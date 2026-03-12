'ইরানের থাকা ভারতীয়দের সীমান্তে পৌঁছে দিচ্ছি', বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র

'ইরানের থাকা ভারতীয়দের সীমান্তে পৌঁছে দিচ্ছি', বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র
এই অশান্তির মধ্যে ইরানে এখনও বহু ভারতীয় আটকে রয়েছেন ৷ তাঁদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, জানাল বিদেশ মন্ত্রক ৷
Published : March 12, 2026 at 4:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আবহে ইরানে থাকা ভারতীয়দের ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷
তিনি বলেন, "ইরান থেকে যে সব ভারতীয়রা আজারবেইজান ও আর্মেনিয়া সীমান্ত হয়ে ফিরতে চান, তাদের আমরা সহযোগিতা করছি ৷ সেখান থেকে বাণিজ্যিক বিমানে বাড়ি ফিরতে পারেন ৷ তাঁদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে ৷ সীমান্ত পেরনোর সময় তাঁদের সাহায্য় করা হচ্ছে ৷ 9 হাজার ভারতীয় নাগরিক- তাঁরা হয় ইরানে ছিলেন অথবা এখনও সেখানে আছেন ৷ তাঁদের মধ্যে পড়ুয়া, নাবিক, ব্যবসায়ী, পেশাদার এবং কয়েকজন তীর্থযাত্রীও আছেন ৷ ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় অধিকাংশই পড়ুয়া, ইরান থেকে বাড়ি ফিরেছেন ৷"
তিনি আশ্বস্ত করেন, "তেহরানে থাকা পড়ুয়া ও তীর্থযাত্রী-সহ বহু ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ যাঁরা আজারবেইজান ও আর্মেনিয়া সীমান্ত দিয়ে ফিরতে চান, তাঁদেরও সাহায্য করা হচ্ছে ৷ যে সব ভারতীয়রা ইরান ছাড়তে চান, আমি তাঁদের স্থলপথে সীমান্ত দিয়ে ফেরার পরামর্শ দেব ৷ এই বিষয়ে ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের জারি করা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে ৷"