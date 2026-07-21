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জাহাজে হামলায় ভারতীয়দের মৃত্যু, রুশ কূটনীতিককে তলব বিদেশ মন্ত্রকের

ঘটনার সময় জাহাজটিতে 17 জন নাবিক-কর্মী ছিলেন, যাদের মধ্যে 5 জন ভারতীয় নাগরিক। চারজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

MEA SUMMONS RUSSIAN DIPLOMAT
রুশ কূটনীতিককে তলব করল বিদেশ মন্ত্রক (এএনআই)
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By ANI

Published : July 21, 2026 at 8:33 PM IST

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নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: বাণিজ্যিক জাহাজ 'এমভি গোল্ডেন লিও'-র উপর হামলার ঘটনায় চারজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক রাশিয়ার চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্স ভ্লাদিমির লাদানভকে তলব করে। মন্ত্রক এই ঘটনার বিষয়ে ভারতের "গভীর উদ্বেগ ও দ্ব্যর্থহীন নিন্দা" প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, রুশ কূটনীতিককে মন্ত্রকে তলব করে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আজ রাশিয়ার চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্স জনাব ভ্লাদিমির লাদানভকে বিদেশ মন্ত্রকে তলব করা হয়েছিল। 19 জুলাই বাণিজ্যিক জাহাজ 'এমভি গোল্ডেন লিও'-র ওপর হামলার ঘটনায় চারজন ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর বিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক গভীর উদ্বেগ ও দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করেছে। বিদেশ মন্ত্রক জোর দিয়ে বলেছে যে, এই ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে।"

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, রুশ চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্সকে ভারতের উদ্বেগের বিষয়টি মস্কোকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা ও নিরীহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, "রুশ চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্সকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন তিনি তাঁর কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতের জোরালো উদ্বেগের বিষয়টি পৌঁছে দেন যে, বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং এর ফলে নিরীহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই এড়িয়ে কচলা উচিত।" উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় 'এমভি গোল্ডেন লিও' জাহাজে হামলার ঘটনায় চারজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হওয়ার পর বিদেশ মন্ত্রক এই বিবৃতিটি দেয় ৷ আরও একজন ভারতীয় নাবিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের (MEA) তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার সময় জাহাজটিতে 17 জন নাবিক ছিলেন ৷ যার মধ্যে পাঁচজন ভারতীয় নাগরিক।

মন্ত্রক এর আগে এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, "19 জুলাই 2026-এর সন্ধ্যায় ওডেসা বন্দর থেকে রওনা হওয়ার সময় 'এমভি গোল্ডেন লিও' (MV GOLDEN LEO) জাহাজটি হামলার শিকার হয়। ঘটনার সময় জাহাজটিতে 17 জন নাবিক ছিলেন, যাদের মধ্যে 5 জন ভারতীয় নাগরিক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুর্ভাগ্যবশত চারজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং একজন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।"

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় মিশন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ও ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। বিদেশ মন্ত্রক এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে যে, বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা, সাধারণ নাবিকদের জীবন বিপন্ন করা বা নৌ-চলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

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MEA SUMMONS RUSSIAN DIPLOMAT
INDIANS KILLED IN VESSEL ATTACK
ভারতীয় জাহাজে হামলা
MEA SUMMONS RUSSIAN DIPLOMAT

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