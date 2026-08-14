রাহুলের মেলোনি-মন্তব্য, ইতালির সঙ্গে সুসম্পর্ক মনে করিয়ে শ্রদ্ধার 'পাঠ 'বিদেশ মন্ত্রকের

রাহুলের মেলোনি-মন্তব্য, ইতালির সঙ্গে সুসম্পর্ক মনে করিয়ে শ্রদ্ধার 'পাঠ 'বিদেশ মন্ত্রকের
বিজেপি সরকারের বিদেশ নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে নয়া বিতর্কে জড়িয়েছেন রাজীব-তনয় । বিজেপির পাশাপাশি তাঁর আচরণ নিয়ে ঘুরপথে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রকও ।
Published : August 14, 2026 at 8:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: মোদি সরকারের বিদেশ নীতি কেমন তা বোঝাতে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতাকে জড়িয়ে ধরেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তখন ওই প্রবীণ নেতা রাহুলকে জিজ্ঞেস করেন, "আমায় মেলোনি ভেবে জড়িয়ে ধরেননি তো ?" এর উত্তরে অবশ্য কংগ্রেস সাংসদ স্পষ্ট জানান, "না, আমি অতদূর পৌঁছয়নি ৷" কেন্দ্রে বিজেপি'র নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকারকে এহেন কটাক্ষ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং শাসকদলের কড়া সমালোচনার শিকার হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ৷
এমনকী শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও সাংবাদিকের এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমাদের সঙ্গে ইতালির সম্পর্ক খুবই ভালো ৷ দিনে দিনে আমাদের সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে । আরও শক্তিশালী হয়েছে ৷ কূটনীতিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ ৷"
গতকাল রাজধানীতে কনস্টিটিউশন ক্লাবে কংগ্রেসের 'রচনাত্মক কংগ্রেস ন্যাশনাল কনভেনশন' শীর্ষক একটি সম্মেলন ছিল ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ নীতির কড়া সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
মঞ্চে মোদি সরকারের বিদেশ নীতি নিয়ে বক্তৃতা করার সময় তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত ৷ রাহুল তাঁকে কাছে ডাকেন এবং জড়িয়ে ধরেন ৷ সন্দীপ মঞ্চ থেকে চলে যেতে গিয়েও রাহুলের কাছে ফিরে আসেন এবং প্রশ্ন করেন, "একটা জিজ্ঞাসা, মেলোনি মনে করে জড়িয়ে ধরেননি তো ?" রাহুল তখন উত্তর দেন, "না, আমি অতদূর পৌঁছয়নি ৷" কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা এনডিএ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, "বিদেশ নীতির (মোদি সরকারের) অর্থ নেতাদের গলা জড়িয়ে ধরা ৷"
তাঁর এই সমালোচনায় শাসকদলও তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ৷ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে রাহুলের ঠাকুমা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির, ফিদেল কাস্ত্রোকে আলিঙ্গন এবং প্যালেস্তাইনের নেতা ইয়াসের আরাফতের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে পাল্টা বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "এই দম-আটকে-আসার অনুভূতিকে গ্যাসট্রিক ফায়ার বলে নাকি এটা কামের আগুন !"
রাহুলের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও ৷ তিনি বলেন, "ভারতের বিদেশ নীতি নিয়ে রাহুল যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত নিচু স্তরের এবং নিন্দনীয় ৷ আমারও ব্যক্তিগতভাবে খুব খারাপ লেগেছে ৷ আমার এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কোনও বিরোধী দলনেতাকে এরকম অশোভন আচরণ করতে দেখিনি ৷ সুষমা স্বরাজ থেকে অরুণ জেটলি, অটল বিহারী বাজপেয়ী বা এলকে আদবানি বা অটলজির সরকারের সময় ডঃ মনমোহন সিং, এবং সোনিয়া গান্ধি- কেউ এরকম করেননি ৷ এই ধরনের আচরণ কল্পনারও অতীত ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাহুলজি প্রধানমন্ত্রীকে দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছেন ৷ সেই হতাশা থেকে এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করছেন, যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । বিশেষত এমন একটা সময়ে যখন প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের সম্মান এবং গর্বকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছেন ৷"