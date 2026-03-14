ইরানের আইআরআইএস লাভান এখনও কোচিতে, চার্টার্ড বিমানে নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়েছে তেহরান

ইরানের একটি জাহাজ মার্চের প্রথম দিকে কোচিতে নোঙর করেছিল ৷ সেটি এখনও সেখানেই রয়েছে ৷ ইরাকের বসরায় আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : March 14, 2026 at 8:53 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: এখনও ভারতের আশ্রয়ে রয়েছে ইরানের জাহাজ লাভান ৷ শনিবার সাংবাদিকদের জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত শুরুর পর ভারত সরকারের কাছে আইআরআইএস লাভান নোঙর করতে চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল ইরান ৷ সেই অনুরোধে কেরলের কোচিতে রয়েছে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান শিপ (IRIS) লাভান ৷

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে রণধীর জয়সওয়াল আরও জানান, কূটনীতি-সহ অন্য নানা কারণে ভারতে এসে আটকে পড়েছিলেন ইরানের বহু নাগরিক ৷ মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে তাঁরা দেশে ফিরে যেতে পারেননি ৷ গতকাল রাতে কোচি থেকে ইরান প্রশাসন চার্টার্ড বিমানে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি আইআরআইএস জাহাজের কাজে অত্যাবশকীয় নয়, এমন কর্মীরা বিমানে ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷

রণধীর বলেন, "বিমান বিভ্রাটের ফলে ইরানের অনেক নাগরিক ভারতে আটকে ছিলেন ৷ ইরান কর্তৃপক্ষ তাঁদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করেছিল ৷ কোচি থেকে বিমান তাঁদের নিয়ে রওনা দিয়েছে ৷"

চলতি বছরের 15-25 ফেব্রুয়ারি সময়ে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর) ও মিলান মহড়ায় অংশ নিয়েছিল আইআরআইএস লাভান ৷ এর মধ্যে জাহাজটিতে কিছু প্রযুক্তিগত গোলমাল দেখা দেয় এবং সেটি কোচিতে নোঙর করে ৷ ইরানের জাহাজটির কর্মীরা ভারতের কাছে এই মর্মে আবেদন জানায় ৷ এই ঘটনা আইআরআইএস দেনা ডুবে যাওয়ার কয়েক দিন আগের ৷ গত 4 মার্চ আমেরিকার ডুবো জাহাজের টর্পেডোয় শ্রীলঙ্কার গাল্লে থেকে 20 নটিকাল মাইল দূরে আইআরআইএস দেনা ডুবে যায় ৷

গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালানো শুরু করে আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ এর পরদিন 28 ফেব্রুয়ারি জরুরি ভিত্তিতে নোঙর করতে চেয়ে ইরানের জাহাজের তরফে ভারতের কাছে অনুরোধ জানানো হয় ৷ তারপর 4 মার্চ থেকে জাহাজটি কোচির বন্দরে রয়েছে ৷

মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ৷ ভারত ছাড়া ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব, আরব আমির শাহি এবং ইন্দোনেশিয়া এই গোষ্ঠীর সদস্য দেশ ৷ এর মধ্যে ইরান ও সৌদি আরব পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ৷

এই প্রসঙ্গে রণধীরের বক্তব্য, "ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি সদস্য দেশ সরাসরি পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে জড়িয়েছে ৷ এর ফলে এই সংঘাত নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছে না ব্রিকস গোষ্ঠী ৷" শেরপাদের মাধ্য়মে সদস্য দেশগুলির মধ্যে আলোচনা হচ্ছে ৷ গত 12 মার্চ এমনই একটি ভার্চুয়াল বৈঠক হয় ব্রিকস গোষ্ঠীর শেরপাদের মধ্যে ৷

উপসাগরীয় অঞ্চলের অতিরিক্ত সচিব অসীম মহাজন পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ জন ভারতীয় ৷ একজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আরব দেশগুলিতে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে ওমান, কাতার, আরব আমির শাহির মতো উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত ৷

বাহরিন ও কুয়েতের মতো যে দেশগুলি থেকে বিমানে সরাসরি ভারতে আসা যাচ্ছে না ৷ তাই এই দেশগুলিতে থাকা ভারতীয়দের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এছাড়া ট্রানজিট ভিসা দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা সৌদি আরব হয়ে ভারতে ফিরতে পারেন ৷

গত 11 মার্চ ইরাকের বসরায় আমেরিকার তেলের ট্যাঙ্কার সেফসি বিষ্ণুতে হামলা চালানো হয় ৷ ওই জাহাজে থাকা এক ভারতীয় কর্মীর মৃত্যু হয় ৷ বাকি 15 জন ভারতীয় কর্মী ওই জাহাজে ছিলেন ৷ তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাগদাদে ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ৷ এদিন বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ওই ভারতীয়রা এখন ইরাকের একটি হোটেলে রয়েছেন ৷ তাঁদের দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করছে দূতাবাস ৷

