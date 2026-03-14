ইরানের আইআরআইএস লাভান এখনও কোচিতে, চার্টার্ড বিমানে নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়েছে তেহরান

ইরানের আইআরআইএস লাভান এখনও কোচিতে, চার্টার্ড বিমানে নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়েছে তেহরান
ইরানের একটি জাহাজ মার্চের প্রথম দিকে কোচিতে নোঙর করেছিল ৷ সেটি এখনও সেখানেই রয়েছে ৷ ইরাকের বসরায় আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷
By ANI
Published : March 14, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: এখনও ভারতের আশ্রয়ে রয়েছে ইরানের জাহাজ লাভান ৷ শনিবার সাংবাদিকদের জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত শুরুর পর ভারত সরকারের কাছে আইআরআইএস লাভান নোঙর করতে চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল ইরান ৷ সেই অনুরোধে কেরলের কোচিতে রয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান শিপ (IRIS) লাভান ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে রণধীর জয়সওয়াল আরও জানান, কূটনীতি-সহ অন্য নানা কারণে ভারতে এসে আটকে পড়েছিলেন ইরানের বহু নাগরিক ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে তাঁরা দেশে ফিরে যেতে পারেননি ৷ গতকাল রাতে কোচি থেকে ইরান প্রশাসন চার্টার্ড বিমানে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি আইআরআইএস জাহাজের কাজে অত্যাবশকীয় নয়, এমন কর্মীরা বিমানে ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷
On March 11, 2026, a US-owned crude oil tanker Safesea Vishnu, sailing under the Marshall Islands flag, was attacked near Basra, Iraq, in which one Indian crew member unfortunately lost his life. The remaining 15 Indian crew have since been evacuated to a safe place. Embassy of…— India In Iraq (@EI_Baghdad) March 12, 2026
রণধীর বলেন, "বিমান বিভ্রাটের ফলে ইরানের অনেক নাগরিক ভারতে আটকে ছিলেন ৷ ইরান কর্তৃপক্ষ তাঁদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করেছিল ৷ কোচি থেকে বিমান তাঁদের নিয়ে রওনা দিয়েছে ৷"
চলতি বছরের 15-25 ফেব্রুয়ারি সময়ে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর) ও মিলান মহড়ায় অংশ নিয়েছিল আইআরআইএস লাভান ৷ এর মধ্যে জাহাজটিতে কিছু প্রযুক্তিগত গোলমাল দেখা দেয় এবং সেটি কোচিতে নোঙর করে ৷ ইরানের জাহাজটির কর্মীরা ভারতের কাছে এই মর্মে আবেদন জানায় ৷ এই ঘটনা আইআরআইএস দেনা ডুবে যাওয়ার কয়েক দিন আগের ৷ গত 4 মার্চ আমেরিকার ডুবো জাহাজের টর্পেডোয় শ্রীলঙ্কার গাল্লে থেকে 20 নটিকাল মাইল দূরে আইআরআইএস দেনা ডুবে যায় ৷
📡LIVE Now📡— PIB India (@PIB_India) March 14, 2026
Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia
📍National Media Centre, New Delhi
গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালানো শুরু করে আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ এর পরদিন 28 ফেব্রুয়ারি জরুরি ভিত্তিতে নোঙর করতে চেয়ে ইরানের জাহাজের তরফে ভারতের কাছে অনুরোধ জানানো হয় ৷ তারপর 4 মার্চ থেকে জাহাজটি কোচির বন্দরে রয়েছে ৷
মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ৷ ভারত ছাড়া ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব, আরব আমির শাহি এবং ইন্দোনেশিয়া এই গোষ্ঠীর সদস্য দেশ ৷ এর মধ্যে ইরান ও সৌদি আরব পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ৷
Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia— PIB India (@PIB_India) March 14, 2026
💠 Government is working with ports, shipping lines and logistics stakeholders to minimise operational impact on maritime trade
এই প্রসঙ্গে রণধীরের বক্তব্য, "ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি সদস্য দেশ সরাসরি পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে জড়িয়েছে ৷ এর ফলে এই সংঘাত নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছে না ব্রিকস গোষ্ঠী ৷" শেরপাদের মাধ্য়মে সদস্য দেশগুলির মধ্যে আলোচনা হচ্ছে ৷ গত 12 মার্চ এমনই একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয় ব্রিকস গোষ্ঠীর শেরপাদের মধ্যে ৷
উপসাগরীয় অঞ্চলের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ জন ভারতীয় ৷ একজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আরব দেশগুলিতে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে ওমান, কাতার, আরব আমির শাহির মতো উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত ৷
বাহরিন ও কুয়েতের মতো যে দেশগুলি থেকে বিমানে সরাসরি ভারতে আসা যাচ্ছে না ৷ তাই এই দেশগুলিতে থাকা ভারতীয়দের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এছাড়া ট্রানজিট ভিসা দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা সৌদি আরব হয়ে ভারতে ফিরতে পারেন ৷
গত 11 মার্চ ইরাকের বসরায় আমেরিকার তেলের ট্যাঙ্কার সেফসি বিষ্ণুতে হামলা চালানো হয় ৷ ওই জাহাজে থাকা এক ভারতীয় কর্মীর মৃত্যু হয় ৷ বাকি 15 জন ভারতীয় কর্মী ওই জাহাজে ছিলেন ৷ তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাগদাদে ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ৷ এদিন বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ওই ভারতীয়রা এখন ইরাকের একটি হোটেলে রয়েছেন ৷ তাঁদের দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করছে দূতাবাস ৷