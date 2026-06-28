ভারতকে না দুষে সন্ত্রাস দমনে মন দিক ! করাচির জঙ্গি হামলায় পাক-অভিযোগ খারিজ মোদি সরকারের

ভারতকে না দুষে সন্ত্রাস দমনে মন দিক ! করাচির জঙ্গি হামলায় পাক-অভিযোগ খারিজ মোদি সরকারের
করাচিতে আধাসামরিক বাহিনীর কার্যালয়ে একটি অস্ত্র সজ্জিত গাড়ি ঢুকে পড়ে ৷ হামলায় বেশ কয়েকজনের প্রাণ যায় ৷ এই ঘটনায় আবারও ভারতকে দুষেছে পাকিস্তান ৷
Published : June 28, 2026 at 5:38 PM IST
নয়াদিল্লি ও করাচি, 28 জুন: করাচিতে আধাসামরিক বাহিনীর দফতরের জঙ্গি হামলার ঘটনায় ভারতকে দুষল পাকিস্তান ৷ ইসলামাবাদের অভিযোগ নসাৎ করল দিল্লি ৷ বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, প্রতিটি হামলার ঘটনায় নিয়ম করে ভারতকে দোষ না দিয়ে পাকিস্তানের উচিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া ৷ তাতে তাদেরই মঙ্গল হবে ৷ বিবৃতির একটি অংশে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে মদত করা পাক সরকারের নীতির অংশ ৷
শনিবার রাতে করাচিতে আধাসামরিক বাহিনীর প্রাদেশিক সদর দফতরে হওয়া হামলা প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজনের ৷ পাক সেনার দাবি এই হামলায় আধাসামরিক বাহিনীর তিন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন ৷ আহত হয়েছেন আরও একজন ৷ বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তিন হামলাকারীর ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় পাকরাও করা হয়েছে একজনকে ৷ হামলার দায় নিয়েছে জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-আরহার ৷ ভারতকে দুষলেও যথারীতি এ ব্যাপারে কোনও প্রমাণ এখনও পেশ করতে ব্যর্থ ইসলামাবাদ ৷
পাক সেনা জানিয়েছে, এই হামলার নেপথ্যে ভারতের হাত আছে ৷ দিল্লির মদতেই করাচিতে আধাসামরিক বাহিনীর প্রাদেশিক সদর দফতরে হামলা হয়েছে ৷ অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার অব্যবহিত পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারত ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে- "পাকিস্তানের দাবির কোনও ভিত্তি নেই ৷ ভারতের দিকে আঙুল না তুলে সন্ত্রাস দমনে মন দিলে পাকিস্তানেরই ভালো হবে ৷" সন্ত্রাসবাদের উপর নির্ভর করা পাকিস্তানের সরকারি নীতির অংশ বলেও কটাক্ষ করেছেন মুখপাত্র ৷ এসব না করে পাকিস্তানের মাটি জঙ্গিরা যেভাবে ব্যবহার করছে তা আটকানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে ৷
ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে ৷ করাচিতে আধাসামরিক বাহিনীর কার্যালয়ে একটি অস্ত্র সজ্জিত গাড়ি ঢুকে পড়ে ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন পরপর গুলি চালালে বাহিনীর তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চারজন ৷ পাল্টা বাহিনীর গুলিতে তিন হামলকারীর প্রাণ যায় ৷ একজন গুরুতরভাবে আহত ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ওই হামলাকারী আফগানিস্তানের বাসিন্দা ৷
গত বেশ কয়েক বছর ধরে আফগানিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছে পাকিস্তান ৷ প্রতিশোধ নিতেই আধাসামরিক বাহিনীর দফতরে হামলা চলেছে কি না তা এখনও জানা যায়নি ৷ এই ঘটনাতেই স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে ভারতকে দুষেছে ইসলামাবাদ ৷ অভিযোগ খারিজ করতে সময় নেয়নি ভারতও ৷
এদিকে আধাসামরক বাহিনীর জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এবং প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরিফ ৷ হামলাকারীদের রুখতে আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা যে ভূমিকা নিয়েছেন তার প্রশংসাও করেছন এই দুজন ৷ পাশাপাশি পাকিস্তানকে সন্ত্রাস মুক্ত করার লড়াই আগামিদিনে চলবে বলেও জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ৷