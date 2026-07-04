তিস্তার উন্নয়নে ঢাকা-বেজিং নৈকট্য, সবদিকে নজর আছে ; স্পষ্ট বার্তা ভারতের

তিস্তার উন্নয়নে ঢাকা-বেজিং নৈকট্য, সবদিকে নজর আছে ; স্পষ্ট বার্তা ভারতের
কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, তিস্তা ঘিরে বাংলাদেশের সঙ্গে চিনের নৈকট্য ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক ৷ এবার এ নিয়েই প্রতিক্রিয়া দিল দিল্লি ৷
By PTI
Published : July 4, 2026 at 8:16 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 জুলাই: তিস্তা নদী ঘিরে পরিকাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে আরও নানা ব্যাপারে চিনের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে রাজি বাংলাদেশ ৷ সে দেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্প্রতি চিন সফরে গিয়েছিলেন ৷ তখন এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, তিস্তা ঘিরে বাংলাদেশের সঙ্গে চিনের নৈকট্য ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক ৷ এমতাবস্থায় পরিস্থিতির উপর নজরে রাখা হচ্ছে বলে জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷
তিনি বলেন, "বাংলাদেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে থেকে শুরু করে অন্য ব্যাপারে ভারত যে সাহায্য করে থাকে তার নেপথ্যে কাজ করে পারস্পরিক আস্থা ৷ দু'দেশের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে মাথায় রেখেই আমাদের এই পথচলা ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে তিস্তা ঘিরে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটছে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে তা আমরা নজরে রাখছি ৷"
হিমালের পূর্ব দিক থেকে বয়ে সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিস্তা ৷ দু'দেশের কোটি কোটি মানুষ কৃষিকাজ থেকে আরও নানা কারণে তিস্তার উপর নির্ভরশীল ৷ তিস্তার জলবন্টন নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে গত কয়েক দশক ধরে আলোচনা চলছে ৷ 1983 এবং 2011 সালে চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছেও বিষয়টি ওখানেই আটকে আছে ৷ এমতাবস্থায় তিস্তার উন্নয়নে চিনের নাকগলানো ভারতকে মোটেই স্বস্তি দেবে না ৷
বাংলাদেশের নতুন সরকারের আমলে ঢাকার সঙ্গে বেজিংয়ের নৈকট্য শুধু তিস্তায় আটকে আছে ভাবলে ভুল হবে ৷ তিস্তা থেকে অনেক দূরে খুলনা ডিভিশনের মঙ্গলা বন্দরের উন্নয়ন নিয়েও আগ্রহ দেখিয়েছে চিন ৷ ঢাকা আবার চিন থেকে যুদ্ধবিমান কেনার কথাও ভাবছে ৷ তারেক সরকারের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ইতিমধ্যেই বলেছেন তারেকের চিন সফরের পর ঢাকার সঙ্গে বেজিংয়ের সম্পর্ক সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে ৷ এমনই জটিল পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোন দিকে যায় তা নিয়ে কূটনৈতিক মহেল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে ৷
শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অনেক গুলি দিক আছে ৷ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দায়িত্বে আসা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ঢাকার ক্ষমতার অলিন্দে থাকা অনেকেই এমন বেশকিছু মন্তব্য করেছিলেন যা দিল্লির কাছে সন্তো৷ষজনক বলে মনে হয়নি ৷ খোদ প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নামও আছে সেই তালিকায় ৷
এরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরাট জয় পেয়ে ক্ষমতায় আসেন তারেকরা ৷ এর আগে বিএনপির সঙ্গে তেমন একটা সখ্য ছিল না ভারতের ৷ অতীতে বিএনপি সরকারে থাকার সময় ভারত-বাংলাদেশের পারস্পরিক দূরত্ব বেড়েছে ৷ বাংলাদেশ ক্রমশ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকেছে ৷ এবার অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন বলে মনে করেছিল দিল্লি ৷ তবে ক্ষমতায় এসে ক্রমশ চিনের কাছাকাছি গিয়েছেন তারেক ৷
শুধু চিন নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে ঢাকার অবস্থানও ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি ৷ মুহাম্মদ ইউনূসের সময় থেকেই বাংলাদেশ সার্ক-কে শক্তিশালী করার কথা বলছে ৷ পাকিস্তান সদস্য় হওয়ায় ভারত সার্কের পুনর্জীবন নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নয় ৷ এমনই আবহে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেকের অন্য়তম উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান সার্ক স্টিকার (সার্ক থেকে দেওয়া পাসপোর্ট) নিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন ৷ তাঁকে দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় ৷ এ নিয়েও দু'দেশের সম্পর্কে নতুন করে শৈথিল্য় আসে ৷ বাংলাদেশের তরফে সে দেশে কর্তব্যরত ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলবও করা হয় ৷ এরপর তারেকের চিন সফর এবং তিস্তার মতো অতিসংবেদনশীল বিষয়ে বেজিংয়ের দখলদারিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই দেখছে মোদি সরকার ৷