্রাম ৷ যার মুখ সিমেন্ট দিয়ে ভর্তি ৷ এদিকে এর মধ্যে সৌরভের মেয়ে বারবার বলে ওঠে 'বাবা ড্রামের ভিতরে' ৷ সেইকথার সূত্র ধরে মৃত সৌরভের বাবা ও মা পুলিশকে অভিযোগ করেন ৷
মুসকানের মাকে সৌরভের ভাই সমস্ত কথা খুলে বলেন, দাদার ফোন বারবার বউদি ধরছে ৷ কিছুতেই দাদার সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না ৷ বাড়িতে এমন দৃশ্য দেখার কথাও জানান সৌরভের ভাই ৷ 19 মার্চ মেয়ে মুসকানকে মা জিজ্ঞাসা করেন সৌরভ কোথায় ? তখন সে জানায় স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে 6 লক্ষ টাকা তুলতে চেয়েছিল সে ৷ কিন্তু সৌরভ রাজি ছিলেন না ৷ তারপরই খুন করা থেকে সমস্ত কথা মাকে বলে দেয় মুসকান ৷ তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ফোন করে তাঁর মেয়ের অপরাধের কথা মা জানিয়ে দেন ৷