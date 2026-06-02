ETV Bharat / bharat

ভারতে আসছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট; নেপাল সীমান্ত ইস্যুতে স্পষ্ট জবাব দিল্লির

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে, ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের ভারত সফর এখন 3 থেকে 7 জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

Randhir Jaiswal
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল (ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 2, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 2 জুন: বিদেশ মন্ত্রক মঙ্গলবার একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। এই সম্মেলনে মন্ত্রক ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টর ভারত সফর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। এছাড়াও, মন্ত্রক ভারত-নেপাল সীমান্ত বিবাদ এবং ভারত-বাংলাদেশ নদী সংক্রান্ত বিবাদ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে, ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের ভারত সফর এখন 3 থেকে 7 জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর মূলত 1 জুন আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাটস কোয়ালিশন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু, সেটি স্থগিত করা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "এই সফরে তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী থাকবেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জ্বালানি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে সাক্ষাৎ করবেন। এটি হবে তাঁর ষষ্ঠ ভারত সফর এবং এই সফরে ভারত-ভেনেজুয়েলা সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপরও আলোকপাত করা হবে।"

নেপাল-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিয়ে তিনি কী বলেছেন?

নেপাল-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, ভারত-নেপাল সীমান্তের প্রায় 98 শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। তবে, কিছু এলাকা এখনও সমস্যাযুক্ত। এর কারণ হল কিছু এলাকায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং সীমান্ত বিরোধ, যা উভয় দেশ যৌথভাবে সমাধান করছে। তিনি আরও বলেন যে, এটি ভারত ও নেপালের মধ্যের একটি সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয়। এই বিষয়ে কোনও তৃতীয় দেশ কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে না। নেপালের শাসক দল আরএসপি-র সভাপতি রবি লমিছানের ভারত সফর প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত ও নেপালের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি এখানে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন।

পাকিস্তান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ বিবৃতিতে জম্মু ও কাশ্মীর বিষয়ে তাদের করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। মন্ত্রক জানিয়েছে যে, এই ধরনের মন্তব্য ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ। এই বিষয়ে যাদের কোনও অধিকার নেই, তাদের এ নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়।

বাংলাদেশের সঙ্গে নদী বিবাদ নিয়ে কী বলা হয়েছে?

বাংলাদেশের সঙ্গে নদী বিবাদ প্রসঙ্গে মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 54টি নদী রয়েছে। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি যৌথ নদী কমিশন কাজ করছে। এই কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিষয় সমাধান করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 30 জন ভারতীয় ট্রাক চালককে বহিষ্কারের খবর প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ভারত অবৈধ অভিবাসন সমর্থন করে না। যখনই এই ধরনের ঘটনা ঘটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সহযোগিতা করে, নাগরিকত্ব যাচাই করে এবং নিশ্চিত হওয়ার পর তার নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনে।

TAGGED:

VENEZUELA ACTING PRESIDENT
RANDHIR JAISWAL
INDO NEPAL BORDER ISSUES
MEA BRIEFING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.